"Stan" – die Geschichte des Jahrhundertkomikers Stan Laurel

Die Männerfreundschaft zwischen Stan Laurel und Oliver Hardy ist eine der seltsamsten und gleichzeitig wundervollsten der Filmgeschichte. In beinahe jedem ihrer über einhundert Streifen suchen sie eigentlich nur nach einem kleinen bisschen Glück. Und immer stürzen sie dabei unaufhaltsam von einer Katastrophe in die Nächste – bis alles in Scherben liegt.

Der irische Schriftsteller John Connolly hat dieser Liebe nun einen Roman gewidmet, der auf Deutsch "Stan" heißt, aber eigentlich von der tiefen Beziehung von Stan und Olli handelt, die seit ihrem ersten gemeinsamen Film ihr Leben lang unzerbrechlich und bedingungslos blieb. Connolly beschreibt diese besondere Beziehung mit einer Filmszene: "Es gibt diesen entzückenden Film von ihnen namens 'Ihr erster Fehler' aus den frühen 30ern – mit einer ganz wundervollen Szene der beiden: Oliver Hardy ist gerade von seiner Frau rausgeworfen worden. Er liegt in Stans Bett, denn der wohnt gleich gegenüber, Stan fragt: 'Was hat sie denn?' Olli antwortet: 'Sie sagt, ich denke mehr an dich als an sie.' Und Stan erwidert nur: 'Das stimmt doch!' – Und darin steckt so eine wundervolle Wahrheit."

Er, der immer nur Kurzfilme machen wollte

Der irische Schriftsteller John Connolly. | Bild: MDR

Ein Jahrzehnt lang saß Connolly an diesem vorzüglich recherchierten Roman, der am Ende beginnt. Der alte Laurel sitzt in seinem Apartment mit Meerblick und schaut zurück. Seit dem Tod Hardys fühlt er sich nur noch halb – der rote Faden ist ihm abgeschnitten. Er, der immer nur Kurzfilme machen wollte, fühlt sich bestätigt. Das Leben hat keinen Plot. Realität ist Willkür. Und Zufall.

Laurels Geschichte beginnt also zufällig in England als Arthur Jefferson. Der Sohn eines Theatermannes hat komisches Talent und schließt sich einer Truppe an, die bald nach Amerika zieht. Dabei lernt er Charlie Chaplin kennen, beide mögen und bewundern sich. Sie teilen sich ein Zimmer. Chaplin wird früh zum Bühnenstar – und Jefferson sein Double, seine Kopie. Auch auf der Leinwand.

Einer der Filmpioniere ist der Produzent Hal Roach, bei dem Jefferson den ehemaligen Filmvorführer Hardy kennenlernt. Roach bemerkt, wie gut sich die beiden vor der Linse ergänzen und macht sie zum Bühnenpaar.

Schwierigkeiten mit Frauen sind immer wieder Thema

Jefferson nennt sich inzwischen Stan Laurel, um in wilder Ehe mit einer bereits verheirateten Frau leben zu können. Überhaupt werden die Schwierigkeiten mit Frauen immer wieder Thema ihrer nun gemeinsamen Filme.

Oliver Hardy (l.) und Stan Laurel. | Bild: IMAGO

Dazu Connolly: "Nicht unbedingt schlechte Ehen, aber Ehen, in denen der Mann unterlegen ist, in denen gezankt wird, tauchen in den Filmen immer wieder auf. Na klar ist das lustig, aber nur deswegen, weil es in Wirklichkeit schrecklich ist. So eine Beziehung willst du im echten Leben nicht haben, aber die beiden befanden sich doch des Öfteren in solch schwierigen Beziehungen."



Hardy wird drei Mal heiraten, Laurel sogar fünf Mal. Eine seiner Frauen ist Lois Neilson, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Die Kleine wird oft auf dem Schoß von Hardy sitzen, der ihr immer wieder "Shine on, Harvest Moon" vorsingt.

Ruhm interessiert ihn nicht

Hardy ist ein wundervoller Sänger. Laurel, sein bester Freund, arbeitet Tag und Nacht an neuen Filmen, die er nicht nur schreibt, sondern auch inszeniert – obwohl er nicht im Abspann steht. Ruhm interessiert ihn nicht. Dabei sind sie längst berühmt und bemerken das erst, voller Verblüffung, als sie das erste Mal 1932 in England auf Tour sind.

"Man ist regelrecht über sie hergefallen. In Glasgow versuchte man vergeblich mit Polizeipferden den Ansturm zu beherrschen, eine Mauer wurde eingedrückt, Menschen verletzt. Als Stan Laurel zurück ins Hotel kam, bemerkte er, dass ihm jemand die Uhr vom Arm geklaut hatte. Erst da begriffen sie, wie erfolgreich sie eigentlich waren." So beschreibt es Connolly.

Stan lehnte es ab, jemals wieder ohne Olli zu arbeiten

Sie waren das perfekte Paar – sie hatten sich gefunden und auch erfunden. Doch nach dem Abschied von den Hal Roach–Studios ging es bergab. Andere Studios bestanden auf eigene Drehbuchautoren, die Filme wurden mies. Zudem verschlechterte sich die Gesundheit beider drastisch - vor allem bei Hardy. Dazu sagt Connolly: "Olli nimmt dramatisch ab, erleidet Schlaganfälle und ist schließlich so schwer gelähmt, dass er weder Haus noch Bett verlassen kann. Er kann nicht mal mehr sprechen! Und gerade für ihn, den Sänger mit der sanften Stimme, war das unglaublich frustrierend. Stan Laurel sieht diese Verzweiflung in Oliver Hardy und hört selbst auf zu sprechen. Am Ende von Oliver Hardys Leben kommunizieren die beiden nur noch über Mimik und Gestik – welch außergewöhnlicher Akt der Zärtlichkeit!"

Allein will er nicht mehr auftreten: Stan Laurel. | Bild: IMAGO

Nach Hardys Tod lebt Laurel mit seiner fünften Frau in einem Hotel am Strand von L.A. und beantwortet jeden einzelnen Brief, den er bekommt – und es sind eine Menge Briefe. Doch bei der Verleihung des Ehrenoscars erscheint er nicht persönlich, obwohl es nur eine halbe Stunde bis zum Kino wäre. Ohne Olli will er öffentlich nicht mehr auftreten. Dies beschreibt auch Connolly: "Die Adresse seines kleinen Apartments in Santa Monica stand im Telefonbuch. Man konnte ihn anrufen und besuchen. Er hat dir einen Tee gekocht und wenn er dich mochte, sogar einen billigen Hut geschenkt. Er schrieb weiterhin jeden Tag Sketche für sich und Olli – die niemals aufgeführt werden würden, denn er lehnte es ab, jemals wieder ohne ihn zu arbeiten."

Hier endet der melancholische und großartige biografische Roman über ein Leben, das bei Weitem oft nicht komisch war. Aber Laurel und Hardy haben symbiotisch ihre Späße daraus gemacht – und schließlich leben sie bis heute, weit über ihren Tod hinaus.

Autor: Dennis Wagner

