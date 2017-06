3faltig

Bildunterschrift: Hage und Christl tun ihr Bestes, doch Christl scheint sich seines Handwerks nicht ganz sicher zu sein.

Spielfilm Österreich/Deutschland 2010

Der Heilige Geist hat schon bessere Zeiten gesehen: Seit 2.000 Jahren lebt er unter dem Namen Hage in der österreichischen Provinz und hält sich als Verkäufer religiöser Souvenirs mehr schlecht als recht über Wasser. Seine ungarische Haushälterin Frau Holacek macht ihm das Leben mit ihren eigentümlichen Brauchtümern nicht gerade leichter. Ausgerechnet an Weihnachten steht dann auch noch Christl vor der Tür: Der Sohn Gottes, ein langhaariger Jüngling, teilt seinem alten Kumpel Hage mit, dass der Schöpfer für Silvester die Apokalypse geplant hat.

Das passt Hage überhaupt nicht in den Kram, denn er arbeitet fieberhaft an einem Musical namens "Holy Spirit Megastar", von dem er sich den großen Durchbruch erhofft. Die Premiere soll zum Jahreswechsel in der GoGo-Bar seines Freundes Friedl stattfinden. Um Christl zu zeigen, wie schön und erhaltenswert das Dasein auf Erden sein kann, nimmt er ihn mit auf eine nächtliche Tour durch seine Welt. Unglücklicherweise überfährt der angetrunkene Christl dabei die GoGo-Tänzerin Mona, die eine Hauptrolle in Hages Musical spielen sollte. Hage ist außer sich, bis ihm einfällt, dass Gottes Sohn Tote zu neuem Leben erwecken kann – zumindest steht das in der Bibel.

Nun muss er also nicht nur die Apokalypse verhindern, sondern auch den unfähigen Christl zum Erwecken einer Leiche bewegen. Zusätzlich erschwert wird die Angelegenheit durch den schlecht gelaunten Friedl, der auf der fieberhaften Suche nach seiner Tänzerin Mona alles nur noch schlimmer macht. In dieser verzwickten Situation kann nur noch einer helfend einschreiten: der liebe Gott höchstpersönlich.

Mehr zum Film

"3faltig" ist nicht die erste Komödie über religiöse Themen, aber mit so viel schlitzohrigem Humor wurden die Abenteuer von Gottes Sohn auf Erden wohl noch nie inszeniert. Regisseur Harald Sicheritz wurde vor allem durch die bitterböse Kultkomödie "Hinterholz 8" bekannt. Bei "3faltig" stellt er erneut sein Talent für lustvoll überdrehte Satire unter Beweis. Das Duo Tramitz-Schweighöfer und der preisgekrönte österreichische Kabarettist Roland Düringer als Klubbesitzer Friedl machen diese Weihnachtsgeschichte zu einem großen Spaß für religiöse Freigeister.

Besetzung und Stab