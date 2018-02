Käfighaltung oder Wohlfühlort?

Die Zukunft des Büros

Enge. Lärm. Kunstlicht. Tag für Tag. Großraumbüros machen uns krank. Rückenleiden, Stress und Burnout sind die Staublunge des 21. Jahrhunderts. "Großraumbüros werden nur von Leuten gelobt, die dort nicht arbeiten müssen", sagt der Arbeitsphilosoph und Autor Patrick Spät.

Wichtig: das emotionale Wohlbefinden

Michael Held, Director Design Steelcase AG | Bild: BR

Herzlich willkommen im Büro von morgen. Der Showroom eines Büromöbelherstellers. Lassen Sie sich nicht täuschen. Hier wird gerade hart gearbeitet. Die Mitarbeiter sind Teil der Ausstellung. Das Konzept: Nur wer sich wohlfühlt, bringt optimale Leistung. "Was sich in den letzten fünf bis zehn Jahren herauskristallisiert hat, ist der Aspekt des emotionalen Wohlbefindens", sagt Michael Held, Director Design Steelcase AG. "Man sieht heute in Büros Situationen, die einen eher an Wohnräume teilweise erinnern. Weil man ja wirklich viel Zeit im Büro verbringt."

Plüschoffensive in den Internet-Konzernen

Arbeitspsychologin Anna Steidle | Bild: BR

Weltweit rüsten vor allem die Internet-Konzerne zur Plüschoffensive in ihren Zentralen. Arbeitest du noch – oder performst du schon? Wer hier performen darf, will nicht mehr nach Hause. "Die Tech-Konzerne im Silikon-Valley, die propagieren das ja auch bis zu einem gewissen Grad, dass man sagt, also du musst gar nicht mehr vom Arbeitsplatz weg, wir haben hier alles für dich", sagt Anna Steidle, Arbeitspsychologin an der Hochschule Ludwigsburg. "Dein Fitnessstudio! Wir waschen deine Wäsche! Es ist natürlich so, dass da einerseits das Privatleben an den Arbeitsplatz verlagert wird, zumindest viele Aspekte davon. Und umgekehrt: dass man durch das Home-Office die Arbeit viel stärker mit nach Hause nimmt."

Das Büro zeigte schon immer der Wert des einzelnen Mitarbeiters im Unternehmen. In den Sechzigern wollten die Angestellten Arbeitsbedingungen in hallenartigen Büros nicht mehr hinnehmen. Als kosmetische Verbesserung kam die Bürolandschaft. Mit Palmen und ineinanderfließenden Schreibtischinseln.

"Karge, öde Rattenlöcher"

Arbeitsphilosoph und Autor Patrick Spät | Bild: BR

Der amerikanische Designer Robert Probst war überzeugt: Der Mensch im Großraum braucht einen Rückzugsort. Doch die von ihm propagierten Trennwände führten dazu, dass immer mehr Leute in einen Raum gesteckt wurden. Am Ende war Probst bitter enttäuscht. "Vor seinem Tod 1998 hat er gesagt, das seien karge, öde Rattenlöcher, die aus seiner Idee entstanden sind", sagt Patrik Spät.

Einziger Ausweg. Der berufliche Aufstieg. In den Sechziger Jahren stellten sich die Zukunft so vor: Das Großraumbüro als surrealer Alptraum. Wirkt heute seltsam harmlos.

Reise nach Jerusalem im Büro

Der aktuelle Trend geht zum Non-Territorialen-Büro. Klingt gut, heißt aber: Die Unternehmen kalkulieren bewusst weniger Schreibtische ein als es Mitarbeiter gibt. Wer zu spät kommt, spielt Reise nach Jerusalem. "Und es führt auch zu einem Verhalten, das viele vom Pool von Mallorca kennen", sagt Spät. "Wenn die Leute schon um fünf Uhr morgens ihr Handtuch auf die Liege schmeißen: Das passiert in solchen Büros."

Mitbestimmung des Mitarbeiters

Büro der Zukunft | Bild: BR

Konzerne haben längst erkannt: Die Köpfe sind das wertvolle Kapital in digitalen Zeiten. Mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse wird das Umfeld für das Kreativ-Personal optimiert. "Wir glauben mehr an die Freiheit und die Mitbestimmung des Mitarbeiters, sich den Ort zu suchen, der für die Arbeit in dem Moment genau das Richtige ist", sagt Michael Held. "Ab und zu braucht man auch einfach eine dreißigminütige Verschnaufpause. Damit meine ich jetzt nicht so die typische Raucherpause. Oder an der Kaffeemaschine stehen oder so. Sondern es gibt Tätigkeiten, wo man einfach mal etwas lesen, sich inspirieren lassen muss und dafür auch Räume braucht, wo so etwas passieren kann."

Müßiggang erwünscht

Nichtstun wird im Büro von Morgen essentieller Teil des Produktionsprozesses. Müßiggang ist erwünscht – wenn er die Produktivität steigert. "Jede Verbesserung in der Arbeitsumwelt soll eigentlich dazu führen, dass die Mitarbeiter erst mal leistungsfähiger werden", sagt Anna Steidle. "Weil man eben in der Zeit der modernen Wissensarbeit nicht durch Druck zu optimalen Leistungen kommt, sondern wenn ich hochmotivierte Mitarbeiter habe, die sich mit der Organisation identifizieren, die Spaß an ihrer Arbeit haben."

Das klassische Großraumbüro ist ein Auslaufmodell. In unserem neuen Multispace – so heißt die Arbeitsfläche dann – sollen wir gar nicht merken, dass wir arbeiten. Wir werden noch effizienter. Mal sehen.

Autor: Simon Emmerlich

Stand: 04.02.2018 16:36 Uhr