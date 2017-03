Die Fragmentierung des Menschen in Farben und Striche

Eine Werkschau von Egon Schiele in der Wiener Albertina

Nackt sein, entblößt, schutzlos. Wo beginnt das, Scham und Trieb und Tabu? Im Auge des Betrachters, im eigenen Kopf? Schiele hat den Körper – dieses seltsame Gehäuse – studiert.

Die Art, wie ein Kind aus seinem Körper herausschaut. Oder dasitzt. Oder wie ein Kind aufhört, eines zu sein. Wie die Natur den Körper verändert, das Geschlecht modelliert und so Aufreizungen schafft, die Menschen unweigerlich zueinander hintreiben.

In Wien hat man zum bevorstehenden 100-jährigen Todestag die bedeutende Schiele-Sammlung ausgepackt und es zeigt sich: Schiele ist immer noch radikal angesichts des Schönheits- und Körperkultes unserer Tage. Hässlich oder schön ist für ihn keine Kategorie, dafür das Individuelle, vor allem aber interessiert ihn unser besetzter, verlogener Blick auf alles Körperliche und Hinfällige.

Sein eigener Körper: ein schmaler Fleisch- und Knochenstamm, der sich in die Höhe reckt, verdrehte Arme, Grimassen. "Als würde er gegen die Wand aus Fleisch ankämpfen", hat ein Kritiker über Schieles Bilder geschrieben. Was ist der Mensch, fragt die Kunst und woran grenzt er? Der Künstler übernimmt verschiedene Rollen, ist aber in keiner mehr echt. Stilisiert sich als Bürgerschreck oder mit der Geste eines segnenden Christus: als Heilsbringer mit Heiligenschein.

Schiele und die Frauen, der Künstler, sein Modell, Delikates, Intimes. Aufregend ist, wie Schiele seine Frauenakte isoliert, in die Luft hängt, auch mal kopfüber signiert, immer auf Raumperspektive verzichtet, und alles weglässt, was Körper trägt oder stützt.

Grundlos ins Nichts geschraubt

Der Mensch ist ein pulsierender Körper. Schiele malt den Kämpfer ohne Waffe. Grundlos ins Nichts geschraubt. Oder einen Cellospieler ohne sein Instrument.

Ein Mann zieht sich aus, wählt das Nackte. Das war für Schiele Freiheit. Entblößt von fragwürdigen Werten, Materialismus, Schein, Ideal. Der Titel des Bildes: Erlösung. Der Mensch und seine Existenz eine Frage, auf die die Welt keine Antwort hat.

Autorin: Angelika Kellhammer

