"Bella Ciao" – ein Hit nach über hundert Jahren

Vom Rebellensong zum Sommerhit: "Bella Ciao" | Video verfügbar bis 19.08.2019 | Bild: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieser Song schlägt in diesem Sommer überall ein, wo gefeiert wird, natürlich auch auf einer Strandparty in der Nähe von Nizza: Ein Remix des alten italienischen Partisanenlieds "Bella Ciao". Der Sommerhit dieses Jahres. Dass der Song von Kämpfern handelt, die ihr Leben für die Freiheit lassen, scheint hier keine Rolle zu spielen. Im Gegenteil. DJ Hugel hat den Song neu aufgelegt: "Das Stück macht den Leuten einfach immer gute Laune. Sie kommen nach vorne und machen Fotos mit ihren Telefonen. Sie warten regelrecht darauf, dass ich es spiele. Es ist jedes Mal der Höhepunkt meines Auftritts als DJ. Der intensivste Moment."

DJ Hugel hat aus "Bella Ciao" einen House-Hit gemacht. | Bild: IMAGO

Der Relaunch eines antifaschistischen Liedguts als rein kommerzieller House– und Dance–Track ist vielleicht kein Zufall. Seit 15 Jahren legt DJ Hugel Platten auf und mixt Stücke zusammen, die Altes mit Neuem verbinden. Hugel stammt aus Marseille, einem ethnischen und musikalischen Schmelztiegel, wo Migranten aus dem ganzen Mittelmeerraum ihre Lieder sangen – auch "Bella Ciao". "'Bella Ciao' haben wir in Marseille schon als Kinder gehört. Ein Lied, das immer da war. Es wurde in allen korsischen und italienischen Bars und Restaurants gesungen, überall, wo Sänger und Gitarristen auftraten – es gehörte einfach zu ihrem Repertoire", erinnert sich Hugel.

Vom Arbeiterlied zum Partisanenlied

Die italienische Sängerin Milva singt "Bella Ciao" | Bild: MDR

Nicht nur in Marseille – es wurde in ganz Europa gesungen. Von der italienischen Diva Milva, von dem Liedermacher Hannes Wader mit deutschem Text oder von dem russischen Pyatnitsky-Chor, mit viel Seele. Goran Bregovic wiederum verwandelt es in einen knalligen Balkan-Kracher.

Die ursprüngliche Version von "Bella Ciao" entstand im frühen letzten Jahrhundert. Die Reisbäuerinnen in der italienischen Po-Ebene sangen von der Jugend, die zu schnell vergeht, und von der Arbeit auf den Feldern. Eine Art Protestsong, findet DJ Hugel, der sich mit der Geschichte des Liedes befasst hat: "Die Frauen beklagten ihre Arbeitsbedingungen. Es war sehr hart den ganzen Tag lang mit gebeugtem Rücken zu arbeiten. Davon handelt das Lied. Später wurde es umgeschrieben - zum Kampflied gegen die deutschen und italienischen Faschisten."

In den 40er–Jahren war "Bella Ciao" das Lied der Partisanen, die gegen Hitlers und Mussolinis Truppen kämpften. Ein Lied über Rebellion und den gewaltsamen Tod, der jedem Widerstandskämpfer drohte. Arbeiter– und linke Bewegungen übernahmen es, dann geriet es langsam in Vergessenheit.

Durch Netflix-Serie neue Popularität

Jetzt erlebt es einen neuen Popularitätsschub – dank der Netflix-Serie "Das Haus des Geldes", in der die Bankräuber nach jedem gelungenen Coup "Bella Ciao" singen. Logisch – sie unterminieren das System. Der Kopf der Bande, "El Profesor", versteht sich als moderner Robin Hood.

Durch die Netflix-Serie "Haus des Geldes" wird "Bella Ciao" wieder populär | Bild: Netflix

Als Hommage an die Serie spielt auch DJ Hugel in seinem Videoclip mit der Figur des Bandenchefs "El Profesor". In Anspielung auf die politische Geschichte des Songs lässt er Typen mit Anonymus-Masken durchs Bild laufen. Die Partygänger, die das Stück zum Sommerhit gemacht haben, dürfte die Historie von "Bella Ciao" allerdings wenig interessieren. Meint auch Hugel: "Es würde mich wundern, wenn sich die Leute beim Strandurlaub den Kopf über die politische Bedeutung des Songs zerbrechen würden. Italien bildet da eine Ausnahme. Dort versteht man den Text des Liedes, Kinder singen es in der Schule. Es ist Teil der politischen Kultur."

Anti-Salvini-Hymne in Italien

Seit Matteo Salvini zum Innenminister ernannt wurde, ist das Lied in Italien um eine politische Facette reicher geworden: Es ist heute die Anti-Salvini-Hymne, die überall auf Demos erklingt. Wo immer der Innenminister auftaucht, wird er mit dem Lied empfangen bzw. zum Teufel gewünscht.

"Bella Ciao" als tanzbarer Disco-Hit | Bild: MDR

Für Hugel hat der Song etwas Verbindendes: "Dieses Lied vereint die Leute schon seit einem Jahrhundert, und es vereint sie noch heute. Selbst ein moderner Remix schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Man erlebt es auf den Festivals. Die Leute tanzen und singen und fühlen sich einander nah."

Vielleicht verhallt ja der Geist des traurig-mutigen Kampfliedes nicht ganz ungehört von den Partypeople an den Stränden dieses Sommers.

Autoren: Hilke Sinnig

Stand: 20.08.2018 11:00 Uhr