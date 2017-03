Anschlag in London

Bildunterschrift: Terroralarm im Londoner Regierungsviertel

Moderation: Andreas Cichowicz

In der Nähe des Londoner Parlaments sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sollen nach britischen Medienberichten verletzt worden sein. Offenbar ist zudem ein Auto in Fußgänger auf der Westminster Bridge gefahren. Medien zufolge wurde eine Frau getötet, es gibt Verletzte. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts.

Das Erste sendet einen 10-minütigen Brennpunkt.