Japan: Angst vor Raketen aus Nordkorea – Ab in den Bunker!

Hiroyuki Ando gibt den Katastrophenschutz-Einsatzleiter: Der Besitzer einer kleinen Baufirma hat sich nicht auf die Regierung verlassen und in seinem Mietshaus selbst einen Bunker gebaut. Jetzt wird geübt: Auf Kommando raus aus den Wohnungen, Treppe runter, ab in den Untergrund. Denn wer weiß, wo die nächste Rakete aus Nordkorea landet – und sei es auch nur aus technischem Versagen; die letzte überflog schon das japanische Hokkaido. Ando hat vorgesorgt, doch die meisten Japaner wissen im Ernstfall gar nicht, wohin. Ihnen bleibt nur "duck and cover" – runter, Hände über den Kopf und hoffen, dass nichts passiert. Und das in einem Land, das als erstes und bislang einziges von Atombomben getroffen wurde, und in einer Region, die seit Jahren geopolitisch instabil ist und mit Nordkorea einen Nachbarn hat, der auf Gedeih und Verderb nach nuklear bestückten Langstreckenraketen strebt.

Autor: Uwe Schwering, ARD Tokio

Stand: 10.09.2017 15:56 Uhr