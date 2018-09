Zu wenig Geld, zu wenig Lehrer, zu wenige Ideen – Ist Inklusion an Schulen gescheitert?

Zu wenig Geld, zu wenig Lehrer, zu wenige Ideen – Ist Inklusion an Schulen gescheitert? | Video verfügbar bis 23.09.2019 | Bild: dpa bildfunk / Holger Hollemann

Ninjo ist elf Jahre alt. Dass er als Inklusionskind an einem Gymnasium lernen darf, ist ein Meilenstein. Seine Eltern wünschten sich eine andere Schule, doch die Behörde sagte, er muss hierher. Willkommen fühlte sich Ninjo nicht, denn seine Schulleiterin wollte keine Inklusionsklasse. Für Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung sei ein Gymnasium der falsche Ort. Ihre Klage kam nicht durch. "Die UN-Behindertenrechtskonvention sieht das vor, dass Kinder gemeinsam zur Schule gehen können", sagt Claudia Bogedan, Bildungssenatorin Bremen. "Und wir fühlen uns daran gebunden hier in Bremen und sagen, deshalb eröffnen wir die Möglichkeiten, angemessen eine gemeinsame Beschulung sicher zu stellen."

Erhebliche Mängel bei Inklusion an Schulen

Bremen ist Spitzenreiter bei der Inklusion. Laut einer Bertelsmann-Studie gehen hier nur etwa ein Prozent aller Schüler noch auf Förderschulen. Doch diese Rangliste sagt nichts über die Qualität aus. Am Gymnasium Horn gibt es erhebliche Mängel: "Für Kinder, die beispielsweise an einen Rollstuhl gebunden sind, bedarf es für den Brandfall eines Escape-Chairs, also eines Notfallstuhls, der fehlt und ist vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht genehmigt", so Siegbert Meß, Elternvertreter Gymnasium Horn.

"Die Kinder werden nur aufbewahrt"

Die Schulleiterin schweigt. Der Elternvertreter zeigt, wo die drei Inklusionskinder eigentlich speziell gefördert werden sollen. Eine neue Küche, mehr nicht. Auch fehlt jetzt die Sonderschullehrerin, die war nur für ein paar Wochen ausgeliehen. "Die Kinder werden zurzeit nur aufbewahrt", sagt Ninjos Vater. "Es gibt eine Sonderpädagogin und eine Assistentin. Es gibt aber keine Lehrkraft, das heißt wenn die Kinder nicht gerade mit der Gesamtgruppe zusammen unterrichtet werden, sondern im Differenzierungsraum, findet eigentlich kein Unterricht, zumindest nicht durch eine Lehrerin, statt."

Theorie und Praxis. Nicht nur in Bremen klaffen sie auseinander. Überall in Deutschland sind Inklusionspädagogen und Eltern unzufrieden. Es fehlt an Geld, guten Konzepten oder schlicht dem Willen.

Inklusion kann gelingen: Martinschule in Greifswald

Dass Inklusion keine Utopie ist sondern möglich, zeigt die Martinschule in Greifswald – ausgezeichnet mit dem Deutschen Schulpreis. Hier lief es andersrum: Die ehemalige Förderschule für geistig behinderte Kinder, öffnete sich schon vor 16 Jahren für alle und sagt von sich: Wir sind noch lange nicht am Ziel.

Individuelle Stundenpläne, eigenständiges Arbeiten, kleine Gruppen. Hier geht es nicht um Gleichmacherei, jedes Kind ist einzigartig. Die Martinschule hat nicht mehr Geld zur Verfügung als jede andere Regelschule. Das Konzept sei übertragbar und vor allem eine Organisationsfrage. "Ich sehe für mich einfach auch eine andere Rolle", sagt Gerit Otto, Lehrerin Martinschule. "Ich bin nicht die Person, die vor der Klasse steht und Stoff einimpft, sondern ich bin eher ein Lernbegleiter, der auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Beziehung zum Kind steht."

"Inklusion muss man wollen"

"Inklusion muss man wollen, und schöner wäre es, wir wollen inklusiv arbeiten und wissen, dass wir es müssen, aber nicht weil irgendjemand sich das ausgedacht hat", so der Leiter der Martinschule Benjamin Skladny. "Und alle drei Jahre ändern sich irgendwelche Vorgaben aus den Ministerien, sondern weil es gut ist für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Jugendlichen und Jugendliche."

Damit Inklusion gelingt, muss Schule ganz anders denken, alte Strukturen über Bord werfen. In Bremen versuchte man, Inklusion aufzudrücken. Das hat nicht geklappt. Nach unserem Interview nimmt die Senatorin die Inklusionskinder nun doch von dem Gymnasium. Jetzt wird es für Ninjo wohl doch die Inklusionsschule, die seine Eltern zuerst ausgesucht hatten. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir es so empfinden, dass das Kind jetzt zum Spielball zwischen der Behörde und der Schulleitung wird und dass das Kind letztendlich darunter zu leiden hat. Und genauso ist es letztendlich auch passiert", sagt Ninjos Vater.

Ninjo ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn Inklusionskinder – wie derzeit praktiziert – nur ins bestehende Schulsystem reingestopft werden. Das ist keine Inklusion, sondern immer noch Exklusion.

(Beitrag: Gesa Berg)

Stand: 23.09.2018 21:19 Uhr