Ich töte niemand

Titel:

es wird Trauer sein und Schmerz (15.11.2009) ... und dann ist Zahltag (15.08.1976) ... und die Musi spielt dazu (11.12.1994) 1000 Tode (03.11.2002) 30 Liter Super (08.04.1979) 3:0 für Veigl (26.05.1974) A g'mahde Wies'n (23.09.2007) AE 612 ohne Landeerlaubnis (12.09.1971) Abendstern (07.11.1976) Abgezockt (16.05.2004) Abgründe (02.03.2014) Abschaum (04.04.2004) Abseits (28.11.2004) Absolute Diskretion (27.06.1999) Absturz (14.03.2010) Acht Jahre später (28.04.1974) Acht, neun - aus (10.02.1985) Adams Alptraum (26.01.2014) Aida (07.07.1996) Akt in der Sonne (02.02.1997) Alibi für Amelie (24.11.2002) Alle meine Jungs (18.05.2014) Allein in der Falle (27.12.1998) Alles Palermo (29.08.1993) Alles Theater (30.07.1989) Alles hat seinen Preis (01.04.2012) Alles umsonst (11.03.1979) Allmächtig (22.12.2013) Alp-Traum (21.03.1999) Alptraum (04.05.1997) Als gestohlen gemeldet (16.02.1975) Alter Ego (23.09.2012) Altes Eisen (04.09.2011) Altlasten (27.12.2009) Am Abgrund (24.04.2005) Am Ende der Welt (03.05.1998) Am Ende des Flurs (04.05.2014) Am Ende des Tages (05.09.2010) Am Ende geht man nackt (09.04.2017) Amoklauf (03.01.1993) Amour fou (05.06.2017) Angezählt (15.09.2013) Animals (01.01.1991) Annoncen-Mord (12.09.1976) Architektur eines Todes (06.09.2009) Arme Püppi (10.05.1998) Armer Nanosh (09.07.1989) Atemnot (23.10.2005) Atlantis (09.11.2003) Auf dem Kriegspfad (01.08.1999) Auf der Sonnenseite (26.10.2008) Auf einen Schlag (06.03.2016) Auf ewig Dein (02.02.2014) Auf offener Straße (07.02.1971) Auge um Auge (12.11.2017) Augenzeuge (18.01.1976) Aus der Traum (15.10.2006) Aus der Traum (15.06.1986) Ausgeklinkt (23.05.1988) Ausgelöscht (29.05.2011) Ausgespielt (23.02.1997) Auskreuzung (25.09.2011) Ausweglos (06.07.2008) Automord (30.11.1986) Außer Gefecht (07.05.2006) Außer Kontrolle (11.05.2003) Babbeldasch (26.02.2017) Baranskis Geschäft (01.12.1985) Bauernopfer (21.11.1993) Baum der Erlösung (04.01.2009) Bausünden (21.01.2018) Bei Auftritt Mord (31.03.1996) Benutzt (26.12.2015) Berlin – Beste Lage (10.01.1993) Berliner Bärchen (25.03.2001) Berliner Weiße (22.11.1998) Bermuda (14.09.2003) Bestien (25.11.2001) Bevor es dunkel wird (25.11.2007) Beweisaufnahme (08.03.1981) Bienzle und das Doppelspiel (10.12.2000) Bienzle und das Narrenspiel (23.01.1994) Bienzle und der Biedermann (06.12.1992) Bienzle und der Champion (23.08.1998) Bienzle und der Feuerteufel (02.01.2005) Bienzle und der Mann im Dunkeln (26.03.2000) Bienzle und der Mord im Park (07.05.1995) Bienzle und der Sizilianer (24.07.2005) Bienzle und der Tag der Rache (10.03.2002) Bienzle und der Taximord (03.08.2003) Bienzle und der Tod im Teig (02.03.2003) Bienzle und der Tod im Weinberg (01.10.2006) Bienzle und der Tod in der Markthalle (28.05.2006) Bienzle und der Todesschrei (09.09.2001) Bienzle und der Traum vom Glück (29.09.1996) Bienzle und der Zuckerbäcker (15.08.1999) Bienzle und der heimliche Zeuge (06.05.2001) Bienzle und der steinerne Gast (25.07.2004) Bienzle und der süße Tod (14.07.2002) Bienzle und der tiefe Sturz (06.07.1997) Bienzle und die Feuerwand (16.07.1995) Bienzle und die blinde Wut (14.11.1999) Bienzle und die große Liebe (07.01.2007) Bienzle und die schöne Lau (28.03.1993) Bienzle und sein schwerster Fall (25.02.2007) Bier vom Faß (14.05.1989) Bierkrieg (13.04.1997) Bildersturm (21.06.1998) Bis zum Hals im Dreck (09.06.1991) Bittere Mandeln (05.03.2000) Bittere Trauben (26.04.2009) Bitteres Brot (18.01.2004) Blackout (26.10.2014) Blasslila Briefe (25.07.1982) Blaues Blut (09.01.2000) Blechschaden (13.06.1971) Blick in den Abgrund (05.04.1998) Blinde Angst (01.10.1989) Blinde Kuriere (09.05.1999) Blinde Wut (10.01.1982) Blindekuh (20.04.1992) Blinder Glaube (31.08.2008) Blindflug (29.03.1987) Blue Lady (09.12.1990) Blutdiamanten (15.01.2006) Blutgeld (25.04.2010) Bluthochzeit (19.09.2010) Bluthunde (21.12.1997) Blutiger Asphalt (12.11.1995) Blutsbande (09.09.2007) Blutschrift (05.06.2006) Blutschuld (15.02.2015) Blutspur (20.08.1989) Blutwurstwalzer (22.09.1991) Blüten aus Werder (13.02.2000) Blütenträume (01.05.1983) Bomben für Ehrlicher (01.10.1995) Bombenstimmung (12.10.1997) Borowski in der Unterwelt (02.10.2005) Borowski und das Fest des Nordens (18.06.2017) Borowski und das Land zwischen den Meeren (25.02.2018) Borowski und das Meer (30.03.2014) Borowski und das Mädchen im Moor (17.02.2008) Borowski und das dunkle Netz (19.03.2017) Borowski und das verlorene Mädchen (06.11.2016) Borowski und der Engel (29.12.2013) Borowski und der Himmel über Kiel (25.01.2015) Borowski und der brennende Mann (12.05.2013) Borowski und der coole Hund (06.11.2011) Borowski und der freie Fall (14.10.2012) Borowski und der stille Gast (09.09.2012) Borowski und der vierte Mann (26.12.2010) Borowski und die Frau am Fenster (02.10.2011) Borowski und die Kinder von Gaarden (29.03.2015) Borowski und die Sterne (20.09.2009) Borowski und die einsamen Herzen (12.10.2008) Borowski und die heile Welt (03.05.2009) Borowski und eine Frage von reinem Geschmack (24.10.2010) Brandmal (19.10.2008) Brandwunden (26.04.1998) Brüder (23.02.2014) Brüder (23.03.1997) Buntes Wasser (13.10.1996) Böser Boden (26.11.2017) Böses Blut (22.07.2001) Camerone (16.02.1992) Chaos (09.04.2000) Cherchez la femme oder Die Geister am Mummelsee (04.03.1973) Château Mort (08.02.2015) Côte d'Azur (01.11.2015) Dagoberts Enkel (25.07.1999) Das Böse (21.12.2003) Das Dorf (04.12.2011) Das Ende des Schweigens (11.02.2007) Das Gespenst (15.03.2009) Das Glockenbachgeheimnis (03.10.1999) Das Haus am Ende der Straße (22.02.2015) Das Haus im Wald (18.08.1985) Das Lederherz (03.05.1981) Das Lächeln der Madonna (25.12.2005) Das Muli (22.03.2015) Das Mädchen Galina (21.06.2009) Das Mädchen am Klavier (02.01.1977) Das Mädchen auf der Treppe (27.06.1982) Das Mädchen mit der Puppe (08.04.1996) Das Mädchen von gegenüber (04.12.1977) Das Phantom (09.06.2003) Das Totenspiel (01.06.1997) Das Wunder von Wolbeck (25.11.2012) Das Zittern der Tenöre (31.05.1981) Das erste Opfer (09.10.2011) Das ewig Böse (05.02.2006) Das fehlende Gewicht (30.09.1973) Das goldene Band (16.12.2012) Das letzte Rennen (29.10.2006) Das letzte Rodeo (09.07.2000) Das namenlose Mädchen (15.04.2007) Das schwarze Grab (14.09.2008) Das schwarze Haus (16.10.2011) Das stille Geschäft (06.11.1977) Das verkaufte Lächeln (28.12.2014) Das verlorene Kind (26.11.2006) Das zweite Gesicht (12.11.2006) Das zweite Geständnis (11.05.1975) Deckname Kidon (04.01.2015) Dein Name sei Harbinger (10.12.2017) Der Boss (19.12.1971) Der Duft des Geldes (29.08.1999) Der Entscheider (24.11.1996) Der Eskimo (05.01.2014) Der Fall Geisterbahn (12.03.1972) Der Fall Holdt (05.11.2017) Der Fall Reinhardt (23.03.2014) Der Fall Schimanski (29.12.1991) Der Feinkosthändler (10.09.1978) Der Finger (29.04.2007) Der Fluch der Mumie (16.05.2010) Der Frauenflüsterer (03.04.2005) Der Fremdwohner (17.11.2002) Der Hammer (13.04.2014) Der Heckenschütze (07.02.1999) Der Himmel ist ein Platz auf Erden (12.04.2015) Der Inder (21.06.2015) Der Irre Iwan (01.01.2015) Der King (11.02.1979) Der Kormorankrieg (06.01.2008) Der König der Gosse (02.10.2016) Der König kehrt zurück (17.09.1995) Der Lippenstiftmörder (27.08.2006) Der Mann auf dem Hochsitz (29.01.1978) Der Mann aus Zimmer 22 (08.12.1974) Der Mann mit den Rosen (25.11.1984) Der Maulwurf (21.12.2014) Der Millenniumsmörder (30.01.2000) Der Mord danach (23.06.1985) Der Mörder und der Prinz (17.05.1992) Der Name der Orchidee (06.03.2005) Der Passagier (02.06.2002) Der Phönix Deal (28.07.1996) Der Polizistinnenmörder (17.01.2010) Der Pott (09.04.1989) Der Präsident (22.04.2001) Der Prügelknabe (21.04.2003) Der Rastplatzmörder (27.03.1994) Der Richter in Weiß (10.10.1971) Der Schläfer (06.11.1983) Der Schrei (17.10.2010) Der Schächter (07.12.2003) Der Spezialist (01.01.1996) Der Tag