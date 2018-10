Erste Liebe, Faschismus und Sigmund Freud – Die Verfilmung des Bestsellers "Der Trafikant"

Ein junger Mann kommt nach Wien, verliebt sich unglücklich und bekommt Beratung in Liebes- und Lebensfragen vom berühmten Sigmund Freud. Davon erzählt der Bestseller "Der Trafikant" von Robert Seethaler. Aber es geht vor allem um eine politische Dimension: Denn das Buch schildert, wie Österreich kurz vor dem sogenannten Anschluss an das Dritte Reich 1938 zum Faschismus kippt. Andersdenkende und Juden werden drangsaliert und verfolgt, sie werden verhaftet oder können gerade noch emigrieren. Jetzt hat der österreichische Regisseur Nikolaus Leytner den Roman nun verfilmt – 80 Jahre nach dem "Anschluss" und in Zeiten, wo Rechte und Nationalisten wieder in europäischen Parlamenten und auch Regierungen vertreten sind. "ttt" spricht mit Nikolaus Leytner und Hauptdarsteller Simon Morzé.

"Der Trafikant" erzählt von einer ungewöhnlichen Begegnung

Ein Provinz-Junge kommt in die große Stadt. Wien, 1937. Er macht eine Lehre in einem Tabak-Laden. Unter den Kunden ist auch ein gewisser Sigmund Freud. Der Film "Der Trafikant" erzählt von dieser ungewöhnlichen Begegnung. Und davon, wie ein Junge eine neue Welt entdeckt.

"Franz fühlt sich von Freud angezogen, weil er nach Wien kommt und ihm da dann ganz stark bewusst wird: 'Ich bin ein naiver Bursche'", sagt Schauspieler Simon Morzé über seine Rolle. "Und aus diesem Zustand will er sehr schnell raus. Er will erwachsen werden und er will die Welt verstehen, in der er lebt. Und in Freud, glaube ich, sieht er jemanden, der ihm das geben kann."

Die braune Ideologie hat Wien erreicht

Die Welt – das ist zum einen die Liebe. Womit der Junge aus der Provinz allerdings nicht rechnet: Die Liebe läuft nicht immer nach Plan. Die Welt – das ist aber auch die große Politik. Im Tabak-Laden geht es bald um mehr als nur um Havannas: Die braune Ideologie hat Wien erreicht. Der Ladenbesitzer will nationasozialistische Zeitungen nicht verkaufen und wird drangsaliert.

"Dieses subjektive Erleben dieser Zeit und dieser Welt damals, dieser Vorkriegszeit, dieser brodelnden Welt aus der Sicht eines zwar wachen, aber naiven jungen Menschen, der der da hineingeworfen wird, das hab ich sehr spannend gefunden", sagt Regisseur Nikolaus Leytner.

"Der Trafikant" zeigt das Muster politischer Eskalation

Freud wird immer mehr zum väterlichen Freund für den jungen Franz – nicht nur in Liebesfragen. Was den Film "Der Trafikant" sehenswert macht: Er zeigt das Muster politischer Eskalation. Aus Ablehnung erwächst Hass, aus Hass Gewalt. Der Trafikant, ein aufrechter Demokrat, der weiterhin Juden bedient, wird unter einem Vorwand von der Gestapo verhaftet.

Franz muss ohnmächtig zusehen. Und verarbeitet Ohnmacht und Angst in surrealen Träumen – schließlich sind wir ja bei Freud. Im Spielfilm sind die bildmächtig inszeniert, wie auf einer Theater-Bühne. Ein starker Kontrast zu der sonst sehr konventionellen Erzählweise.

Zivilcourage ist mehr gefragt denn je

Im Juni 1938 muss Freud Wien verlassen, und spätestens jetzt ist auch Franz erwachsen. "Der Trafikant" – eine historische Coming-of-Age-Geschichte, die trotzdem immer an Heute gemahnt. "Es passierten Dinge, die eigentlich unvorstellbar sind", sagt Simon Morzé. "Warum hat sich da niemand gewehrt? Und das passiert auch heute: Man schiebt es beiseite, schaut zu, wie es sich entwickelt und wie das politisch weitergeht. Das ist schon sehr gefährlich."

Alpträume in der Nacht – und alptraumartige Zustände in der Politik. "Der Trafikant" kommt gerade rechtzeitig ins Kino. Zivilcourage ist mehr gefragt denn je. Und sei es auch nur, dass man die richtige Flagge zeigt.

Info-Box: Film-Tipp

Der Trafikant

Drama, Österreich/Deutschland 2018

Regie: Nikolaus Leytner

Mit Simon Morzé, Bruno Ganz, Emma Drogunova und anderen

Länge: 113 Min.

FSK: 12 Jahre



Ab 1. November im Kino

