Der Biber – ein umstrittener "Landschaftsarchitekt"

Forstwirte stöhnen über angenagte und umgestürzte Bäume, Bauern beklagen sich über Löcher in den Wiesen und Überschwemmungen ihrer Felder: Biber können große Schäden anrichten. Aber sie sind auch die beliebtesten Wildtiere in Deutschland und leisten Erstaunliches: mit ihren scharfen Schneidezähnen gelingt es den Nagetieren, ganze Landschaften umzugestalten. Etwa 30.000 Biber leben wieder in Deutschland, zwei Drittel davon in Bayern. Das klingt viel – wenn man bedenkt, dass früher etwa 100.000 Tiere allein in Bayern gelebt haben dürften, dann gehört der Biber immer noch zu den seltensten Wildtieren.

Der Biber hat in der Nähe von Freising in Oberbayern eine fantastische Auenlandschaft geschaffen.

Anfang des 19. Jahrhunderts war der Biber europaweit fast verschwunden und musste in den 1960er-Jahren wieder angesiedelt werden. Sie vermehrten sich schneller als erwartet und konnten alte Lebensräume zurückerobern, mit sichtbaren Folgen für Wald und Flur. Durch seine Lebensweise und vor allem den Bau zahlreicher Dämme hat der Biber Bäche und Flusslandschaften dramatisch verändert. Er schafft wunderbare Naturräume, in denen sich über und unter Wasser wieder seltene Tiere ansiedeln können. Ein großer Gewinn für die Natur!

In einem interdisziplinären Forschungsprojekt wollen Wissenschaftler der TU München und der Hochschule Weihenstephan in Freising im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt jetzt klären, wie sich Biberdämme in Bayern auf den Rückhalt des Wassers auswirken – und ob die fleißige Bautätigkeit des Tieres gar dem Hochwasserschutz zugutekommt.

Die Biberfamilie und ihre Bauwerke

So wohnt die Biberfamilie – warm und trocken.

Biber sind sehr gebietstreu. Sie leben in Familien zusammen. Eine Familie besteht maximal aus dem Elternpaar, den Jungen vom Vorjahr und dem aktuellen Nachwuchs. Und diese eine Biberfamilie braucht ein großes Territorium, aus dem andere Biber sehr aggressiv vertrieben werden. Über die Jahre schafft eine Biberfamilie erstaunliche große Bauwerke. Manche Dämme aus Stämmen und Zweigen können über 100 Meter lang sein. Der Eingang zur Biberburg ist immer unter Wasser, die Tiere müssen also abtauchen und von unten einsteigen. Der erste Raum, der Putzraum, bietet Platz, um Wasser und Schmutz aus dem Fell zu schütteln. Im Wohnzimmer der Biber ist es dann warm und gemütlich, hier drängt sich die Familie zusammen. Außen sind die Äste mit Lehm verkleidet, damit die Burg trocken bleibt.

Inzwischen hat sich der Biber so gut etabliert, dass im Konfliktfall als Ausnahmelösung einzelne Tiere auch gefangen und sogar getötet werden dürfen. Biberberater helfen dabei, andere Lösungen zu suchen. Die Tiere brauchen Raum für ihre Entwicklung – Ausgleichszahlungen bieten den Landwirten Entschädigung und helfen für ein friedliches Miteinander von Mensch und Tier.

Autorin: Iska Schreglmann (BR)

Stand: 18.11.2017 15:32 Uhr