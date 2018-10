Geschichte im Ersten: Kaiser a. D. – Wilhelm II. im Exil

noch 5 Tage Kaiser a. D. - Wilhelm II. im Exil | Video verfügbar bis 29.10.2018 | Bild: rbb

Es war ein abgrundtiefer öffentlicher Abstieg: Vom mächtigsten Mann der Welt zum Exilmonarchen ohne Reich. 23 Jahre verbringt der letzte deutsche Kaiser in seinem Exil in Holland. Holzfällen und Rosenzucht sind sein Zeitvertreib. Doch sein politisches Leben ist mit der Flucht vor 100 Jahren, im November 1918, nicht vorbei. Der Kampf um seine Rückkehr auf den Thron gibt er nie auf. Ihn treibt die Überzeugung, nur er kann Deutschland führen. Wilhelm II. beruft sich auf seine Geburt und auf sein Gottesgnadentum. Er wechselt die Taktik und sucht verzweifelt immer neue Verbündete. Dabei geht er unheilvolle Allianzen ein. In "Huis Doorn" – seinem letzten Wohnsitz – blieb die Zeit stehen: Unverändert sind alle Räume so eingerichtet geblieben wie zu seinen Lebzeiten. Ein Exilhofstaat, konserviert als Museum.

Blick in die Geschichte

Huis Doorn, der Exilsitz des Kaisers | Bild: rbb / Thomas Frischhut

Der Film erzählt an den Originalschauplätzen in Holland, mit außergewöhnlichen Filmaufnahmen aus den Exiljahren Wilhelm II. und nutzt dabei Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. So entsteht die Geschichte eines Mannes, der mit allen Mitteln seine Macht zurückerlangen will. Der britische Historiker John C. G. Röhl und Aurelie Pahud de Mortanges, eine der letzten Zeitzeuginnen, die Wilhelm II. noch persönlich kannten, kommen zu Wort.

Ein Film von Dagmar Wittmers