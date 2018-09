Der beste Deal (2)

Die zweite Ausgabe von "Der beste Deal" zeigt, wie man durch das geschickte Kombinieren von Rabattcoupons beim Einkaufen die maximale Ersparnis bekommt, wie Schlüsseldienste Notsituationen schamlos ausnutzen und welche Fallstricke bei der Buchung einer Ferienunterkunft im Internet lauern.

Deutschland im Couponfieber

In Drogerie- und Lebensmittelmärkten, in Online-Shops und auch in vielen Fast-Food-Restaurants ist das Couponfieber ausgebrochen. Was in den USA ein Volkssport ist, wird auch in Deutschland immer beliebter. Es wird gesammelt, ausgeschnitten und gespart. Ein Rabattprofi erklärt, wie Kunden beim Einkauf den maximalen Rabatt ergattern können. Annabell Neuhof und Yared Dibaba versuchen dem Sparfuchs nachzueifern und shoppen um die Wette. Gewonnen hat der, der am meisten gespart hat.

Abzocke durch Schlüsseldienste?

Wer zu Hause in eine Notsituation kommt, kann leicht Opfer von Abzockern werden. Typische Situationen sind zugefallene Türen und verstopfte Rohre. In diesen Fällen suchen die Betroffenen schnell nach Hilfe und sind bereit, fast jeden Preis zu zahlen. Das wissen die vermeintlichen Handwerker, die auf schnell verdientes Geld aus sind, und nutzen solche Situationen schamlos aus. Das ARD-Verbraucher-magazin macht den Test. Annabell Neuhof spielt den Lockvogel.

Wie verlässlich sind Online-Bewertungen für Ferienunterkünfte?

Viele Urlauber nutzen für die Auswahl einer Ferienunterkunft Vermittlungsportale im Internet. Annabell Neuhof und Yared Dibaba machen den Test. Sie suchen im Internet nach einer Ferienunterkunft und schauen dann vor Ort, ob die Anbieter ihre Versprechen aus dem Internet halten.