Video: Weltspiegel: Russland im Krieg – Mitmachen oder schweigen

08.01.23 | 43:52 Min. | Verfügbar bis 08.01.2024

Russlands Einmarsch in die Ukraine war ein Schock für Europa. Doch anders als im Westen erwartet, bleiben große Massenproteste in Russland weitgehend aus. Die Staatsgewalt hat das Land fest im Griff. +++ Unser ARD-Korrespondent Demian von Osten lebt seit fast fünf Jahren in Russland. Er hat selbst erlebt, wie sich ein lähmendes Schweigen im Land ausbreitet, wie die letzten Freiheiten schwinden, wenn es um den Krieg und Politik geht. Für die Weltspiegel Doku hat er seit Kriegsbeginn vier Russinnen und Russen begleitet. Die Doku zeigt eindrücklich, wie sich das Leben für die Menschen in Russland verändert hat und wie die russische Gesellschaft über den Angriffskrieg auf die Ukraine denkt.