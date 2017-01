Sex, Macht und Ohnmacht – Isabelle Huppert im preisgekrönten Film "Elle"

Eine Frau wird von einem maskierten Täter in ihrem Zuhause vergewaltigt, scheint danach zur Tagesordnung überzugehen und bestellt erst mal Sushi. Sie meldet es nicht einmal der Polizei, lässt sogar weitere Vergewaltigungen geschehen – genießt sie die Demütigungen sogar? Die Story klingt nach einer frauenverachtenden Altmännerfantasie. Doch der Film "Elle" ist das Gegenteil: ein unerträglich spannender, kunstvoll gemachter Rape-Revenge-Thriller, der nicht nur in jeder Hinsicht unmoralisch und unerwartet ist, sondern vor allem eine ungewöhnlich starke Heldin feiert. "Elle" bekam den "Golden Globe" als bester nicht-englischsprachiger Film, Isabelle Huppert den "Golden Globe" als beste Hauptdarstellerin.

Ein Thriller und ein Gesellschaftsporträt

Hat einen "Golden Globe" als beste Hauptdarstellerin erhalten: Isabelle Huppert in "Elle".

Michèle ist die Chefin einer erfolgreichen Firma für Videospiele. So kaltblütig wie sie ihr Unternehmen führt, so abstoßend sind ihre Videos. "Bei Michèle handelt es sich um eine Frau, die sicher kein Opfer sein möchte", sagt Isabelle Huppert. "Sie will die Kontrolle behalten, aber sie möchte auch irgendwie diese männliche Macht kennenlernen, etwas, das sie abstößt und gleichermaßen anzieht."

Sie lässt sich auf ein Spiel mit dem Täter ein, um später Rache zu nehmen. Was ist gut, was böse? Der Film stellt alles in Frage. Er ist nicht nur ein Thriller, Paul Verhoeven zeichnet auch ein Gesellschaftsporträt. Wie vereist und isoliert sind die Menschen heute, wie gewaltbereit und egozentrisch? "Gewalt dominiert unsere Welt", sagt Regisseur Paul Verhoeven. "Allein in den USA gibt es meines Wissens 1.900 Vergewaltigungen am Tag, das heißt etwa eine pro Minute, zwanzig Mal so viel wie Autounfälle und andere, leichtere Verbrechen."

Die dunkle Seite des Begehrens

In "Elle" dominiert insgesamt die dunkle Seite des Begehrens. Michèle nimmt sich, was sie will – auch den Ehemann der besten Freundin. Und so ganz nebenbei erfahren wir, dass Michèle schon als Kind zum Opfer wurde – und weshalb sie es heute auf keinen Fall wieder sein will. Ihr Vater beging einen grausamen Massenmord, sie war gezwungen, zuzuschauen, als sie gerade mal zehn Jahre alt war.

Sowieso muss man in diesem Film ständig auf alles gefasst sein. Es geht um Macht, Kontrolle und Unterwerfung. Und als Michèle es endlich schafft, ihren Mehrfach-Vergewaltiger zu stellen – übrigens einen Mann, den sie kennt – ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. "Im Film geht es auch um Geschlechterrollen", erklärt Huppert. "Was heißt es heute, ein Mann zu sein oder eine Frau? Jetzt, wo die Frau auch Unabhängigkeit und Macht erreicht hat, verändert das die Beziehung zu Männern. Und dann, finde ich, hebt der Film mitunter auch die Grenze auf zwischen Frauen und Männern."

"Elle" ist unerträglich spannend und manchmal auch unerträglich brutal. Und noch eins: Der Film geht mit Sicherheit ganz anders aus als Sie denken.

(Beitrag: Barbara Block)

Filmtipp

ELLE

Regie: Paul Verhoeven

Mit Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Christian Berkel

Frankreich, 2016

Genre: Thriller

Länge: 130 Min.



Ab 16. Februar 2017 im Kino

