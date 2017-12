Olympia-Aus für Russland?

Zwei Jahre hatte sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) Zeit genommen, um abschließend auf das staatliche Dopingsystem Russlands vor, während und nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotchi zu reagieren. Heute um 19:30 Uhr will das IOC-Exekutivkomitee in Lausanne seine Entscheidung bekannt geben. Wird Russland als Nation für die Olympischen Winterspiele im Februar 2018 in Pyeongchang gesperrt? Oder dürfen unbelastete und nachweislich kontrollierte russische Sportler in Südkorea starten – unter neutraler Flagge, ohne Hymne?

Wie immer die Entscheidung ausfällt: Sie hat weitreichende Auswirkungen. Sperrt das IOC Russland, hat Präsident Wladimir Putin bereits Sanktionen gegen den internationalen Sport angedroht. Darf Russland weiter an den Spielen teilnehmen, ist der oft beschworene olympische Gedanke endgültig verraten.

ARD-Korrespondent Udo Lielischkies berichtet live von den Reaktionen aus Moskau. ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt wird live aus Lausanne zugeschaltet und im Studio ist Alfons Hörmann, Präsident DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund).

Moderation: Michael Antwerpes

