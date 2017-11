Farbenrausch in XXL

Retrospektive des großen Popartisten James Rosenquist

Retrospektive des großen Popartisten James Rosenquist | Video verfügbar bis 17.12.2017

Frauengesicht an fliegenden Speckscheiben, Bomber mit Spaghetti in Soße, quietschbunt, schräg und riesengroß: James Rosenquist war einer der Pioniere der Popart. Er kombinierte Alltagsobjekte mit Konsumgütern, blies seine Bilder zur Plakatgröße auf und schuf aus realen Versatzstücken surreale Welten.

Wie politisch er war und wie stark er sich auf aktuelle Ereignisse bezog, das zeigt jetzt eine große Ausstellung in Köln. Das Museum Ludwig widmet dem im März 2017 verstorbenen Künstler die Schau "James Rosenquist. Eintauchen ins Bild". Zu sehen ist sie vom 18. November 2017 bis zum 4. März 2018.

Bomber und Spaghetti

"F-111", 1964/65, Museum of Modern Art

Eine Ikone der Pop-Ära ist James Rosenquists Rauminstallation "F-111". Das rund 26 Meter lange Panorama entstand 1964/65, zu einer Zeit, als die USA begannen, Nordvietnam zu bombardieren. Es zeigt den amerikanischen Kampfbomber F-111, mit Requisiten wie Dosenspaghetti, einem Haartrockner über einem Kindergesicht und Glühbirnen zu einer Collage erweitert. Sie wirken in Rosenquists Arrangement genauso verstörend wie der Atompilz, der sich dazwischen erhebt.

"F-111" ist eines der Highlights der Ausstellung, ebenso wie die beiden anderen XXL-Installationen "Horse Blinders" (1968/69) and "Horizon Home Sweet Home". "Horse Blinders" gehört seit 1976 zum Bestand des Museums Ludwig und wurde in den letzten Jahren aufwendig restauriert. Alle drei Werke sind raumfüllend und ziehen den Betrachter in den Farbrausch hinein.

"Bing, Bang, Boom"

Eine ungeheure Sogkraft entfaltet auch das grellbunte Ensemble "The Swimmer in the Econo-mist", das Rosenquist 1997/1998 für das Guggenheim-Museum Berlin schuf. Das über 27 Meter lange Gemälde verwirbelt Elemente aus Picassos "Guernica" mit Bruchstücken aus der kollektiven Erinnerung zu einem gigantischen Farbstrudel. "Bing, Bang, Boom: Genau das ist es, was das moderne Leben ausmacht", kommentierte Rosenquist einmal das Werk.

Apokalyptische Visionen

James Rosenquist im Jahr 2005

"Eintauchen ins Bild" – so nannte es der Künstler selbst, der Anfang der 60er-Jahre als Plakatmaler am Times Square begann und die Tricks der Reklamewelt aus dem FF kannte.

Aus Dekoelementen, Hochglanzbildern und Reportagefotos konstruiert er apokalyptische Visionen. Unter den blitzenden Chrom- und Plastikoberflächen scheinen Abgründe auf, die auch in seinen späteren abstrakten Werken sichtbar sind.

Die große Retrospektive in Köln hat James Rosenquist vor seinem Tod noch selbst mit vorbereitet. Neben Arbeiten aus der Sammlung Ludwig und Leihgaben von James Rosenquist sind wichtige Werke aus Museen wie dem MoMA und dem Guggenheim Museum in New York, dem Centre Georges Pompidou in Paris oder dem Moderna Museet in Stockholm zu sehen.

Autor des TV-Beitrags: Peter Scharf

Stand: 20.11.2017 09:16 Uhr