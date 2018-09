Zwei Männer und ein eigentlich unbezwingbarer Berg – Der Dokumentarfilm "Durch die Wand"

Zwei Männer und ein eigentlich unbezwingbarer Berg – Der Dokumentarfilm "Durch die Wand" | Bild: Red Bull Media House

Eine Felswand im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien: der El Capitan. 1.000 Meter hoch. Der Kapitän der Felsen ist für Kletterer ein Hotspot und eine der schwierigsten Kletterrouten der Welt. Noch nie kamen Freeclimber an dieser fast senkrechten Wand bis ganz nach oben. Bis er kommt: Kletter-Ikone Tommy Caldwell. "Wir fühlten uns wie Entdecker. Niemand hatte so was jemals zuvor geschafft. Aber wenn man die Chance hat, was Neues zu erkunden, dann muss man das einfach machen."

Die Dokumentation "Durch die Wand" erzählt mit atemberaubenden Bildern das Abenteuer von Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson, zwei Männern zwischen Wahnsinn und unbändigem Willen.

Entführt in Kirgisistan

Aber von vorne: Schon mit drei Jahren beginnt Tommy zu klettern. Er ist ein Wunderkind, das immer neue Herausforderungen sucht. Für einen Wettbewerb wird er mit Anfang 20 nach Kirgisistan eingeladen. Diese Reise ändert alles.

"Ich wurde von Rebellen im Südwesten Kirgisistans entführt", erzählt er. "Sechs Tage waren meine Freunde und ich mitten in diesem schrecklichen Krieg zwischen Militär und Rebellen gefangen. Wir konnten nur entkommen, weil ich unseren Geiselnehmer von einem Felsen stieß. Das hat mein Leben für immer verändert. Das Gefühl, vielleicht selbst sterben zu müssen, hat mich wagemutiger und neugieriger gemacht."

"Anstatt mit Leuten zu reden, ging ich in die Berge"

Als in Folge der Geiselhaft auch noch seine große Liebe zerbricht, möchte Tommy Caldwell nur noch eins: Die "Dawn Wall" des El Capitan bezwingen. "Am Anfang war es der Versuch, damit fertig zu werden. Beim Klettern fühlte ich mich sicher. Anstatt mit Leuten zu reden, ging ich in die Berge, um dort zu meditieren. Aber mit der Zeit veränderte sich das. Klettern war keine Bewältigungsstrategie mehr, sondern wurde wieder eine Inspiration für mich."

Doch ein Unfall bremst den Kletterer aus. Durch eine Säge verliert er seinen linken Zeigefinger – und damit den Halt an der Wand. Eigentlich das Aus. Doch Tommy trainiert unermüdlich – und wird ohne Finger noch besser. Doch für die Mission El Capitan braucht sogar er Unterstützung. "Es ist komisch. Klettern nimmt einem nicht die Energie, sondern gibt einem welche", sagt sein Kletterpartner Kevin. "Wenn ich meine Hände in den Berg grabe und klettere, dann fühle ich mich total lebendig. Es fühlt sich an, als wäre ich für genau das bestimmt."

Wo endet Leidenschaft und wo beginnt Besessenheit?

Über sechs Jahre suchen die beiden nach einer möglichen Route für Freeclimber. In 32 Etappen wollen sie bis nach ganz oben kommen. Dafür müssen sie geeignete Griffe finden – Fingerspitzengefühl. Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson leben, schlafen und essen bei Wind und Wetter über dem Abgrund. Doch wo endet Leidenschaft und wo beginnt Besessenheit?

"Zu Beginn des Projekts trieb uns wohl Besessenheit", so Jorgeson. "Wir hatten viele Zweifel, ob wir das jemals schaffen werden. Aber als dann immer klarer wurde, dass wir es hinkriegen können, stieg unser Selbstbewusstsein. Und aus Besessenheit wurde Leidenschaft." Doch Hoffnung und Scheitern liegen oft nah beieinander. Etappe 15 wird für Kevin zur nervlichen Zerreißprobe. Anders als Tommy kriegt er sie einfach nicht hin.

"Durch die Wand": Von Abenteuer und Freundschaft

Der Film "Durch die Wand" könnte auch ein Hollywoodstreifen sein. Denn er erzählt nicht nur von einem Abenteuer, sondern auch von Freundschaft. Tommy klettert alleine weiter, kommt oben fast ans Ziel. Und entscheidet dann, zu Etappe 15, zu Kevin, zurückzukehren – bis auch er es geschafft hat.

"Ich kam zu dem Punkt, an dem ich wusste, dass der Erfolg für mich absolut erreichbar war", erzählt Tommy Caldwell. "Doch ehrlich gesagt fühlte sich das nicht gut an. Wir hatten so lange gemeinsam daran gearbeitet. Die Aussicht, ohne Kevin an die Spitze zu kommen, war für mich eine furchtbare Vorstellung." Gemeinsam schaffen sie 2015 in 19 Tagen das Unmögliche: Als erste Freeclimber bezwingen sie die Steilwand.

"Scheitern hat jetzt eine andere Bedeutung. Es ist nur ein Schritt auf dem Weg", so Caldwell. "Vor unserem Erfolg hatten wir so viele Fehlschläge. Viele Leute scheitern und hören dann auf, es weiter zu versuchen. Aber wenn man es lange genug versucht, können Träume wahr werden."

Was für Typen!

(Beitrag: Maryam Bonakdar)

Info-Box: Dokumentarfilm-Tipp

Durch die Wand

(Originaltitel: The Down Wall)

Regie: Josh Lowell / Peter Mortimer



Ab 4. Oktober im Kino

Stand: 24.09.2018 11:33 Uhr