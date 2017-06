Auf einen Plausch mit der Sängerin "Blondie"

Auf einen Plausch mit der Sängerin "Blondie" | Video verfügbar bis 25.06.2018

Debbie Harry ist "Blondie", einst die Ikone Warhols, heute eine über 70jährige ältere Dame, die irgendwie immer noch im Showgeschäft unterwegs ist. Unlängst hat sie ein neues Album herausgebracht. Eine Platte vor allem für Nostalgiker. "ttt" hat das einstige Poster Girl des New Wave getroffen und spricht mit ihr über das, was war und über die Liebe zur Musik.

"Blondie" ist immer noch en vogue

Debbie Harry ist "Blondie". Nun hat sie eine neue Platte heraus gebracht, ein wenig rockig, ein wenig cool – kein Vergleich zu den frühen Hits. Doch egal – das Ereignis ist die Sängerin selbst. Denn wer klingt mit über 70 noch so en vogue? Wir treffen sie zum Interview mit ihrem ehemaligen Ehemann und Bandmitglied, Chris Stein. Für Debbie Harry ist Musik machen wie eine Therapie. Sie hat mit dem Gesang ihr Ventil gefunden.

Seit über 40 Jahren steht sie auf der Bühne. In den 70er wird "Blondie" zur Ikone. Nicht nur dank ihrer Stimme: Sie ist die schönste Frau des Rock ´n Roll! Der Erfolg der Band ist untrennbar verbunden mit dem offensiv gelebten Sexappeal ihrer Sängerin. Für Debbie Harry ist Sex ein ganz wichtiger Faktor und das vor allem im Show-Biz. Manchmal denkt sie sogar, dass sie noch mehr in die Vollen hätte gehen und sich noch mehr ausziehen sollen.

Debbies Performance wird zum Statement

Blondies Geschichte beginnt im anständigen Amerika. In den Vororten von New Jersey. Hier lebt der amerikanische Traum. Die Verhältnisse sind klar definiert. Und Deborah Ann Harry, die bei Pflegeeltern aufwächst, langweilt sich zu Tode. Ende der 60er bricht sie aus. Und auf nach New York. Sie streift durchs East Village, das heruntergekommene Herz von New Yorks Bohémé.

In einem Club, in dem Punk- und Wave gerade ihren Anfang nehmen, beschließt sie – frisch verliebt in Mitmusiker Chris Stein – eine Band zu gründen. Gemeinsam schreiben sie großartige Songs.

Zwar gibt es andere Bands mit einer Frau als Frontmann – Debbie Harry aber ist auf der Bühne selbstbewusster, streitlustiger als ihre Kolleginnen und trotzdem ganz bewusst sexy. Ihre Performance wird zum Statement. "Als ich aufwuchs, sollten Frauen keine Karriere machen. Sexualität war eine Einbahnstraße. Von Feminismus und weiblicher Homosexualitiert war praktisch noch nicht mal die Rede. Das gefiel mir nicht. Ich wollte nicht in dieser Rolle sein." (Debbie Harry)

"Blondie" war revolutionär

So beiläufig über die zerbrochene Liebe singen, das konnte nur sie. Die Disco-Hymne "Heart of Glass" wird zum größten Hit der Band. Mit ihm überwindet Blondie mutig Genregrenzen. Etwas, dass die Band in ihrer Karriere fortan immer wieder tut. Für die Sängerin von "Blondie" waren einige Dinge, die die Band gemacht hat, revolutionär. Sie beinhalteten Zeichen der Zukunft. Für ihr neues Album kommt "Blondie" das zugute. Viele Musiker, die auf dem neuen Album sind, wurden von der Band beeinflusst. Jetzt profitieren sie wiederum von ihnen und so schließt sich der Kreis.

Bildunterschrift: "Blondie" – Debbie Harry und Chris Stein im Interview

Die Band ist junggeblieben

"Pollinator" heißt das Album. Übersetzt: "Bestäuber". Und wenn Mick Jagger heute noch auf der Bühne steht, dann kann Debbie Harry das erst recht. Und sie legt sich auch immer noch gerne ins Zeug für die großen Themen, auch wenn sie selber merkt, dass in ihrem Alter nicht mehr alles geht. "Es ist frustrierend. Weil das Gehirn jung geblieben ist und man sich irgendwie immer noch wie 25 fühlt. Ich würde so gern auf der Bühne immer noch wild hin- und hertoben. Nur wenn ich heute mal falle, kann ich möglicherweise nicht wieder von alleine aufstehen. Und außerdem bin ich auch dankbar für all die Erfahrungen, die ich inzwischen machen durfte." (Debbie Harry)

Autor: Marcus Fitsch

Stand: 25.06.2017 19:00 Uhr