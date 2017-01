Kampf der Frauen – Warum "Hidden Figures" der Film zur Vereidigung von Donald Trump ist

Kampf der Frauen – Warum "Hidden Figures" der Film zur Vereidigung von Donald Trump ist

Die Botschaft an Trump: Was Amerika wirklich "great" macht, ist die Idee, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und Respekt verdienen – egal, welche Hautfarbe sie haben, woher sie kommen oder wen sie lieben. Wie lang und mühsam der Kampf um Vielfalt, Freiheit und Würde war, daran erinnert "Hidden Figures" – der Film zur Stunde. Während Trump im Präsidentschaftswahlkampf über Frauen und Schwarze herzog, wurde er gedreht. Über drei unentdeckte Heldinnen, die Anfang der 60er-Jahre für die NASA arbeiteten. Rechengenies, schwarz und: Es gab sie wirklich! Sie halfen mit, die ersten amerikanischen Astronauten ins All zu befördern.

"Die haben die Welt verändert"

"Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" kommt am 2. Februar in unsere Kinos.

John Glenn – den Namen des ersten US-Astronauten, der die Erde umrundet hat – kennt man. Die Namen der Mathe-Cracks dahinter (noch) nicht: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson. Der Film würdigt ihren Beitrag zur Eroberung des Weltraums und ihren Kampf zur Eroberung der gleichen Rechte, als Frauen und als Schwarze – damals eine fast noch schwierigere Mission, als einen Menschen ins All zu schießen. "Sie waren kluge, afroamerikanische Frauen, aber ihre Geschichte war komplett unbekannt", sagt Schauspielerin Janelle Monae. "Ich will helfen, dass diese Geschichte erzählt und Teil des nationalen Gedächtnisses wird. Die haben buchstäblich die Welt verändert."

NASA-Mathematikerin für Lebenswerk geehrt

Die heute 98-jährige ehemalige NASA-Mathematikerin Kathrine Johnson wurde im Dezember von Barack Obama für ihr Lebenswerk geehrt. Es ist wirklich höchste Zeit für die Geschichte dieser unbekannten farbigen Heldinnen. "Minderheiten und afroamerikanische Frauen haben damals nicht die Anerkennung bekommen, die ihnen gebührt hätte", so Monae. "Und ich profitiere heute von ihrem Kampf um Freiheit. Ich bin eine Nachfahrin derer, die unter Lebensgefahr demonstriert haben, auf die man Hunde gehetzt und die man ermordet und gelyncht hat. Deshalb müssen wir ihre Geschichten erzählen."

March on Washington 1963 und 2017

1963 fand der legendäre Marsch auf Washington statt, auf dem der Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede hielt: "I have a dream ...". Der Traum vom gleichberechtigen Miteinander, sollte noch lange ein Traum bleiben. Schwarze hatten keinen Zutritt zu weißen Geschäften, Gottesdiensten oder Schulen. Ja, nicht einmal die Toiletten der Weißen durften sie benutzen. "Ich hoffe, der Film ermutigt die Menschen, ihre Träume nicht aufzugeben", sagt Janelle Monae. "Und immer der Freiheit Vorrang vor der Angst zu gewähren. Besonders in Zeiten von Ungerechtigkeit und Diskriminierung."

Auch sie war gestern auf dem Marsch in Washington und sprach auf der Bühne: "Wähle die Freiheit, nicht die Angst! Frauen werden sich nicht länger verstecken müssen. Wir werden nicht länger versteckte Heldinnen sein, wir haben Namen, sind vollwertige Menschen und sie können uns nicht einsperren, also Finger weg von unseren Brüsten!"

Wenn Trumps Präsidentschaft etwas Gutes bewirkt, dann vielleicht, dass sich Amerika daran erinnert, wie viel es zu verlieren hat.

(Beitrag: Claudia Wallbrecht)

Filmtipp

Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen

Regie: Theodore Melfi

Mit Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner u.a.

USA 2016

Länge: 127 Min.



Ab 2. Februar 2017 im Kino

