Preis der Leipziger Buchmesse für Anke Stelling

"Schäfchen im Trockenen" – Ein Roman wie hingeschmettert

Anke Stelling gewinnt den Preis der Leipziger Buchmesse | Video verfügbar bis 24.03.2020 | Bild: ttt / Das Erste

Eigentlich, sagt sie, habe sie ja aufgehört mit dem Rauchen. "Schäfchen im Trockenen" sei ganz ohne Zigaretten entstanden – obwohl im Text viel geraucht wird. Anke Stelling, Jahrgang 1971, in Stuttgart aufgewachsen, lebt mit Mann und drei Kindern in Berlin. Den Roman hat sie an ihrer Gegenwart entlanggeschrieben.

Am Ziel aller Träume?

Ihrer Heldin Resi fehlt das Geld, um bei einem Bauprojekt mit Freunden dabei zu sein. So droht der Traum vom gemeinsamen Leben und Wohnen zu platzen. Als sie über die Freunde und Bauherren einen Text schreibt, der das Projekt öffentlich hinterfragt, zerbrechen langjährige Freundschaften. Resi empfindet sich als zu Unrecht ausgegrenzt.

An einem scheiternden Hausprojekt entzündet sich die Wut | Bild: ttt

So könnte man die Rahmenhandlung dieses Romans zusammenfassen, in dem es letztlich um viel mehr geht. An einer Stelle heißt es: "Wir sind am Ziel unserer Träume, haben unsere Fronten und Fassaden, Katzen und Kinder; wir sind Meisterinnen des schönen Scheins, der Beschwörung des heilen und heilenden Familienlebens, wurden darin von unseren Müttern geschult."

Resi spricht wahr

Anke Stelling sieht ihre Protagonistin so: "Resi heißt ja nicht umsonst Resi. Nicht von Theresa, sondern von 'Parrhesia' – das ist das Wahrsprechen, den Tatsachen ins Auge sehen, auch wenn es unangenehm ist, wenn es weh tut."

Vor dem Hintergrund des für sie scheiternden Bauprojekts, beginnt Resi alles in Frage zu stellen: Partner, Freunde, Kinder. Sie ist wütend. Darüber, dass ihre Mutter sie nicht davor gewarnt hat, wie es ist, vier Kinder groß zu ziehen, wie es ist, eine Ehe zu führen. Eine Mutter, die lieber schwieg und still ertrug, statt offen über Konflikte und Ängste zu reden. Um nicht dieselben Fehler wie ihre Eltern zu machen, richtet Resi ihre Gedanken an ihre älteste Tochter Bea und arbeitet gleichzeitig ihre eigene Geschichte auf.

Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2019 | Bild: ttt

Stelling findet: "Sie ist wirklich eine gegenwärtige Figur, sie ist so vieles gleichzeitig. Sie hat auch den Anspruch, alles gleichzeitig sein zu können: Eine fürsorgliche Mutter, eine treue Ehefrau, eine gute Freundin, eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie ist harmoniebedürftig, will aber trotzdem die Wahrheit sagen dürfen. Womit ja Konflikte entstehen zwangsläufig und ich glaube, das macht sie sehr modern."

Und so ist "Schäfchen im Trockenen" auch ein Roman über die Midlife-Crisis der Mittelschicht. Ein ehrlicher Blick auf eine Generation, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Selbstverwirklichung und der Angst dabei zu scheitern.

"Sie hatte einen Plan und der sah die Selbstverwirklichung vor. Damit war sie nicht alleine, sondern das war bei ihrer ganzen Clique der Plan, oder in ihrem Milieu, ihrer Generation. Und dann 20 Jahre später muss sie feststellen: 'Bei denen ist es aufgegangen, aber bei mir? Ich hab' da so ein paar Faktoren übersehen.

Wie lebt man mit der Angst, seine Privilegien zu verlieren?

Resi wird ihre bezahlbare Altbauwohnung gekündigt. Die Gentrifizierung steht in voller Blüte. Die Schriftstellerin, mit ihrem Mann, der was mit Kunst macht, folgerichtig brotlos, steigert sich wütend in die Vorstellung, an den Rand der Stadt, in die Platte, ins Abseits zu geraten.

Große Freude bei Anke Stelling | Bild: MDR / Stephan Flad

Das ist dabei so witzig und überaus geschickt erzählt, dass man die gesellschaftlichen Unwuchten spürt. Wie lebt man mit der Angst, seine Privilegien zu verlieren? Wie stellt man sich dagegen, wie weit fügt man sich? "Schäfchen im Trockenen" ist ein Text wie hingeschmettert. Ein Monolog mit vielen Gesprächen, mal rotzig, überheblich, mal feinfühlig.



Die Autorin wurde dafür mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet.

Autoren: Hans-Michael Marten / Marcus Fitsch

Info-Box: Buchtipp

Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen"

Verbrecher Verlag, 272 Seiten

ISBN: 9783957323385

Stand: 25.03.2019 09:25 Uhr