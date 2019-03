"Regieren" – Thomas de Maizière gibt Einblicke in die Mechanik der Macht

Thomas de Maizière blickt zurück. Fast drei Jahrzehnte lang hat er beim Regieren mitgeholfen. Eine Reminiszenz mit leiser Schwermut: "Das war schon 'ne schöne Zeit im Kanzleramt", sagt er.

"Ist ja kein schlechter Beruf"

Man könnte sagen, als Chef des Kanzleramtes hat er seiner Regierungschefin Angela Merkel das Regieren ermöglicht. Doch was hat er dabei selbst gelernt? "Vielleicht, dass die Sache wichtiger ist als die Person", sagt er. "Als Ihre Person?", frage ich. "Als jede Person." Also war er so etwas wie der Schildknappe der Kanzlerin?"Ist ja kein schlechter Beruf", entgegnet er.

So spricht ein Staatsdiener, kein Selbstdarsteller, ein Problemlöser, kein Parteipolitiker. Loyalität zählt für ihn mehr als die eigene Überzeugung. "Regieren" heißt deshalb sein Buch. Schlicht und ergreifend. Und deswegen gibt es auch kein Ausrufezeichen im Titel.



"Das habe ich lange überlegt, es mit Ausrufezeichen zu belegen. Aber dann habe ich das vermieden. Es ist ein prozedurales Buch. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch darüber, wie ich mir die Zukunft Deutschlands vorstelle. Aber hier war es exakt mein Anliegen, von innen zu berichten, wie Prozesse des Regierens stattfinden."

"Regieren ist nicht Show, sondern Handwerk – und Psychologie"

Die Rationalität des Amtes beschreibt de Maizière. Wie er Gefühle kontrolliert. Wie er die Dinge zurechtstutzt, begradigt, ordnet, auf ein Ziel ausrichtet. Und das Sprücheklopfen anderen überlässt:

"Eine These meines Buches ist, Regieren ist nicht Show, sondern hat etwas mit Handwerk zu tun. Man muss verschiedene Teile zusammenfügen. Eine Vision nützt nichts, wenn ich nicht die Wege weiß, wie ich zu dem Ergebnis komme. Manche Dinge müssen verklebt werden, müssen poliert werden, Regieren ist auch ein Handwerk."

Wenn es denn so einfach wäre. Die Willkommenskultur spaltet im Sommer 2015 das Land. Die Grenzen sind offen. Von Staatsversagen wird später die Rede sein. Heute lautet de Maizières Selbsterkenntnis: "In der Flüchtlingskrise, um ein Beispiel zu nennen, haben wir alles in allem zu sehr uns von Stimmungen der Öffentlichkeit und der Journalisten umfangen lassen. Ich habe ein paar Mal dagegen angelöckt, da gab's einen Shitstorm. Da wäre ein bisschen Mut besser gewesen. Dass sich in Deutschland alle besonders wohl fühlen, wenn sie eine moralische Position haben und am liebsten eine gegenüber anderen, das ist wohl so."

Sechs Mal war er Minister, im Bund und zuvor in zwei Ländern. In Sachsen unter Kurt Biedenkopf. Auch als Verteidigungsminister wurde er gebraucht. Auf Angela Merkel lässt er nichts kommen in seinem Buch. Zumal er sie entdeckt und seinem Cousin als Mitarbeiterin empfohlen hat: Lothar de Maizière, dem letzten Ministerpräsidenten der DDR, dem auch Thomas einst assistierte.

Gleich zwei Mal hat er das Innenministerium geleitet. Jetzt weiß er: Eine Regierung wächst erst in Krisen zusammen. Und schreibt beinahe keck: "Insofern müsste man fast jeder Regierung mal eine Krise wünschen." Seine Position umschreibt er flapsig als die einer "Spaßbremse": "Man muss auch auf gefährliche Entwicklungen hinweisen, ohne dass man dafür immer Zustimmung erntet. Wer das nicht aushält, sollte alles werden, aber nicht Innenminister." Es muss immer erst etwas passieren, ehe etwas geschieht – auch das steht im Buch. Und, dass Sicherheitspolitik zu 50 Prozent Psychologie sei.

"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern."

Als Beleg dafür kann de Maizières Pressekonferenz nach der Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen die Niederlande am 17. November 2015 in Hannover aufgrund von Terrorverdacht sein, als er Anworten auf Fragen zur Lage mit dem denkwürdigen Satz verweigerte:

"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern." Heute sagt er selbstkritisch: "Das war schlechte Psychologie. Der Satz ist zwar Kult geworden und jetzt kann man darüber lachen. Hätte ich Ja gesagt, und es wäre etwas passiert, wäre es schlecht gewesen. Hätte ich Nein gesagt, wäre vielleicht eine Panik ausgebrochen."

Sein Vater Ulrich de Maizière wollte Pianist werden und wurde General. Auch Thomas stand im Zwiespalt zwischen Pflicht und Neigung. Wie Lothar, der Bratscher, der sich für und Politik entschied. Von der Musik könnte auch die Politik lernen, scheint es: "Bei uns ist jedes Thema fortissimo. Wir kennen gar nicht mehr das Piano und die wunderbaren Eigenschaften eines Crescendo oder einer Pause. Pausen sind extrem wichtig in der Musik. Wenn alles fortissimo ist, wenden sich viele ab."

Karg, klar und kompetent

Thomas de Maizière im Fortissimo des Messerummels. Dieser Autor ist kein großer Erzähler, aber er hat etwas zu sagen. In "Regieren" steht drin, was draufsteht. Über die Mechanik, nicht über die Erotik der Macht. Ein Buch wie der Mann: Karg, klar und kompetent.

Autor: Wolfgang Herles

Info-Box: Buchtipp

Thomas de Maizière: Regieren

Herder, 256 Seiten

ISBN: 978-3-451-38329-8

