"La Mélodie" - Der Klang von Paris

Ein französischer Spielfilm über Geige spielende Kinder in den Banlieues

Der algerisch-französische Regisseur Rachid Hami erzählt in seinem Spielfilmdebüt "La Mélodie" (Kinostart 21.12.) die Geschichte des Violinisten Simon, der einer Schulklasse in einer Pariser Banlieue das Geige spielen beibringen soll. Fast unüberwindbar scheint für Simon diese Aufgabe, die jungen Menschen für klassische Musik zu begeistern. Doch dann taucht ein Junge auf, Arnold, ein stiller Außenseiter, der fasziniert ist von der Geige und sich schnell als sehr begabt herausstellt. Und obwohl alle skeptisch sind, Eltern, Kinder und Simon selbst, entsteht langsam ein Prozess, in dem sich die Kinder immer mehr auf die klassische Musik und die Geige einlassen, mit dem Ziel, in der Pariser Philharmonie ein Konzert zu geben. Und so wächst in ihnen, denen es oft an Anerkennung fehlt, der Glaube an sich selbst. Sie vertrauen ihrem Lehrer Simon, der sich ebenfalls verändert.

Die Idee zu diesem Spielfilm hatte der 32-jährige Regisseur, nachdem er von dem Projekt "Démos" erfahren hat, einer Initiative der Pariser Philharmonie, die jungen Menschen aus sozial benachteiligten Familien die Möglichkeit gibt, ein Instrument zu lernen, in einem Orchester zu spielen und im großen Saal der Philharmonie aufzutreten.

"Riecht nach Kleber"

Ein Ausschnitt aus dem Film "La Mélodie": Es ist der erste Schultag für den arbeitslosen Musiker Simon. Er wird der Klasse vorgestellt: "Monsieur Simon Daoud ist ab jetzt euer Geigenlehrer." Geigen sind den Schülern ziemlich fremd. Sofort werden die Geigen inspiziert: "Riecht nach Kleber", sagt ein Schüler, "die ist ganz schön zerbrechlich, fühlt sich weich an." Simon warnt: "Die Geigen sind kein Spielzeug. Vorsicht bitte!" Und er bekommt die freche Antwort: "Und warum heißt das dann Geige spielen?" Das muss er erklären: "Das Wort spielen hat hier eine andere Bedeutung. Man spielt zwar, aber nicht zum Spaß." Und die prompte Antwort: "Wozu dann, wenn es gar keinen Spaß macht?"

Die eigene Geschichte

Rachid Hami ist der Regisseur des Films: "Es ist wichtig von diesem Teil der Wirklichkeit zu erzählen und sich nicht immer wieder auf das Elend zu stürzen, das aus diesen Vierteln berichtet wird", sagt er.

Rachid Hami ist selber in einer Banlieue im Norden von Paris groß geworden. In diesen Problemvierteln hat er auch die Kinder für seinen Spielfilm gecastet. Lauter Laiendarsteller, diese jungen Wilden. Keiner hat jemals vor einer Kamera gestanden oder Geige gespielt.

Es ist auch seine Geschichte. Als er acht war, ist Rachid Hami mit seiner Mutter und seinem Bruder vor dem Bürgerkrieg in Algerien hier her geflüchtet. Und hat – wie die Kinder im Film – trotzdem seinen Weg aus dem Elend gefunden: "Wir haben ein Jahr ohne Strom gelebt und mit Kerzen Licht gemacht. Also, wir kannten schwierige Momente. Und gleichzeitig hatten wir ein fröhliches Leben. Sie sehen, was ich sagen will: Nur weil man arm ist, muss man nicht unglücklich sein."

Üben auf dem Hochhausdach

Die Musik, die Simon mit seinen Schülern proben will, ist schwer zu lernen, aber auch schwer zu ertragen. Ein Junge ist besonders begabt: "Renély haben wir gleich in der zweiten Woche des Castings gefunden. Er hat besonderes schauspielerisches Talent, diese Tiefe, diese Fähigkeit, Dinge rüber zu bringen", so der Regisseur.

Renély spielt im Film Arnold. Der übt immer auf seinem Hochhausdach, dem einzigen Ort, an dem er Ruhe findet. Auch Rachid Hami hatte über den Dächern von Paris seinen Lieblingsplatz. Er hat sie verwoben: Lebensgeschichte und Drehorte: "Mit meinen Freunden haben wir uns hier abends getroffen um über alles Mögliche zu sprechen: über die Liebe, Fußball, aber vor allem darüber, dass wir keine Arbeit finden."

"Das Wichtigste ist, dass man weiß, wer man ist"

Sie haben die erste Generalprobe total versiebt. Eigentlich ist es aussichtslos. Der Geigenlehrer ist kurz davor, hinzuschmeißen. Arnold startet einen letzten Versuch, ihren Auftritt zu retten.

Ehrgeiz entwickeln und ein Ziel verfolgen, auch für ihn war das nicht einfach. Er ist im Viertel mit der höchsten Kriminalitätsrate Frankreichs aufgewachsen: "Es gibt hier viel Gewalt. Um sich zu behaupten, wird man ziemlich hart. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man weiß, wer man ist. Es stimmt, ich war immer etwas anders, habe viel gelesen und klassische Musik gehört", sagt Hami. "Das ist ein Film über den Weg der Menschen. Wie sie etwas erreichen, und nicht, ob sie etwas erreichen."

An Träume glauben

Am Ende des Films können die Schüler nicht nur Geige spielen, sie geben ihrem Lehrer die Anerkennung und Wertschätzung zurück, die er ihnen auf diesem anstrengenden Weg geschenkt hat: "Man schafft eine Grundlage, kulturell und sozial unter den Kindern, damit sie sie selber sein können und an sich glauben. An ihre Träume und die Möglichkeit, über sich hinaus zu wachsen", so Hami.

Bericht: Carola Wittrock

Stand: 11.12.2017 08:22 Uhr