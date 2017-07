Blumenkübel gegen den Terror – Wie Städte ihr Gesicht verändern

Blumenkübel gegen den Terror – Wie Städte ihr Gesicht verändern | Video verfügbar bis 23.07.2018

Im Mittelalter hatten Städte eine dicke Mauer, darum einen Wassergraben. So schützte man sich damals gegen Feinde. Inzwischen – so sagen Architekturhistoriker – wird die moderne Stadt angesichts von Anschlägen wieder zur Festung. Nur sieht der Schutz jetzt anders aus: London ist die wahrscheinlich am dichtesten überwachte Stadt der Welt. Allerorten gibt es Überwachungskameras. Und weiterer Schutz kommt ganz subtil daher: massive Blumenkübel, die vor Lastwagen schützen sollen. Ebenso wie Wasserbecken und Bänke. Balustraden vor wichtigen Gebäuden werden extra auf alt getrimmt, wirken als seien sie aus dem 19. Jahrhundert. Dabei sind sie nagelneu, bestehen im Inneren aus Stahl. Schutzbarrieren – getarnt als hübsche Stadtarchitektur.

"Teile Londons verwandeln sich in Festungen"

Stahlbarrieren auf der Westminster Bridge, wo im März ein Anschlag mit einem LKW statt fand: Das terrorgeplagte London ist voll von solchen Barrieren, eine Leistungsschau der Security-Architektur. Der Wissenschaftler Jon Coaffee beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Stadtsicherheit. Und dem Versuch, sie unsichtbar zu machen. "Wir sind hier im Regierungsviertel", sagt er. "Hier sehen wir die neueste Evolutionsstufe der Sicherheits-Poller. Sie schützen wie die herkömmlichen gegen Attacken mit Autos, sehen aber einfach netter aus." Außen Nostalgie, innen doppelt gehärteter Stahl. "Man kann sagen, dass Teile Londons sich in Festungen verwandeln", sagt er. "Vor allem besonders gefährdete Gebäude."

Mittelalterliche Burg als Vorbild für US-Botschaft

Mittelalterliche Burg als Vorbild: Die neue US-Botschaft in London.

Ein Beispiel: Die neue US-Botschaft, die in diesem Herbst eröffnet werden soll und 1,1 Milliarden Euro kostet. "Dieses Gebäude ist voller Sicherheitsvorkehrungen", sagt Coaffee. "Die Architekten haben sich eine mittelalterliche Burg zum Vorbild genommen." Poller, ein Graben, der mit Wasser gefüllt wird, dahinter eine Sicherheitsmauer. Wenn alles fertig ist, soll das Gebäude trotzdem offen und einladend wirken. Eine überaus diskrete Trutzburg. "Dieses Gebäude kümmert sich nur um seine eigene Sicherheit, das Drumherum ist ihm egal", sagt Coaffee. "Obwohl es das Risiko für die ganze Gegend erhöht."

"Recht der Menschen auf ihre Stadt wird untergraben"

Die Stadt zerfällt in Hochsicherheitszonen und den Rest. Was früher die Stadtmauer war, ist heute die explosionssichere Fassade, der LKW-sichere Blumenkübel, die privatisierte Straße. Die Fotografin Henrietta Williams hat das zum Thema gemacht. "Diese kleine Straße war mal öffentlich, jetzt ist sie privat", sagt sie. "Als Spaziergänger denken Sie vielleicht, Sie sind im öffentlichen Raum, aber eigentlich haben Sie kein Recht, da zu sein." Die Blumenkübel sind aus Stahl. Und der Sicherheitsdienst ist nervös. "Ich denke, dass das Recht der Menschen auf ihre Stadt untergraben wird, weil die Sicherheit über alles gestellt wird", kritisiert Williams.

Auch Gebäude in Berlin schotten sich ab

Man sollte sich die Städte nicht durch Barrieren kaputt machen lassen, findet Architekt Jan Kleihues.

Und Deutschland? Die Absperrungen am Berliner Reichstag sind trist, aber – anders als in London – provisorisch. Den vermutlich am besten gesicherten Neubau Deutschlands hat der Architekt Jan Kleihues entworfen: den Bundesnachrichtendienst. Die meisten Details des Baus sind streng geheim. Was er sagen darf: "Ganz wesentlich ist natürlich, dass ein solches Gebäude extrem hohe Sicherheitsanforderungen gegen Terror hat, aber auch gegen Abhören", sagt er. Daher habe das Gebäude eine Sockelzone, die fensterlos ist. "Die will natürlich kein Mensch im Straßenraum sehen." Daher wurde der Sockel versteckt. Sichtbar ist, weit vom Bürgersteig entfernt, ein riesiger Bau. Er fremdelt ganz offensichtlich mit seiner Umgebung. Auch andere Gebäude in Berlin schotten sich ab. Die britische Botschaft zieht sich von der Stadt zurück. Eine seltsame Leerstelle entsteht. Auf Distanz geht auch die US-Botschaft. Allerdings sind dies gefährdete Gebäude. Jan Kleihues hofft, dass sie nicht zur Matrix für die ganze Stadt werden. Solange den Terroristen ihr eigenes Leben egal sei, würden sie immer Wege finden, einen Terroranschlag zu verüben, sagt er. "Und ich denke, man sollte versuchen, dass man sich nicht das restliche schöne Leben durch Barrieren oder sonst was kaputt macht."

Städte sind verwundbar. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wurden Barrieren aufgestellt. Heute sind sie weg, die alten Poller sollen nur am Parken hindern. Man wolle hier keine dauerhaften Barrieren, sagt der Bezirk. Es gebe keine Baumaßnahmen, die völlige Sicherheit garantieren. Also hat man sich für die Offenheit entschieden. Noch.

Stand: 23.07.2017 19:52 Uhr