Alles Lüge

Über den Umgang mit gefälschten Nachrichten

Alles Lüge - über den Umgang mit gefälschten Nachrichten | Video verfügbar bis 15.01.2018

Zwei Wochen ist es her, da drohte Pakistans Verteidigungsminister Israel mit einem Atomschlag. Grund für die Eskalation: eine Meldung, die im Internet kursierte. Darin wird der israelische Außenminister Mosche Jaalon zitiert mit der Aussage, dass man Pakistan nuklear zerstören wolle. Nach hektischen diplomatischen Aktivitäten erweist sich die Meldung als falsch. Mosche Jaalon ist schon seit Mai 2016 nicht mehr im Amt.

Die Vergiftung der Demokratie

Was tun gegen Falschmeldungen, die die Demokratie vergiften?

Am 4. Dezember dringt ein Mann in eine Pizzeria in Washington ein. Bewaffnet mit Sturmgewehr und Pistole will er Kinder retten, die dort angeblich gefangenen gehalten und missbraucht werden. Rechtsgerichtete US-Portale wie Breitbart.com behaupteten, dass Hillary Clinton von dort aus einen Kinderpornoring lenke. Eine Fake News und Glück, dass bei der Schießerei niemand getroffen wird.

Deutschland vor wenigen Wochen: Auf Facebook bittet Renate Künast um Hilfe für den Mörder von Freiburg, der im Oktober eine Medizinstudentin vergewaltigt und anschließend umgebracht hatte: "Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen." Auch dieses Zitat ist ein Fake, der tausendfach durchs Netz geht, bevor man ihn sperrt.

Lügen und Falschmeldungen gab es immer schon, aber die Gerüchte und Verschwörungstheorien haben im Zeitalter der sozialen Medien eine neue Dimension bekommen. Heribert Prantl, Jurist und Innenpolitik-Chef der "Süddeutschen Zeitung" sagt: "Die Wucht ist neu. Das Instrument ist neu. Die Twitterei, das gesamte Internet funktioniert wie eine Stalinorgel für Lügen. Es ist ein beängstigendes Feuerwerk. Oder um ein negativeres und richtigeres Wort zu nehmen: Hier geht es um die Vergiftung der Demokratie."

Widerlegt, aber nicht aus der Welt

Die Internetseite hoaxmap.org sammelt Fake News, die über das Verhalten von Flüchtlingen in Deutschland verbreitet werden. Keine Verleumdung ist zu plump, keine Story zu absurd, um nicht massenhaft geteilt zu werden: Ein Überfall auf den Streichelzoo in Lostau inklusive Schlachtung und Verspeisung der Ziegen. Oder die Eröffnung eines Bordells für Geflüchtete bei Nürnberg. Hoax, also Falschmeldungen wie diese werden auf der Seite gelistet, gründlich recherchiert und widerlegt. Damit sind sie nicht aus der Welt. Einmal im Netz, agiert der digitale Lynchmob ungehindert weiter. Was sind das für Leute, die so etwas verbreiten?

Michael Klein, Direktor am Institut für Neue Medien in Frankfut am Main, sagt: "Man muss sich vorstellen, dass diese Phänomene einen gewissen Spiegel der aktuellen Gesellschaft darstellen. Inzwischen ist der Teil der Gesellschaft vielleicht etwas größer geworden, der bereit ist, als eine Echokammer für Fake News herzuhalten."

Das Strafrecht als hölzerner Handschuh

Fake News sind nicht einfach Gerüchte oder Lügen, sondern gezielt zur massenhaften Verbreitung hergestellte Falschinformationen. Jeder kann heute von jedem Ort der Welt Millionen Menschen manipulieren. Ohne jede Zensur. Die ist in demokratischen Ländern tabu. Trotzdem plant Deutschland jetzt ein Abwehrzentrum. Nur: Wer entscheidet da, was Fake ist? Wie lässt sich verhindern, dass man dann vielleicht unliebsame Berichte über Staaten und Konzerne zensiert? Muss hier überhaupt der Staat eingreifen?

Heribert Prantl sieht es so: "Ich halte Fake News von einer bestimmten Dimension an, von einer bestimmten Dichte an, von einer bestimmten Art der Eingeschossenheit auf eine bestimmte Person an, für gefährlich. Für so gefährlich, dass sie die Demokratie, dass sie Wahlen und Wahlkämpfe vergiften und verderben. Ich bin niemand, der schnell nach der Verschärfung des Strafrechts ruft. Das Strafrecht ist ausreichend, aber es ist, wie man früher in den Lehrbüchern gesagt hat, ein hölzerner Handschuh, um so sensible Dinge schnell zu greifen. Wenn wir die Demokratie vor Vergiftungen schützen wollen, müssen wir uns überlegen: Wie wollen wir mit dem Zeug umgehen?"

