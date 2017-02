Max Goldt: "Lippen abwischen und lächeln" (Rowohlt)

Über Humor lässt sich nicht streiten – zumindest nicht bei Max Goldt: Die Texte und Comics des Kleist-Preis-Trägers haben enormes Lachpotenzial. Klofußumpuschelung, Saugnapfhandtuchhalter, Dinosaurierpark, Fäkalpornos – die Lust an originellen Themen und Sprachspielen, abgedrehten Wendungen und ein dazu passender spitzer Tonfall, das alles machen seine Erzählungen zu einer unverwechselbaren Entspannungslektüre. "Lippen abwischen und lächeln" ist ein Querschnitt von Goldts literarischem und künstlerischem Oeuvre: 70 Texte, Bilder und Comics, ein Best of der "prachtvollsten Texte 2003 bis 2014".

