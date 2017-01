Der Minimalist: Philip Glass wird 80

Bildunterschrift: Philip Glass beim ttt-Interview in Amsterdam

"Koyaanisqatsi“ heißt der Film der 1980er-Jahre, zu dem Philip Glass seinen unvergleichlichen Sound beisteuerte. Das Wort entstammt der Sprache der Hopi-Indianer und bedeutet soviel wie "Leben aus dem Gleichgewicht". Glass' Musik dazu klingt wie die Nadel, die in der Plattenrille hängen bleibt. Eine geniale Orchestrierung des Filmthemas: Der durch die Moderne gehetzte Mensch.

Musik zwischen Droge und Gebetsmühle

Ein Klassiker: "Koyaanisqatsi"

Es sind hypnotische Klangspiralen, magisch ermüdend, Musik zwischen Droge und Gebetsmühle. Sie geht auf die Nerven - und unter die Haut. Koyaanisqatsi, der filmische Ökotrip über den Sündenfall der Zivilisation macht den Komponisten Philip Glass in den Achtzigern zum Popstar der Minimal Music. Jetzt wird der Amerikaner 80. Das Geburtstagsgeschenk seiner Plattenfirma: Sony veröffentlicht das komplette Ouvre in einer prall mit Glass gefüllten CD-Box.

Glass macht heute andere Musik als damals, aber das Publikum findet ihn mit 80 so hip wie wie damals, erlebt er bei seinen Konzerten: "Die Leute sind sehr ergriffen von diesen alten Stücken. Letztes Jahr in Holland habe ich 'Koyaanisqatsi' zwei Mal vor riesigem Publikum gespielt. Die Leute entdecken immer noch etwas für sich in dieser Musik, für sie ist sie keineswegs alt."

Das Musiklexikon führt den New Yorker Künstler als "Minimalisten". Präziser wäre "Musik-Ökonom": Jede Note, jede Bewegung, jede musikalische Geste bei Glass hat eine Funktion für den suggestiven, himmelwärts strebenden Sound. Einst hießen Glass' Götter Schönberg, Stockhausen, Nono – die Altvorderen der Zwölftonmusik und Atonalität. Inzwischen verlässt er sich auf sich selbst: "Musik zu schreiben, heißt für mich, Musik zu hören. Ich denke nicht über Musik nach. Ich höre nur. Sie ist schon da, man muss sich nichts vorstellen, man muss sie nur notieren."

"Ich musste über die Runden kommen"

Auf diese Weise entstanden 25 Opern, ein Dutzend Sinfonien und viele Filmmusiken. Beethoven oder Verdi kommen da nicht mit. Dass Glass so produktiv ist, hat mit den Erwartungen der Zuhörer zu tun, hatte aber auch immer einen ganz existenziellen Grund, der für ihn offen zu Tage liegt: "Na, hören Sie mal, ich musste über die Runden kommen, was denken Sie denn? Natürlich hatte ich viele musikalische Ideen, das ja. Und ich war überzeugt, dass die Leute immerzu etwas Neues hören wollten. Was bedeutete, dass ich fortwährend komponiert habe."

Philip Glass wuchs auf mit zwei Geschwistern in Baltimore, im Amerika der 1940er-Jahre. Der Vater arbeitete in einem Radio- und Schallplattengeschäft – sein erster Kontakt mit der Musik. Dann studierte er an der Juillard School of Music in New York. Mitte der 1960er-Jahre tummelte er sich in den Lofts und Galerien von SoHo, im künstlerischen Untergrund von Greenwich Village. Eine kreative Hoch-Zeit zwischen Musikmachen und Tellerwaschen oder Taxifahren, wie er sich erinnert:

"Ich war auch Möbelschlepper, ich habe auf dem Bau gearbeitet, als Klempner – wir haben alles Mögliche gemacht. Und meine Arbeitskollegen waren allesamt eigentlich Maler, Bildhauer und Musiker. Immer dann, wenn ich genügend Musik geschrieben hatte, war ich unterwegs auf Tour und habe gespielt. Bei der Rückkehr war das Geld normalerweise verbraucht und wir haben wieder angefangen zu arbeiten."

"Einstein on the Beach“ – Ein fantastischer Hokuspokus

"Einstein on the Beach" in Avignon 1976

Erst mit 42 Jahren, erzählt Glass, konnte er von seiner Musik leben. Der Durchbruch kam Mitte der Siebziger, als er den Theaterzauberer Robert Wilson kennenlernte: Zusammen wuchteten die beiden ein Musik- und Bilderspektakel im Großformat auf die Bühne: "Einstein on the Beach" – ein Gleichnis auf das Atomzeitalter, mit Albert Einstein als endlos geigendem Genius, epochale 300 Minuten Musiktheater, seit damals in immer neuen Inszenierungen reanimiert. Das Ganze ist fantastischer Hokuspokus, eine Belastungsprobe für das Publikum. Für Glass und Wilson war es damals eine logistische Herausforderung.

"Das Problem bei 'Einstein' war, dass der einzige Ort, an dem wir es aufführen konnten, ein Opernhaus war. Eine Konzerthalle war nicht ausreichend, da gab es keinen Orchestergraben. Das war im Prinzip der Grund, warum aus dem Stoff eine Oper wurde: weil wir es in Opernhäusern aufführten."

Minimalistische Ohrwürmer mit maximaler Wirkung

Der spätere Philip Glass bedient auch schon mal das verbreitete Bedürfnis nach Wohlklang in der Musik. Minimalistische Ohrwürmer mit maximaler Wirkung, wie in der Musik zur Mediensatire "Truman Show". Die hat nichts mehr von den schrillen Dauerwellen der Vergangenheit - und ist trotzdem hypnotisch schön. Der Stoff, aus dem melancholische Träume sind.

Philip Glass umjubelt nach einer Aufführung seiner 5. Sinfonie in Leipzig 2007 mit MDR-Orchester und Chor

"Ich habe immer nach den Tabus gesucht, also nach dem, was man nicht tun sollte – und genau das tat ich dann. Mit dem Ergebnis, dass es am Ende erstaunlich frisch klang. Seit Jahren hatte niemand mehr so etwas geschrieben. Es war ja bei den Neutönern regelrecht verboten, mit Melodien oder Harmonien daherzukommen. Als wir Späteren einmal damit begonnen hatten, gehörte dieses Feld plötzlich uns allein, das war wunderbar."

Vielleicht überrascht er uns noch mit weiteren Bravourstücken: "Wenn die Gesellschaft aus der Bahn fliegt, wird die Kunst gut!" – das hat Philip Glass mal gesagt – damals, in den Sechzigern.

Autor: Andreas Lueg

Info-Box: CD-Tipp

Philip Glass – The Complete Sony Recordings

Sony Classical



Stand: 16.01.2017 10:26 Uhr