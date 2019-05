Wahlarena zur Europawahl

Vorschau: Wahlarena zur Europawahl | Bild: WDR/picture alliance / Daniel Kalker

Die EU steht vor der wichtigsten Wahl ihrer Geschichte. Brexit, Migration, Schuldenhaushalte und nationalistische Strömungen in zahlreichen Ländern verunsichern viele Bürger. Doch nicht nur von innen steht die Gemeinschaft vor der Zerreißprobe. In der Weltpolitik versuchen Trump, Putin und Co., die EU unter Druck zu setzen.

Wofür steht die EU im Jahr 2019?

Wie soll Europa darauf reagieren? Noch enger zusammenrücken – oder sollen die Mitgliedsstaaten wieder mehr selbst entscheiden? Was ist die richtige Antwort auf Regierungen wie in Polen und Ungarn, die offen den Rechtsstaat in Frage stellen? Und was ist die Botschaft an ihre fast 500 Millionen Bürger: Wofür steht die EU im Jahr 2019?

Frans Timmermans von der sozialdemokratischen SPE und Manfred Weber von der konservativen EVP | Bild: WDR / Collage: Timmermans: AFP, Weber: imago/photothek

90 Minuten lang können 100 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Wahlarena in Köln den europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans (SPE) und Manfred Weber (EVP) Fragen stellen. Die Live-Sendung wird moderiert von Ellen Ehni und Andreas Cichowicz.