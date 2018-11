Eine Revolution wird 100

Eine Revolution wird 100 | Video verfügbar bis 04.11.2019

Die Novemberrevolution 1918 brachte den Deutschen die erste Demokratie in ihrer Geschichte, eine an den Interessen des Volkes orientierte Verfassung, soziale Verbesserung und ein allgemeines Wahlrecht. Zum ersten Mal durften auch Frauen wählen. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte – doch im historischen Gedächtnis der Deutschen ist sie kaum verankert. Im Erinnerungs-Ranking liegt sie abgeschlagen hinter den Revolutionen von 1848 und 1989. Noch immer scheut man sich, sie zu den Gründungsmomenten der heutigen Republik zu zählen. Sollte sich das ändern? Die Revolution wird 100 und "ttt" spricht mit Historikern und Ausstellungsmachern.

Museum für Fotografie Berlin in der Revolution 1918/19 Fotografie, Film, Unterhaltungskultur | Bild: Das Erste

Am Anfang herrscht Jubel und Erleichterung. Die Novemberrevolution 1918, angetrieben von dem Verlangen, das Blutbad des Ersten Weltkrieges unverzüglich zu beenden und eine deutsche Republik zu erschaffen, erreicht ihre Ziele fast über Nacht und fast gewaltlos. Eine Revolution wird 100 – allein in Berlin erinnern über 250 Ausstellungen und Veranstaltungen daran. Wie das Museum für Fotografie, das eine aufschlussreiche Bildgeschichte der historischen Ereignisse dokumentiert.

Von Jubel zu mörderischer Gewalt

Historiker Mark Jones | Bild: Das Erste

Der Jubel der ersten Novembertage mündet vier Monate später in eine Eskalation mörderischer Gewalt. Wie es dazu kam und was daraus folgte, darüber hat der irische Historiker Mark Jones erstmalsintensiv geforscht: "Gewalt ist aus meiner Sicht das Thema der deutschen Geschichte zwischen 1914 und 1945. Die Frage besteht immer noch, wie ist aus einer relativ friedlichen Gesellschaft eine Kriegsgesellschaft geworden, wie ging so viel Gewalt von Deutschland aus, wie entstand der Nationalsozialismus. Solche Fragen kann man nicht beantworten, ohne auf die Gewaltgeschichte einzugehen.", so Jones. Von Anfang an wird die Revolution begleitet von Gerüchten und Gräuelmärchen, die eine bolschewistische Umwälzung heraufbeschwören. Das Schreckgespenst der Stunde ist eine Minderheit: Karl Liebknecht und die Kommunisten.

Kreuzung von Chaussee- und Invalidenstraße | Bild: Das Erste

Am 6. Dezember 1918, nach einem versuchten Staatsstreich rechter Militärs, ziehen Spartakistengruppen in die Mitte von Berlin. An der belebten Kreuzung von Chaussee- und Invalidenstraße werden sie von 60 schwer bewaffneten Regierungssoldaten erwartet. Plötzlich knattert ein Maschinengewehr. Wie es zu dem Feuerbefehl kam, wird später nicht mehr aufzuklären sein. Aber er richtet ein Blutbad an. Menschen, auf dem Weg von der Arbeit, rennen um ihr Leben. Eine Straßenbahn gerät in die Schusslinie, ein 16jähriges Mädchen wird tödlich getroffen. 16 Menschen sterben, 80 werden verletzt. Für Historiker Mark Jones war es eine Zäsur, weil es zum ersten Mal so viele Zivilopfer durch ein Mittel kriegerischer Gewalt – von deutschen Soldaten an deutschen Zivilisten – nach dem ersten Weltkrieg gegeben hat. Als Reaktion auf diese Schießerei am 6. Dezember marschierten die Spartakisten am 7.und 8. Dezember durch das Zentrum mit Maschinengewehr, um offen zu zeigen, wir sind auch im Besitz dieser Waffe.

Die Feindbilder radikalisieren sich

Willy Römer Spartakisten hinter Zeitungspapierrollen beim Barrikadenkampf in der Schützenstraße, 11.1.1919 | Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek – Photothek Willy Römer / Willy Römer

Die Spirale der Gewalt findet ihren grausamen Höhepunkt als Berliner Arbeiterräte am 3. März 1919 einen Generalstreik ausrufen. Es kommt zum bewaffneten Aufstand im Ostteil der Stadt. 30 000 Soldaten der Freikorps marschieren dagegen auf. Zum ersten Mal kommen Militärflugzeuge zum Einsatz. Ein Foto zeigt die Überreste verbrannter Menschen nach dem Abwurf einer Fliegerbombe auf die Berliner Linienstraße. Schließlich erlässt Reichswehrminister Gustav Noske einen Schießbefehl. Willkürlich können Soldaten nun vermeintliche Gegner verhaften und liquidieren.

Tausende Berliner suchen in den Leichenhallen nach vermissten Familienangehörigen. 1200 Menschen sterben in diesen Märztagen – Männer, Frauen, Kinder. "Es wird sehr oft betont, dass die Revolution den Frauen das Wahlrecht brachte, und wir sollten das erinnern und das ist auch wichtig. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass nur ein paar Wochen später die gleiche politische Konstellation den Soldaten die Erlaubnis gegeben hat auf Frauen und Kinder zu schießen.", so Mark Jones. Die von den Regierungstruppen und Freikorps begangenen Gewaltexzesse waren Teil des Gründungsaktes der Weimarer Republik, analysiert Mark Jones in seinem spannenden Buch "Am Anfang war die Gewalt". Als der Sommer kommt ist die Revolution vorbei, im August tritt die neue Verfassung in Kraft. Aber die Auswüchse mörderischer Gewalt, die Deutschlands Geschichte im 20. Jahrhundert prägen werden, beginnen nicht erst 1933. Sie haben ihren Anfang bereits erlebt.

Autor: Lutz Pehnert

Stand: 04.11.2018 19:01 Uhr