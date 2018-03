"Die Nacht der Nächte"

Das Geheimnis glücklicher Paare

"Die Nacht der Nächte": Das Geheimnis glücklicher Paare

Wie haben die das bloß geschafft? Vier Paare aus drei Kontinenten, die seit mehr als fünf Jahrzehnten zusammen sind – das sind die Helden des außergewöhnlichen Dokumentarfilms "Die Nacht der Nächte". Die Schwestern Yasemin und Nesrin Şamdereli, 2011 bekannt geworden mit ihrer Tragikomödie "Almanya – Willkommen in Deutschland", haben sie porträtiert. Überraschend offen erzählen sie vor der Kamera von Liebe und Partnerschaft, Sex und Moral, Familie und Kindern. Ergänzt werden die Interviews durch Animationen mit Knetfiguren von der preisgekrönten Künstlerin Izabela Plucinska. Im Januar 2018 wurde "Die Nacht der Nächte" bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Am 5. April kommt er in die Kinos. ttt hat mit den beiden Regisseurinnen gesprochen.

Über Standesgrenzen hinweg

Das indische Paar hat die Kastenschranken überwunden. | Bild: Concorde Filmverleih GmbH

Sie alle sind gemeinsam alt geworden, blicken auf schöne und schwere Zeiten zurück. Da ist das indische Ehepaar, das die Regeln des Kastensystems durchbrach. "Natürlich zanken wir uns, oft sogar", erzählt Nagarajayya Hampana. "Tagsüber streiten wir uns, nachts schlafen wir miteinander." Eigentlich grenzt es an ein Wunder, dass die beiden sich trotz des großen Standesunterschiedes kennenlernten. Er entstammt einer wohlhabenden Familie, sie kam als Angehörige einer der niedrigsten Kasten zur Welt. Kurz vor der Hochzeit drohte seine Mutter mit Selbstmord. "Das hat mich sehr verletzt", sagt Kamala Hampana. "Es verletzt mich sogar heute noch."

Doch als das erste Kind zur Welt kam, legte sich die Aufregung. Sogar die Mutter akzeptierte die Frau ihres Sohnes. Zeitlebens aber hat sie nie eine Mahlzeit gegessen, die ihre Schwiegertochter gekocht hat.

Geduld und Verständnis

Das japanische Paar Shigeko und Isao Sugihara wurde nach dem Krieg zwangsverheiratet und tat sich anfangs sehr schwer mit der Liebe. Shigeko wagte es sogar, ihren Mann zu verlassen – eine Schande für die ganze Familie. Die Eltern schickten sie zu ihm zurück. Es dauerte lange, bis die beiden Vertrauen zueinander fassten. "Wir haben ganz viel und oft geredet", sagt Shigeko und verrät ihr Rezept: "Geduld und Verständnis".

Unterschiede überwinden

Hildegard und Heinz Rotthäuser leben im Ruhrgebiet. 55 Jahre sind sie ein Paar, seit 53 Jahren verheiratet. Immer wieder gab es Zweifel und Unsicherheiten. Beide betonen, wie unterschiedlich sie sind. Noch immer hat Heinz Rotthäuser Angst, dass sie ihn verlässt. Doch jenseits aller Kritik und Missverständnisse ist bis heute zu spüren, dass die beiden eine tiefe Liebe verbindet.

Heirat nach 53 Jahren

Norman MacArthur und Bill Novak | Bild: Concorde Filmverleih GmbH

Norman MacArthur und Bill Novak aus den USA lernten sich auf einer Hochzeit kennen. Bill erzählt, dass er sofort wusste, dass sie entweder sehr gute Freunde oder ein Paar werden würden: "Er war einer der sehr seltenen Exemplare von Menschen, die an meine Vorstellung vom 'Richtigen' heranreichten." Für die beiden homosexuellen Männer war es in den 60er-Jahren nicht einfach, offen zusammenzuleben. Sie zogen aus der Provinz nach New York. Und weil es keine rechtliche Absicherung gab, adoptierte Bill den zwei Jahre jüngeren Norman. Als der Oberste Gerichtshof Jahre später die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubte, ließen sie die Adoption annullieren, um endlich heiraten zu können.

Einblick ins Privatleben

Die Regisseurinnen Yasemin und Nesrin Şamdereli | Bild: WDR

"Diese Doku war ein großes persönliches Anliegen", sagt Yasemin Şamdereli. "Ich war frisch verheiratet, und steckte schon in der ersten, wirklich handfesten Ehekrise. Und natürlich fragt man sich: War das früher einfacher? Haben die es einfach nur durchgestanden, die fünfzig Jahre? Oder war da etwas, das uns jetzt fehlt?"

Den beiden Filmemacherinnen war es besonders wichtig, Protagonisten aus unterschiedlichen Kulturen zu finden. Sie wollten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen. Aufgewachsen in einer Zeit, in der Beziehungen kaum länger als ein paar Jahre halten, waren sie berührt davon, wie es Menschen schaffen, trotz aller Widrigkeiten über Jahrzehnte hinweg zusammen zu bleiben. Nesrin Şamdereli: "Die Generation stirbt aus von Menschen, die man dazu befragen kann wahrscheinlich. Das sind ja schon ganz andere Dimensionen – jetzt nicht meine Generation, aber sozusagen die nächste: Sechs Monate sind schon richtig solide."

Autor des TV-Beitrags: Joachim Gaertner

Stand: 25.03.2018 16:38 Uhr