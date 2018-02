Berserker und "Schweinehund"

Zum 100. Geburtstag von Lothar-Günther Buchheim

Rau, wuchtig, groß. So inszenierte er sich selbst. Alle anderen: Zwerge. "Dieser Freistaat mit seinen Sesselfurzern, Gully-Ratten", polterte Lothar-Günther Buchheim. "Da können sie nur von Banausen reden."

Ein Egomane – freundlich gesagt

Lothar-Günther Buchheim. Maler, Bestsellerautor, Multimillionär. Und Besitzer einer großartigen, über 100 Millionen Euro teuren Expressionismus-Sammlung. Er war ein Egomane. Freundlich gesagt. "Einerseits dieses ungeheuere Schaffen", sagt Yves Buchheim. "Diese überproportionale Intelligenz. Dieser geborene Künstler. Aber auf der anderen Seite: ein richtiger Schweinehund."

Yves ist Buchheims Sohn. Schon zu Lebzeiten brach er mit dem Vater, unterzeichnete einen Erbverzicht. Jetzt hat er ein Buch geschrieben. "Das Leben meines Vaters: Künstler, Sammler, Despot." Und: Steuerhinterzieher. "Für meinen Vater war der größte Horror, dass er Gelder an den Staat hätte liefern müssen. Und deswegen hat er angefangen, sein ganzes Geld in die Schweiz zu bringen."

Bis in die Achtziger Jahre half Yves seinem Vater, in der Schweiz das Schwarzgeld zu verwalten. Viele Millionen-Geschäfte wurden auch über eine Firma in Panama abgewickelt. "Das war damals die TransWorld Editions", sagt Yves Buchheim. "Und über die wurde abgerechnet. Aber das Geld floss nicht direkt nach Panama. Nie. Das wurde dann nur als Briefkastenfirma hingestellt. Aber das Geld ging natürlich alles in die Schweiz."

Pikant: Während über die Schweiz mehr als 40 Millionen D-Mark dem Fiskus entzogen werden, baut der Freistaat Buchheim ein Museum. Ministerpräsident Stoiber will die Sammlung unbedingt in Bayern halten. "Wer stellt denn ein Vermögen von 200 Millionen Mark zur Verfügung? Kenne ich keinen", sagt Stoiber 1997. "Der kann es ja genauso gut verscherbeln."

Spatenstich mit Steuerhinterzieher

Erst nach Buchheims Tod 2007 bekommt dessen Witwe Diethild kalte Füße und berichtete den Verantwortlichen der Buchheim-Stiftung, dass es da in der Schweiz Geld gäbe. Über 22 Millionen Euro. "Daraufhin hat der Vorstand zusammen mit Diethild Buchheim das Geld zurückgeholt nach Deutschland", sagt Walter Schön von der Buchheim Stiftung. "Es wurde wirksam durch eine Selbstanzeige nachversteuert. Dann ist es in das Vermögen der Stiftung eingegangen."

Billige Expressionisten? Eine Legende

Und dann ist da die von Buchheim geschickt erfundene Legende, wie er zu seiner Expressionisten-Sammlung gekommen ist. Nach dem Krieg seien Bilder von Kirchner, Pechstein, Dix noch für einen Apfel und ein Ei zu haben gewesen. "Aquarelle von Otto Dix, die heute eine Viertel Million wert sind: Die gab es damals für zwei- und dreihundert Mark zu kaufen", sagte Buchheim in einem Interview.

Die Wahrheit ist: Buchheim schmuggelte viele der Expressionisten aus der damaligen DDR in den Westen. "Da fuhr er dann regelmäßig zur Frühjahrs- und Herbstmesse in Leipzig mit seinem Kombiauto", erinnert sich Yves Buchheim, der Sohn. "In das schmiss er seine ganzen Zeichnungen. Und alles, was er so hatte, sein Malzeug, alles hinten rein. Totales Chaos und fuhr als Maler getarnt in die DDR."

Vor allem in Sachsen, wo die Brücke-Maler gewirkt hatten, hingen noch viele Meisterwerke in den Wohnzimmern. Buchheim bezahlte mit in der DDR heißbegehrter D-Mark. Dann nahm er die Gemälde aus den Rahmen und legte sie in den Kofferraum. "Dazwischen immer wieder Bilder von ihm und Aquarelle und alles was er hatte. Und so fuhr er dann wieder raus."

Thriller und Familiensaga

Yves Buchheims Biografie über seinen Vater liest sich wie ein Thriller und ist zugleich eine Familiensaga. Yves' Mutter war Französin. Seinen Vater lernte sie während des zweiten Weltkriegs kennen. Als Kriegsberichterstatter war Buchheim mit seiner U-Boot Flottille in La Baule in der Bretagne stationiert. Yves' Großmutter betrieb ein Café. "Romantisch im Café kennenlernen. Und aber da stand ein großes Schild: Nur für Wehrmachtsangehörige."

Nach dem Krieg besuchte Yves' Mutter Buchheim in Feldafing. Sie blieben einige Jahre ein Paar. Doch dann verließ die Mutter die Familie, zog mit neuem Mann in die USA. Yves wurde in Feldafing "geparkt", wie er sagt.

"Darüber wurde nie gesprochen"

"Mein Vater war der schlimmste Vater, den man sich eigentlich als Kind überhaupt vorstellen kann. Er hat auch zu mir gesagt, zum Beispiel: 'Solche Menschen wie dich, die hätten schon längst erschossen gehört. Weil: Du weißt zu viel.'"

Yves war anfangs beteiligt an der Steuerhinterziehung, die inzwischen verjährt ist. Aber er wusste auch von der Haftstrafe seines Vaters. Buchheim hatte unmittelbar nach dem Krieg den Amerikanern Wertsachen und Unmengen Benzin gestohlen. Er wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Doch darüber wurde nie gesprochen. "Das gab's nicht im Haus Buchheim. Diese Akte war nicht vorhanden. Die gab es nicht. Es gab viele andere Sachen auch nicht. Natürlich durfte man ihn nicht ansprechen."

Große Sammlung eines großen Betrügers

Auch nicht darauf, wie nah Buchheim als Kriegsberichterstatter tatsächlich den Nazis war. Immerhin schrieb er im Schulungsbrief der NSDAP und war sehr früh bereits HJ-Führer. Nach dem Krieg: alles vergessen. Da gerierte sich Buchheim als genialischer Sammler. Sein Haus in Feldafing wurde letztes Jahr abgerissen, einzelne Räume jetzt ins Buchheim Museum in Bernried transloziert – neben den Räumen mit seinen Expressionisten. Es ist eine großartige Sammlung eines – wie man jetzt weiß – großen Betrügers.