Prag richtet ein Abwehrzentrum im Innenministerium ein

20 Spezialisten arbeiten in der neuen Abteilung des tschechischen Innenministeriums, um Falschmeldungen aufzuklären.

In Prag gibt es seit dem 1. Januar 2017 ein Abwehrzentrum gegen Fake News. Es ist hoch umstritten, sogar der tschechische Präsident spricht sich dagegen aus. 20 Spezialisten arbeiten in dieser Abteilung des tschechischen Innenministeriums, um Falschmeldungen, Verleumdungen und Lügen aufzuklären.



Von den ersten Erfahrungen berichtet Eva Romanovcová: "Bis jetzt hatten wir drei Fälle, wo wir eingreifen konnten: Einmal gab es eine Anzweiflung der Regularität unserer Präsidentschaftswahlen. Dann ging es um eine Meldung nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. In tschechischen sozialen Medien kursierten Berichte, dass der Angreifer aus Prag gesteuert wurde und dass das eine Information sei, die aus Polizeiquellen stamme. Darauf haben wir reagiert."

Und dann gab es da ein landesweit verbreitetes Video, das angeblich die Vergewaltigung einer Tschechin durch Ausländer dokumentiert. Es stammt aus einer Überwachungskamera und zeigt, wie drei junge Männer eine Frau festhalten, sie zu Boden drücken und bedrängen. Als die Polizei eintrifft, flüchten die Männer. Ihr Opfer bleibt reglos am Boden liegen. Ein Fake? Unterdrückte Berichterstattung? Das Video ist echt, der Zusammenhang aber gefaked. Tatsächlich zeigt es einen Streit im Drogenmilieu zwischen Dealern, ohne Ausländer.

Eva Romanovcová vom tschechischen Abwehrzentrum

Die Richtigstellung des Abwehrzentrums wird nicht annähernd so oft geteilt wie der von kanadischen Servern stammende Fake. Eva Romanovcová sieht sich dennoch nicht auf verlorenem Posten: "Wir können nicht jede Desinformation widerlegen. Dafür bräuchten wir tausende und abertausende Leute – aber das ist auch nicht unser Ziel. Die Richtigstellung von Fakten ist nur ein kleiner Teil unserer Arbeit. Wir finden, dass eine Reaktion des Staates nur angebracht ist, wenn es um eine ernsthafte Bedrohung der inneren Sicherheit geht – um einen Angriff, der eine Massenpanik auslösen oder abwegige Vorstellungen über die Arbeit der Staatsogane erzeugen könnte.

Was aber passiert, wenn der Staat selbst zum Fake-News-Produzenten wird? Donald Trump, "the President elect", schickte tausende tendenziöse Tweets. Seine engsten Berater betreiben Fake-News-Portale. Fake News bedeutet hier nichts anderes mehr als: abweichende Meinung. Dreiviertel der Bürger glauben daran, selbst wenn sie falsch sind.

Gefälschte Nachrichten sind längst auch ein Geschäft. Im mazedonischen Veles haben Hacker zahllose Trump-Fakes produziert, einfach um mit den Werbeeinnahmen Geld zu verdienen.

Update: Wer trägt die Verantwortung?

Fake News generieren vor allem eins: Aufmerksamkeit, die Währung der Gegenwart. Verständlich, dass die großen Plattformen kaum Interesse haben, den Status Quo zu ändern, meint Michael Klein, Direktor Institut für Neue Medien: "Wir müssen Abstand davon nehmen, dass es eine rein technologische Lösung für dieses Problem geben könnte und dass die Plattformen – Facebook, Twitter und Co. – da insofern eingreifen, als dass sie Fake News technisch oder aus Eigeninteresse verhindern. Das wird so nicht passieren.“

Hingegen sieht Heribert Prantl genau dort "schon eine Verantwortung": "Ich kann nicht sagen, da ist ein Verlag, der eine Seite veröffentlicht oder ein Magazin macht und mit Anzeigen Geld verdient, aber was sonst dort steht, das ist außerhalb seiner rechtlichen Verantwortlichkeit. Ich vergleiche das gern mit Autobahnen. Man muss mit der Straßenverkehrsordnung Regeln schaffen für den Verkehr, der durchaus gefährlich ist. Wenn man mit der Straße Geschäfte macht, muss man Regeln für die Teilnehmer setzen, die sich auf diesen Medienstraßen bewegen.“

Update Nummer 1: Facebook hat an diesem Wochenende verlautbart, unplausible Nachrichten jetzt doch technisch filtern und markieren zu wollen. – Update Nummer 2: Die Bundesregierung hat angekündigt, ein Gesetz vorzulegen, um gegen Fake News vorzugehen. – Das stand jedenfalls in den Meldungen von heute, denen wir noch trauen können.

Autor: Rayk Wieland

Stand: 16.01.2017 16:00 Uhr