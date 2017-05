Am Abend aller Tage

XL-Trailer zu "Am Abend aller Tage"

Fernsehfilm Deutschland 2016

Philipp Keyser ist Anfang 30, als man ihm noch einmal eine Chance gibt: Für eine Gruppe greiser Geschäftsleute soll er ein verschollen geglaubtes Gemälde des deutschen Expressionisten Ludwig Glaeden aufspüren – "Die Berufung der Salomé" – und den Ankauf in die Wege leiten. Koste es, was es wolle. Als leidenschaftlicher Verehrer Glaedens stürzt sich Philipp ohne Zögern in diesen Auftrag. Doch der mutmaßliche Besitzer des Bildes, der 84-jährige Sammler Magnus Dutt ist erst unerreichbar und dann nicht bereit zu offenbaren, ob er die "Salomé" je besessen hat.

So beginnt Philipp, sich der Großnichte Dutts zu nähern, der Künstlerin Alma. Er umwirbt sie, indem er den brachliegenden Garten ihres Onkels erblühen lässt. Langsam öffnet sie sich ihm und vertraut ihm verschwiegene Dinge aus dem Leben ihrer Familie an. Zu spät wird Philipp klar, dass er der jungen Frau immer mehr verfällt. Die Jagd nach dem Bild zieht Philipp in einen Strudel, in dem sich Liebe, Schuld und die Hingabe zur Kunst auf eine lebensgefährliche Weise vermischen. Ein Strudel, in dessen Zentrum ein Bild schimmert, das es vielleicht gar nicht gibt.

Besetzung und Stab