des Jägers (03.12.2006) Der Tausch (13.04.1986) Der Teufel vom Berg (07.08.2005) Der Teufel (14.09.1997) Der Tod fährt Achterbahn (25.04.1999) Der Tod ist unser ganzes Leben (30.04.2017) Der Tod spielt mit (27.07.1997) Der Tote im Nachtzug (20.11.2011) Der Tote vom Straßenrand (18.02.2007) Der Traum von der Au (21.10.2007) Der Trippler (20.08.2000) Der Wald steht schwarz und schweiget (13.05.2012) Der Weg ins Paradies (18.12.2011) Der Wächter der Quelle (08.08.2004) Der Wüstensohn (14.09.2014) Der Zeuge (07.04.1980) Der doppelte Lott (20.11.2005) Der dunkle Fleck (20.10.2002) Der frühe Abschied (12.05.2008) Der gelbe Unterrock (17.02.1980) Der glückliche Tod (05.10.2008) Der hundertste Affe (16.05.2016) Der illegale Tod (15.05.2011) Der kalte Fritte (11.02.2018) Der kalte Tod (06.10.1996) Der lange Arm des Zufalls (08.07.2001) Der letzte Mord (29.11.1987) Der letzte Patient (31.10.2010) Der oide Depp (27.04.2008) Der rote Schatten (15.10.2017) Der sanfte Tod (07.12.2014) Der scheidende Schupo (05.02.2017) Der schwarze Engel (13.11.1994) Der schwarze Ritter (21.05.2000) Der schwarze Skorpion (15.10.2000) Der schwarze Troll (25.05.2003) Der schwedische Freund (26.03.2006) Der schöne Schein (16.01.2011) Der tiefe Schlaf (30.12.2012) Der tote Chinese (28.12.2008) Der traurige König (26.02.2012) Der treue Roy (24.04.2016) Der unsichtbare Gegner (07.03.1982) Der vergessene Mord (11.09.1977) Der vierte Mann (09.05.2004) Der wüste Gobi (26.12.2017) Der zweite Mann (16.08.1998) Deserteure (19.12.1993) Dicker als Wasser (19.04.2015) Die Abrechnung (08.06.1975) Die Abrechnung (12.05.1996) Die Anwältin (01.04.2007) Die Ballade von Cenk und Valerie (06.05.2012) Die Blume des Bösen (01.01.2007) Die Brüder (17.04.1988) Die Falle (11.11.2007) Die Faust (14.01.2018) Die Feigheit des Löwen (30.11.2014) Die Fette Hoppe (26.12.2013) Die Frau an der Straße (14.08.1994) Die Frau im Zug (17.12.2000) Die Freundin (13.08.1995) Die Geschichte vom bösen Friederich (10.04.2016) Die Heilige (03.10.2010) Die Kampagne (05.03.1995) Die Kugel im Leib (14.01.1979) Die Kunst des Krieges (04.09.2016) Die Liebe der Schlachter (16.11.2003) Die Liebe und ihr Preis (09.02.2003) Die Liebe, ein seltsames Spiel (21.05.2017) Die Macht des Schicksals (25.01.1987) Die Möwe (13.08.2000) Die Neue (29.10.1989) Die Rechnung wird nachgereicht (19.01.1975) Die Sache Baryschna (06.02.1994) Die Samtfalle (12.11.1972) Die Sonne stirbt wie ein Tier (18.01.2015) Die Spieler (09.01.2005) Die Unmöglichkeit, sich den Tod vorzustellen (26.09.2010) Die Unsichtbare (14.11.2010) Die Wahrheit stirbt zuerst (16.06.2013) Die Wahrheit (23.10.2016) Die Zärtlichkeit des Monsters (31.10.1993) Die apokalyptischen Reiter (24.10.1999) Die chinesische Methode (10.11.1991) Die chinesische Prinzessin (20.10.2013) Die dunkle Seite (06.05.2007) Die kleine Kanaille (26.01.1986) Die kleine Zeugin (27.08.2000) Die schlafende Schöne (29.05.2005) Die schwarzen Bilder (17.04.1995) Die schöne Mona ist tot (03.02.2013) Dinge, die noch zu tun sind (18.11.2012) Direkt ins Herz (06.08.2000) Doppelspiel (31.03.1985) Dornröschens Rache (25.03.2007) Drei Affen (26.09.1999) Drei Schlingen (28.08.1977) Dreimal schwarzer Kater (19.10.2003) Dschungelbrüder (26.10.2003) Du gehörst mir (14.02.2016) Du hast keine Chance (02.09.2001) Duisburg-Ruhrort (28.06.1981) Dunkelfeld (11.12.2016) Dunkle Wege (16.01.2005) Dunkle Zeit (17.12.2017) Durchgedreht (21.08.2016) Déjà-vu (28.01.2018) Echolot (30.10.2016) Edel sei der Mensch und gesund (03.04.2011) Ein Fall für Ehrlicher (19.01.1992) Ein Fuß kommt selten allein (08.05.2016) Ein Glücksgefühl (30.01.2005) Ein Hauch von Hollywood (13.07.1998) Ein Schuss zuviel (14.06.1979) Ein Sommernachtstraum (25.07.1993) Ein Wodka zuviel (06.03.1994) Ein ehrenwertes Haus (08.01.1995) Ein ganz gewöhnlicher Mord (04.02.1973) Ein ganz normaler Fall (27.11.2011) Ein mörderisches Märchen (04.03.2001) Ein neues Leben (28.10.2012) Eine Frage des Gewissens (23.11.2014) Eine Handvoll Paradies (07.04.2013) Eine Leiche zu viel (05.12.2004) Eine Million Mäuse (22.02.1987) Eine andere Welt (17.11.2013) Eine bessere Welt (08.05.2011) Eine ehrliche Haut (04.01.2004) Eine mörderische Rolle (19.02.1995) Eine todsichere Falle (15.10.1995) Eine todsichere Sache (17.02.1974) Eine unscheinbare Frau (11.11.2001) Einer sah den Mörder (23.02.1986) Einmal täglich (06.10.2000) Einmal wirklich sterben (06.12.2015) Einsatz in Leipzig (02.01.2000) Einzelhaft (21.08.1988) Eiskalt (28.09.1997) Elvis lebt! (11.07.2002) Ende der Vorstellung (06.05.1979) Endspiel (20.05.2002) Endstation (12.03.1995) Engel der Nacht (09.04.2007) Engelchen flieg (01.11.1998) Er wird töten (09.06.2013) Erfroren (21.08.2005) Erkläre Chimäre (31.05.2015) Erntedank e.V. (30.03.2008) Es ist böse (22.04.2012) Es lebe der Tod (20.11.2016) Eulenburg (02.03.1997) Exil (28.10.2001) Exitus (04.05.2008) Exklusiv (11.07.1971) Experiment (03.05.1992) Fakten, Fakten (01.12.2002) Falsch verpackt (25.03.2012) Falsche Liebe (20.12.1992) Falsches Alibi (18.06.1995) Falsches Leben (06.12.2009) Familienaufstellung (08.02.2009) Familienbande (05.12.2010) Familiensache (20.05.2007) Fangschuss (02.04.2017) Fegefeuer (03.01.2016) Feierstunde (25.09.2016) Fetischzauber (05.05.1996) Fette Hunde (02.09.2012) Fette Krieger (15.07.2001) Fettkiller (30.12.2007) Feuerkämpfer (12.03.2006) Feuertaufe (06.02.2005) Feuerteufel (28.04.2013) Feuerwerk für eine Leiche (02.10.1988) Feuerzauber (09.10.1977) Filmriss (18.08.2002) Finale am Rothenbaum (20.01.1991) Finderlohn (24.04.1977) Flashback (11.08.2002) Flieder für Jaczek (27.02.1977) Fluch des Bernsteinzimmers (31.10.1999) Flucht nach Miami (18.04.1993) Fluppys Masche (06.02.1983) Fortuna III (07.06.1976) Frankfurt - Miami (23.06.1996) Frankfurter Gold (04.04.1971) Franziska (05.01.2014) Frau Bu lacht (26.11.1995) Frauenmord (09.12.1973) Frauenmorde (09.03.2003) Freddy tanzt (01.02.2015) Freigang (09.06.2014) Freischwimmer (30.10.2005) Freitagsmörder (21.01.1996) Freitod (18.09.2016) Freiwild (05.02.1984) Freund Gregor (01.07.1979) Freunde bis in den Tod (06.10.2013) Freunde (28.12.1986) Frohe Ostern, Falke (06.04.2015) Frühstück für immer (16.03.2014) Fünf Minuten Himmel (28.03.2016) Fürchte dich (29.10.2017) Fürstenschüler (17.05.1998) Gebrochene Blüten (01.05.1988) Gebrochene Herzen (23.07.2006) Geburtstagsgrüße (04.11.1984) Geburtstagskind (18.08.2013) Gefallene Engel (20.09.1998) Gefährliche Freundschaft (11.07.1993) Gefährliche Träume (23.09.1979) Gefährliche Wanzen (29.09.1974) Gefährliche Zeugin (13.04.1998) Gefährliche Übertragung (31.03.1997) Gefährliches Schweigen (18.07.2004) Gegen den Kopf (08.09.2013) Gegenspieler (13.09.1987) Gehirnwäsche (06.06.1993) Geld oder Leben (07.09.1997) Gelegenheit macht Liebe (19.08.1984) Gesang der toten Dinge (29.03.2009) Geschlossene Akten (04.09.1994) Gestern war kein Tag (05.06.2011) Gewaltfieber (02.12.2001) Gier (07.06.2015) Gift (21.07.1974) Glaube, Liebe, Tod (29.08.2010) Goldbach (01.10.2017) Gott ist auch nur ein Mensch (19.11.2017) Grabenkämpfe (25.04.2011) Granit (21.12.2008) Grenzfall (08.03.2015) Grenzgänger (13.12.1981) Große Liebe (22.02.2004) Großer schwarzer Vogel (09.02.2014) Gute Freunde (13.05.2001) HAL (28.08.2016) Habgier (10.01.1999) Hahnenkampf (20.04.1997) Haie vor Helgoland (23.04.1984) Hanglage mit Aussicht (26.08.2012) Happy Birthday, Sarah (01.12.2013) Hardcore (08.10.2017) Hart an der Grenze (09.03.2008) Harte Hunde (01.06.2003) Hasard (18.11.2001) Hauch des Todes (22.08.2010) Havarie (16.09.2001) Heilig Blut (14.01.1996) Heimatfront (23.01.2011) Heimspiel (29.02.2004) Heimwärts (06.06.2010) Heiße Grüße aus Prag (07.07.2002) Heißer Schnee (09.09.1984) Herrenabend (01.05.2011) Herrenboxer (16.10.1994) Herz As (30.07.1995) Herz aus Eis (22.02.2009) Herzjagd (14.12.1980) Herzversagen (17.10.2004) Herzversagen (27.12.1989) Hexentanz (13.04.2003) Hilflos (24.01.2010) Himmel und Erde (28.11.1993) Himmelblau mit Silberstreifen (30.01.1977) Himmelfahrt (13.08.1978) Hinkebein (11.03.2012) Hinter dem Spiegel (13.09.2015) Hitchcock und Frau Wernicke (24.05.2010) Hochzeitsnacht (16.09.2012) Howalds Fall (16.04.1990) Hundeleben (12.04.2004) Hundstage (31.01.2016) Hydra (11.01.2015) Hände hoch, Herr Trimmel (04.05.1980) Häschen in der Grube (23.11.2008) Häuserkampf (13.04.2009) Höllenfahrt (22.03.2009) Ihr Kinderlein kommet (09.04.2012) Ihr werdet gerichtet (06.09.2015) Im Abseits (19.06.2011) Im Alleingang (27.11.2005) Im Fadenkreuz (15.11.1981) Im Herzen Eiszeit (02.04.1995) Im Namen des Vaters (26.12.2012) Im Netz der Lügen (27.03.2011) Im Schmerz geboren (12.10.2014) Im Sog des Bösen (07.06.2009) Im Visier (23.11.2003) Im freien Fall (04.11.2001) Im gelobten Land (21.02.2016) Im toten Winkel (11.03.2018) In der Falle (01.03.1998) In eigener Sache (17.08.2008) Inflagranti (28.12.1997) Investigativ (10.06.2007) Irren ist tödlich (14.04.1985) Jagdfieber (29.03.1998) Jagdrevier (13.05.1973) Jagdzeit (10.04.2011) Janus (18.04.2004) Jetzt und alles (31.07.1994) Kainsmale (20.09.1992) Kaltblütig (13.01.2013) Kalte Herzen (02.04.2000) Kalte Wut (21.10.2001) Kalter Engel (03.11.2013) Kaltes Herz (21.03.2010) Kaltstart (27.04.2014) Kameraden (01.04.1991) Kartenhaus (28.02.2016) Kassensturz (01.02.2009) Kassensturz (15.02.1976) Katja's Schweigen (03.12.1989) Katz und Mäuse (23.08.1981) Kein Entkommen (05.02.2012) Kein Kinderspiel (13.01.1980) Keine Polizei (08.01.2012) Keine Tricks, Herr Bülow (28.05.1989) Kennwort Fähre (03.04.1972) Kennwort Gute Reise (10.12.1972) Kesseltreiben (07.03.1993) Kielwasser (25.03.1984) Kinder der Gewalt (02.05.1999) Kindergeld (22.08.1982) Kinderland (08.04.2012) Kinderlieb (27.10.1991) Kinderspiel (16.08.1992) Kinderwunsch (01.06.2009) Kindstod (17.06.2001) Klassen-Kampf (05.06.1994) Klassentreffen (10.01.2010) Kleine Diebe (03.09.2000) Kleine Herzen (16.12.2007) Kleine Prinzen (13.03.2016) Klingelingeling (26.12.2016) Kneipenbekanntschaft (10.11.1974) Kollaps (18.10.2015) Kolportage (19.05.1996) Kopfgeld (09.03.2014) Kopflos (22.01.1989) Kopper (07.01.2018) Kressin stoppt den Nordexpress (02.05.1971) Kressin und der Laster nach Lüttich (07.03.1971) Kressin und der Mann mit dem gelben Koffer (09.07.1972) Kressin und der tote Mann im Fleet (10.01.1971) Kressin und die Frau des Malers (28.05.1972) Kressin und die zwei Damen aus Jade (08.07.1973) Kressin: Tote Taube in der Beethovenstraße (07.01.1973) Kriegssplitter (05.03.2017) Kriegsspuren (10.10.1999) Krokodilwächter (10.11.1996) Krumme Hunde (18.05.2008) Kunstfehler (17.04.2006) Kurzschluss (07.12.1975) Kuscheltiere (12.12.1982) Kälter als der Tod (17.05.2015) Königskinder (07.02.2010) LU (13.12.2015) Land in dieser Zeit (08.01.2017) Lastrumer Mischung (07.04.2002) Lauf eines Todes (21.01.1990) Laura, mein Engel (01.05.1994) Leben gegen Leben (27.02.2011) Leerstand (09.10.2005) Leiche im Keller (31.03.1986) Leiden wie ein Tier (16.10.2005) Letzte Tage (23.06.2013) Letzte Zweifel (28.03.2005) Level X (11.06.2017) Leyla (31.08.2003) Licht und Schatten (04.07.1999) Liebe am Nachmittag (05.11.2006) Liebe macht blind (19.11.2006) Liebe, Sex und Tod (06.04.1997) Liebeshunger (11.03.2007) Liebeswirren (28.09.2008) Lockruf (02.07.1978) Lockvögel (27.05.1996) Macht der Angst (16.09.2007) Macht und Ohnmacht (01.04.2013) Machtlos (06.01.2013) Manila (19.04.1998) Mann über Bord (10.09.2006) Maria im Elend (16.12.1979) Marion (11.10.1992) Martinsfeuer (05.12.1999) Mauer des Schweigens (24.09.2000) Mauerblümchen (08.03.2009) Mauerpark (23.10.2011) Medizinmänner (13.05.1990) Mein Revier (11.11.2012) Mein ist die Rache (14.07.1996) Melinda (27.01.2013) Meta (18.02.2018) Mia san jetz da wo's weh tut (03.04.2016) Miese Tricks (26.05.1985) Mietsache (05.10.2003) Minenspiel (08.05.2005) Miriam (03.04.1983) Mit nackten Füßen (09.03.1980) Mit ruhiger Hand (23.08.2009) Mitgehangen (18.03.2018) Mitternacht, oder kurz danach (26.08.1979) Moltke (28.12.1988) Money, Money (09.08.1998) Mord Ex Machina (01.01.2018) Mord am Fluss (10.09.2000) Mord auf Langeoog (24.11.2013) Mord auf Raten (19.10.1980) Mord hinterm Deich (08.06.1997) Mord im Grand-Hotel (21.10.1979) Mord im Krankenhaus (08.10.1978) Mord im Ministerium (13.10.1974) Mord in der Akademie (24.04.1994) Mord in der Oper (18.10.1981) Mord in der U-Bahn (18.09.1983) Mord ist die beste Medizin (21.09.2014) Mord ist kein Geschäft (09.01.1983) Mord ohne Leiche (19.05.1997) Mordauftrag (09.07.1995) Mordfieber (05.04.1999) Mordgedanken (06.07.1975) Mordkommando (17.10.1982) Mordnacht (26.03.1995) Mordsgeschäfte (25.05.1997) Mordverdacht (07.11.1971) Mutterliebe (23.03.2003) Märchenwald (24.10.2004) Mördergrube (25.02.2001) Mörderspiele (25.04.2004) Müll (20.04.2008) Münchner Kindl (09.01.1972) Nach eigenen Gesetzen (16.01.2000) Nachbarn (26.03.2017) Nachtfrost (20.01.1974) Nachtgeflüster (07.10.2007) Nachtkrapp (07.10.2012) Nachtsicht (12.03.2017) Nachtstreife (15.09.1985) Nachtwanderer (08.10.2006) Nahkampf (19.10.1997) Narben (01.05.2016) Nasse Sachen (13.06.2011) Nebengeschäfte (11.01.1981) Neuland (15.02.2009) Nicht jugendfrei (07.11.2004) Nichts mehr im Griff (28.01.2001) Nie wieder Oper (17.01.1999) Nie wieder frei sein (19.12.2010) Norbert (28.11.1999) Nur ein Spiel (22.05.2005) Oben und Unten (19.04.2009) Odins Rache (11.07.2004) Offene Rechnung (19.12.1999) Ohne Beweise (28.08.2005) Ohnmacht (11.05.2014) Ordnung im Lot (12.02.2012) Ordnung ist das halbe Sterben (06.01.1985) Oskar (21.04.2002) Ostwärts (30.10.1994) Paradies (31.08.2014) Parteifreunde (27.10.1996) Passion (30.07.2000) Pauline (24.09.2006) Pechmarie (19.03.2006) Peggy hat Angst (23.05.1983) Pension Tosca oder die Sterne lügen nicht (12.07.1987) Perfect Mind - im Labyrinth (15.12.1996) Platt gemacht (04.10.2009) Platzverweis für Trimmel (19.08.1973) Playback oder die Show geht weiter (17.03.1974) Pleitegeier (07.08.1988) Preis des Lebens (25.10.2015) Programmiert auf Mord (11.12.1988) Puppenspieler (24.02.2013) Quartett in Leipzig (26.11.2000) Rabenherz (25.01.2009) Rache-Engel (13.11.2005) Racheengel (28.05.2007) Rattenlinie (28.05.2000) Rattennest (08.10.1972) Rechnen Sie mit dem Schlimmsten (24.09.1972) Rechnung mit einer Unbekannten (23.04.1978) Rechnung ohne Wirt (09.12.1984) Reifezeugnis (27.03.1977) Reise in den Tod (29.12.1996) Reise ins Nichts (29.12.2002) Rendezvous mit dem Tod (20.02.2011) Rendezvous (04.06.1990) Renis Tod (31.01.1993) Requiem (25.09.2005) Restrisiko (14.02.1999) Revanche (23.04.2006) Riedmüller, Vorname Sigi (19.05.1986) Rikki (17.03.1991) Romeo und Julia (05.01.2003) Roomservice (25.05.2015) Rosen für Nadja (15.02.1998) Rosenholz (06.07.2003) Rot – rot – tot (01.01.1978) Roter Tod (28.01.2007) Rotkäppchen (12.01.2003) Roulette mit sechs Kugeln (16.10.1983) Rubecks Traum (08.01.1984) Ruhe sanft (18.03.2007) Russisches Roulette (18.01.1998) Rückfällig (05.06.1995) Rückspiel (10.11.2002) Saarbrücken an einem Montag (13.12.1970) Sag nichts (14.12.2003) Salzleiche (16.11.2008) Salü Palu (24.01.1988) Satisfaktion (28.10.2007) Schatten der Angst (06.04.2008) Schatten (28.07.2002) Schattenboxen (08.02.1981) Schattenhochzeit (20.03.2005) Schattenlos (27.04.2003) Schattenspiele (20.08.2006) Schattenwelt (22.09.1996) Scheherazade (05.06.2005) Scheinwelten (01.01.2013) Scherbenhaufen (04.03.2012) Schichtwechsel (28.03.2004) Schicki-Micki (29.12.1985) Schiffe versenken (24.05.2009) Schimanskis Waffe (02.09.1990) Schlaf, Kindlein, schlaf (16.06.2002) Schlafende Hunde (30.05.2010) Schlaflos in Weimar (17.12.2006) Schlaflose Nächte (08.09.1996) Schlaraffenland (28.04.2002) Schleichendes Gift (09.12.2007) Schlußverkauf (21.05.1978) Schlüssel zum Mord (10.08.1997) Schmale Schultern (12.09.2010) Schmerzensgeld (13.10.1985) Schmuggler (29.01.2012) Schmutzarbeit (19.02.1989) Schmutziger Donnerstag (10.02.2013) Schneefieber (18.02.1996) Schneetreiben (18.12.2005) Schock (22.01.2017) Schrott und Totschlag (06.01.2002) Schuldlos schuldig? (28.02.1988) Schussfahrt (01.06.1980) Schutzlos (05.07.2015) Schwanensee (08.11.2015) Schwarze Einser (03.12.1978) Schwarze Tiger, weiße Löwen (11.12.2011) Schwarzer Advent (08.11.1998) Schwarzer Afghane (17.03.2013) Schwarzer Peter (18.01.2009) Schwarzes Herz (22.01.2006) Schwarzes Wochenende (10.08.1986) Schweigegeld (18.11.1979) Schweinegeld (01.11.2009) Schwelbrand (21.01.2007) Schwerelos (03.05.2015) Schwindelfrei (08.12.2013) Schön ist anders (12.12.2010) Schöne Belinda (31.08.1975) Schöner Sterben (30.03.2003) Schönes Wochenende (16.11.1980) Schürfwunden (13.02.2005) Schüsse auf der Autobahn (05.07.1998) Schüsse in der Schonzeit (17.07.1977) Schützlinge (03.03.2002) Sechs zum Essen (02.05.2004) Seenot (24.03.2008) Sein letzter Wille (04.04.1988) Seven-Eleven (11.11.1990) Singvogel (23.05.1994) Skalpell (28.05.2012) Slalom (13.09.1981) So ein Tag... (07.02.1982) Sonne und Sturm (02.11.2003) Sonnenfinsternis (01.01.2006) Sonntagsmörder (13.11.2016) Spargelzeit (10.10.2010) Spiel auf Zeit (26.05.2013) Spiel mit Karten (27.07.1980) Spiel mit dem Feuer (17.05.1987) Spielverderber (08.06.1987) Spielverderber (22.11.2015) Spuk aus der Eiszeit (10.07.1988) Spätlese (22.05.1977) Spätschicht (02.12.2007) Stahlwalzer (24.10.1993) Starkbier (07.03.1999) Stau (10.09.2017) Sterben für die Erben (01.07.2007) Sterben und sterben lassen (31.05.1982) Sterne für den Orient (05.11.1978) Sternenkinder (02.04.2006) Sternschnuppe (07.02.2016) Stille Tage (21.05.2006) Stille Wasser (13.02.2011) Stiller Tod (26.01.2003) Stirb und werde (10.10.2004) Stoevers Fall (05.07.1992) Strafstoß (05.09.1999) Strahlende Zukunft (26.08.2007) Strandgut (25.06.1972) Streifschuß (24.08.1980) Streng geheimer Auftrag (11.10.1998) Sturm (17.04.2017) Stuttgarter Blüten (01.04.1973) Summ, Summ, Summ (24.03.2013) Söhne und Väter (29.01.2017) Tango für Borowski (04.04.2010) Tanz auf dem Hochseil (26.07.1998) Tanzmariechen (19.02.2017) Tatort: Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes (29.11.2015) Tatort: Das Recht, sich zu sorgen (22.05.2016) Tatort: Die Wiederkehr (15.03.2015) Tatort: Die letzte Wiesn (20.09.2015) Tatort: Lohn der Arbeit (28.08.2011) Tatort: Mord in der ersten Liga (20.03.2011) Tatort: Niedere Instinkte (26.04.2015) Tatort: Operation Hiob (04.07.2010) Tatort: Rebecca (10.01.2016) Tatort: Tödliche Habgier (24.06.2007) Tatort: Zeit der Frösche (02.04.2018) Taxi nach Leipzig (29.11.1970) Taxi nach Leipzig (13.11.2016) Telephongeld (15.09.1991) Tempelräuber (25.10.2009) Teufel im Leib (14.11.2004) Teufelskreis (31.10.2004) Tiefer Fall (12.06.2005) Time-Out (22.12.2002) Tini (07.07.1991) Tod auf Eis (07.09.1986) Tod auf Neuwerk (24.03.1996) Tod auf dem Rastplatz (12.04.1982) Tod auf dem Rhein (28.02.2010) Tod auf der Walz (06.11.2005) Tod aus Afrika (02.07.2006) Tod aus der Vergangenheit (08.06.1992) Tod einer Heuschrecke (16.03.2008) Tod einer Lehrerin (11.09.2011) Tod einer alten Frau (25.04.1993) Tod einer Ärztin (18.02.1990) Tod eines Auktionators (25.06.1995) Tod eines Einbrechers (16.03.1975) Tod eines Mädchens (04.08.1991) Tod eines Polizisten (01.01.1995) Tod eines Wachmanns (25.10.1992) Tod im All (12.01.1997) Tod im Elefantenhaus (20.04.1987) Tod im Häcksler (13.10.1991) Tod im Jaguar (09.06.1996) Tod im U-Bahnschacht (09.11.1975) Tod macht erfinderisch (10.11.1985) Tod unter der Orgel (14.03.2004) Tod vor Scharhörn (07.01.2001) Todesangst (23.05.1999) Todesbande (25.01.2004) Todesbilder (15.01.2012) Todesbote (30.08.1998) Todesbrücke (13.03.2005) Todesengel (10.07.2005) Todesfahrt (20.01.2002) Todesschütze (02.12.2012) Todesspiel (19.01.2014) Todesstrafe (25.05.2008) Tollwut (04.02.2018) Tot bist Du! (05.08.2001) Tote Erde (21.10.2012) Tote Männer (14.06.2009) Tote brauchen keine Wohnung (11.11.1973) Tote reisen nicht umsonst (21.09.1980) Totenmesse (20.05.2001) Totenstille (24.01.2016) Totentanz (13.10.2002) Transit ins Jenseits (05.12.1976) Traumhaus (30.05.1999) Trautes Heim (21.04.2013) Treffpunkt Friedhof (12.10.1975) Trimmel hält ein Plädoyer (27.03.1978) Trimmel und Isolde (19.09.1982) Trimmel und der Tulpendieb (10.10.1976) Trittbrettfahrer (16.07.2000) Trübe Wasser (11.03.2001) Täter und Opfer (27.05.1984) Tödliche Blende (13.07.1986) Tödliche Ermittlungen (02.01.2011) Tödliche Freundschaft (21.05.1995) Tödliche Häppchen (01.01.2012) Tödliche Souvenirs (22.06.2003) Tödliche Tagung (14.04.2002) Tödliche Tarnung (01.03.2009) Tödliche Vergangenheit (20.05.1991) Tödlicher Einsatz (10.05.2009) Tödlicher Galopp (29.06.1997) Tödlicher Treff (04.09.1988) Tödliches Labyrinth (12.12.1999) Tödliches Verlangen (24.04.2000) Tödliches Vertrauen (14.05.2006) Türkischer Honig (01.01.2014) Um Haus und Hof (26.09.1993) Um jeden Preis (18.10.2009) Unbestechlich (07.12.2008) Und Tschüss (24.02.2008) Und dahinter liegt New York (23.12.2001) Undercover Camping (02.11.1997) Undercover (27.10.2002) Unschuldig (16.04.2001) Unsterblich schön (21.11.2010) Unter Brüdern (28.10.1990) Unter Druck (09.01.2011) Unter Kontrolle (05.03.2006) Unter Kriegern (08.04.2018) Unter uns (14.10.2007) Unvergessen (20.05.2013) Unversöhnlich (04.10.1992) Urlaubsmord (28.09.1975) Usambaraveilchen (20.04.1981) Veras Waffen (28.12.2003) Verbrannt (11.10.2015) Verbranntes Spiel (28.02.1993) Verdammt (27.01.2008) Verdeckte Ermittlung (26.02.1984) Verfolgt (07.09.2014) Vergeltung (06.03.2011) Vergessene Erinnerung (31.01.2010) Vergissmeinnicht (28.03.2010) Verhängnisvolle Begierde (26.08.2001) Verlorene Töchter (21.11.2004) Vermisst (11.10.2009) Verrat (01.09.2002) Verraten und verkauft (19.09.2004) Verschleppt (22.01.2012) Verspekuliert (15.03.1992) Vielleicht (16.11.2014) Viktualienmarkt (12.03.2000) Virus (27.08.2017) Voll auf Hass (08.11.1987) Voll ins Herz (13.09.1998) Von Bullen und Bären (04.06.2000) Vorstadtballade (12.12.2004) Väter (30.11.2003) Wacht am Rhein (15.01.2017) Waffenschwestern (14.12.2008) Wahre Liebe (28.09.2014) Waidmanns Heil (01.02.2004) Waldlust (04.03.2018) Wat Recht is, mutt Recht bliewen (02.05.1982) Wegwerfmädchen (09.12.2012) Wehrlos (23.04.2017) Weihnachtsgeld (26.12.2014) Weil sie böse sind (03.01.2010) Weißblaue Turnschuhe (24.06.1973) Wem Ehre gebührt (23.12.2007) Wendehammer (18.12.2016) Wenn Frauen Austern essen (12.10.2003) Wenn Steine sprechen (13.02.1972) Wenn alle Brünnlein fließen (26.06.1983) Wer Wind erntet, sät Sturm (14.06.2015) Wer andern eine Grube gräbt (19.06.1977) Wer bin ich? (27.12.2015) Wer das Schweigen bricht (14.04.2013) Wer nicht schweigt muss sterben (10.03.1996) Wer zweimal stirbt (03.03.1991) Wie einst Lilly (28.11.2010) Willkommen in Hamburg (10.03.2013) Willkommen in Köln (05.10.1997) Winternebel (05.10.2014) Winterschach (13.11.1988) Wir sind die Guten (13.12.2009) Wir werden ihn Mischa nennen (21.09.1986) Wir – Ihr – Sie (05.06.2016) Wo ist Max Gravert? (17.04.2005) Wodka Bitter-Lemon (13.04.1975) Wofür es sich zu leben lohnt (04.12.2016) Wohnheim Westendstraße (09.05.1976) Wolf im Schafspelz (24.02.2002) Wolfsstunde (09.11.2008) Wunschdenken (14.08.2011) Wunschlos tot (30.08.1987) Zabou (22.07.1990) Zahltag (24.03.2002) Zahltag (09.10.2016) Zahn um Zahn (27.12.1987) Zartbitterschokolade (15.12.2002) Zeitzünder (04.08.1990) Zielscheibe (14.10.2001) Zirkuskind (16.02.2014) Zorn Gottes (20.03.2016) Zurück ins Licht (22.10.2017) Zwei Flugkarten nach Rio (11.04.1976) Zwei Leben (17.09.2017) Zwei Leben (14.03.1976) Zweierlei Blut (22.07.1984) Zweierlei Knoten (29.07.1979) Zweikampf (23.06.1974) Zwischen den Fronten (17.02.2013) Zwischen den Ohren (18.09.2011) Zwischen zwei Welten (21.04.2014) Zürcher Früchte (12.02.1978) Ätzend (15.11.2015)