Vorgeburtliche Selektion – Immer weniger Menschen mit Down-Syndrom

"Als allererstes wollen wir schreiben, dass du Kitahelferin werden darfst, das du eine Zulassung auf der Schule hast", sagt Monika Körs zu ihrer Tochter. Charlotte ist 17 und gerade mit der Schule fertig. Jetzt schreibt sie Bewerbungen. Ihre Mutter unterstützt sie.

Charlotte: "Ich weiß nicht, wie ich das schreiben will."

Mutter: "Oder man kann auch schreiben: Ich habe bei Ihnen schon mal ein Praktikum gemacht und das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde jetzt Kita-Helferin, und während meiner Ausbildung brauche ich einen Praktikumsplatz und würde das gerne bei Ihnen wieder machen."

Charlotte: "Ja, das ist viel besser als das andere."

Mutter: "Das gefällt dir? Dann machen wir das so."

Als Monika Körs mit Charlotte schwanger war, kam in der 20. Woche die Diagnose Down-Syndrom. Diese Nachricht war – wie für fast alle werdenden Eltern – zunächst ein Schock. "Ich habe irgendwann gedacht: Du denkst jetzt immer, wie ist das für dich, wie ist das für deinen Mann, wie ist es für die Schwester, wie ist es für Oma, was weiß ich. Aber wie ist das für dein Kind? Das will leben!"

Die meisten entscheiden sich für einen Schwangerschaftsabbruch

Heute stehen Menschen wie Charlotte vor der Geburt auf dem Prüfstand. Denn: Pränatale Untersuchungen sind mittlerweile Standard. Die meisten werdenden Eltern können beruhigt werden. Doch was, wenn es eine Auffälligkeit gibt? Dann müssen sie die schwierige Frage beantworten: Schaffen wir das Leben mit einem behinderten Kind oder nicht?

"Wenn es die spezielle Situation der Trisomie ist, da würde ich sagen, entscheiden sich die meisten für den Schwangerschaftsabbruch", sagt Usha Peters, Humangenetikerin. "Und da spielt sicherlich auch das soziale, gesellschaftliche Umfeld eine Rolle, wo man sagen muss, dass bei all den Förderungsmöglichkeiten, die es für diese Kinder gibt, es dann ja doch eine ganz klare Ausgrenzung gibt. Es sind keine Menschen mit Trisomie 21, die wir so im täglichen Leben miterleben und das macht es sicherlich für die Paare auch nicht einfacher, sich das zu trauen."

Die schwerste Entscheidung des Lebens

Eine Frau, die anonym bleiben möchte, erfuhr vor sechs Jahren: Ihr Baby wird das Down-Syndrom haben. Sie arbeitet in einem sozialen Beruf, sie und ihr Mann hatten sich sehr auf ihr zweites Kind gefreut, wählten aber den Abbruch der Schwangerschaft.

"Mit beeinflusst hat mich, dass wir 35 Jahre älter als dieses Kind sind", erzählt sie. "Das heißt, dass wir, wenn alles gut läuft, auch deutlich vor diesem Kind sterben werden und sich jemand im Erwachsenenalter um dieses Kind kümmern muss."

Die schwerste Entscheidung ihres Lebens, dazu unter Zeitdruck. Vom Kopf her schien alles klar, aber die Heftigkeit der Gefühle nach dem Eingriff unterschätzte sie: "Man wird da einfach reingeschmissen, und es gibt keinen Leitfaden dafür, was man einem vierjährigen Kind sagt, das mitkriegt, dass die Mutter nicht mehr schwanger ist und nur noch im Bett liegt und einfach nur traurig ist und heult. Auch das hat er ja mitgekriegt. Dass Zuhause nichts mehr war wie vorher. Ich konnte ja nicht einen auf 'happy family' machen, wenn gerade nichts 'happy family' war. Es war Land unter."

"Unsere Gesellschaft möchte diese Kinder nicht haben"

In Deutschland ist Selbstbestimmung eine wichtige Errungenschaft, und so hat jede Frau das Recht, sich für oder gegen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu entscheiden. Beides ist legitim und kann sehr verantwortungsvoll sein.

Statt – wie bisher – per risikoreicher Fruchtwasserpunktion, lässt sich das Down-Syndrom jetzt unkompliziert über das Blut der Mutter feststellen. In Dänemark, wo dieser Blutschnelltest umsonst ist, werden heute fast keine Kinder mit Down-Syndrom mehr geboren. Bald berät der Bundestag, ob es das auch hier für alle Schwangeren geben soll.

"Wenn diese Tests als Kassenleistung angeboten werden, gilt das quasi als Aufforderung, das auch testen zu lassen", sagt Silke Koppermann, Gynäkologin und im Netzwerk gegen Selektion durch Praenataldiagnostik. "Sprich, das heißt ja eigentlich, unsere Gesellschaft möchte das testen und möchte die naheliegende Konsequenz, dass die Schwangerschaften dann beendet werden. Also möchte unsere Gesellschaft diese Kinder nicht haben."

Behinderte Menschen lösen große Ängste aus

Charlotte wird nun Kita-Helferin und ist für alle dort eine große Bereicherung. Die Kinder können Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag erleben und damit ohne Vorurteile aufwachsen. In dieser Kita ist Verschiedenheit ganz normal – so sollte es überall sein, finden Charlottes Eltern. Sie beschäftigt ein merkwürdiger Widerspruch: Einerseits gibt sich unsere Gesellschaft immer toleranter, andererseits lösen behinderte Menschen nach wie vor so große Ängste aus, dass immer weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren werden.

"Ich glaube, dass viele Eltern in so einen Erwartungsdruck aus ihrer Umgebung kommen", so Monika Körs. "Wir hatten das ja auch noch, dass Leute uns angesprochen haben: Ihr müsst das doch nicht machen und lasst Euch doch von niemanden sagen, dass ihr das Kind behalten müsst. Und: Was tut ihr Euch damit an?"

"Ich kann auch verstehen, wenn Menschen sagen: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist ein Leben, was ich nicht leben kann und das wirft mich vollkommen aus der Bahn", ergänzt ihr Mann Olaf Körs. "Aber ich glaube, es liegt daran, dass die Menschen das überhaupt nicht kennen und eben auch nur das Negative sehen und nicht die Glücksmomente, die man ja genauso hat", so die Mutter.

Wer darf leben? Die Forschung wird immer mehr möglich machen. Deshalb ist eine ethische Debatte längst überfällig. Die Frage ist: Wie perfekt sollen unsere Kinder in Zukunft sein?

Charlotte: "Ein Glück, du mich hast."

Mutter: "Das ist mein großes Glück."

