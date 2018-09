Kammerspiel auf dem Meer

Bild: 2018 Zorro Film

Was würden Sie machen, wenn Sie sicher auf einem Segelboot sitzen und vor ihnen ein havariertes Fischerboot auftaucht? Wenn Dutzende Menschen zu ertrinken drohen? Helfen?! Die Seenotleitstelle anfunken? Weiterfahren?! Die Frage richtet sich nicht an Horst Seehofer oder Matteo Salvini, den italienischen Innenminister. Auch die Crewmitglieder der "Iuventa", des NGO-Schiffes "Aquarius" oder "Lifeline" bleiben diesmal verschont. Die Frage richtet sich direkt an die Zuschauer des Films STYX, der am 13. September in die Kinos kommt.

"Der größte Genuss eines Einhandseglers"

Die hohe See – so fühlt sich wohl Freiheit an. Im Alltag rettet Rike Leben, sie ist Notärztin. Jetzt lebt sie ihren Traum. Kurs Süd Südwest nach "Ascension Island". Ein Inselparadies im tiefen Atlantik. Rike segelt allein – ganz allein.

"Das ist der größte Genuss eines Einhandseglers", sagt Schauspielerin Susanne Wolff, die dieRolle der Rike spielt. "Irgendwann auf offenem Meer rauszuspringen und sich das Boot von der Distanz anzugucken und zu realisieren, wie klein man ist und wo man hier eigentlich ist und das erhabene Boot steht vor einem. Natürlich springt man immer mit der Sicherheitsleine raus – das sieht man ja auch. Und das einfach so zu sehen und zu realisieren: Ich bin da jetzt gerade ganz alleine, mit diesem Schiff unterwegs, ich bin der Chef oder der Kapitän von diesem Boot – ich alleine. Das ist ein irrer Moment."

Gegen den ärztlichen Eid handeln?

Susanne Wolff geht ganz auf in der Rolle dieser starke Frau, die den Elementen trotzt. Ihr ist kein Sturm zu hart. Doch dann: der Alptraum eines jeden Sportseglers. Vor ihr taucht ein havariertes Flüchtlingsboot auf. Per Funk fordert sie Hilfe an. Der Rettungseinsatz soll organisiert werden. Der blanke Horror. Was soll sie tun? Ihr Segelboot ist zu klein, um zu helfen.

"Ich sehe, dass sie mich sehen. Ich bin mittendrin in der Situation. Ich bin mittendrin in der Situation, dass sie springen. Ich bin also gezwungen zu handeln. Ich müsste also komplett gegen – oder diese Figur – müsste komplett gegen ihre Ausbildung, gegen ihren Eid handeln und wegfahren. Aber das ist doch undenkbar", so Wolff.

Rike teilt über Funk mit, dass viele Menschen im Wasser sind, aber wahrscheinlich nicht schwimmen können. Die Einsatzleitung beschwört sie: "Asa Gray. Hören Sie mir zu. Sie müssen sich zurückziehen. Bleiben Sie fern. Das ist ernst. Sie müssen fernbleiben!"

"Was würde ich tun?"

Der Film STYX erzählt die humanitäre Katastrophe auf unseren Meeren aus einer entscheidend andreren Perspektive. Und genau das ist seine Stärke.

"Wir sind die ganze Zeit an unserer Hauptfigur dran und sehen ihr beim Denken zu in diesem Dilemma. Und das wiederum bringt uns selber in diese Situation, was würde ich tun, wie würde ich mich verhalten? Diese Frage aufzuwerfen, das fand ich wichtig und nicht eben Antworten zu geben und zu sagen, ich weiß, was wir machen müssen, wie das Problem gelöst werden kann, sondern einen genau in dieser Situation zu beobachten", erklärt Regisseur Wolfgang Fischer.

Alles fühlt sich falsch an

Nur sie kann helfen. Doch sollte sie? Und was ist mit Rike? Auch ihr kommt niemand zur Hilfe: keine Küstenwache, kein Handelsschiff, keine NGO. Was auch immer sie macht – alles fühlt sich falsch an. Ein Dauer-Dilemma.

Der Funkverkehr im Film:

- Ihre Handlungen verursachen zusätzliches Chaos. Wenn Sie näher fahren, stiften Sie Unruhe und Panik. Menschen werden wieder über Bord gehen. Es ist eine Todesfalle. Over.

- Hören Sie. Woher weiß ich, dass Ihre Hilfe kommt, wenn ich wegfahre? Over.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das ein Segler erlebt, dass wenn er sich entscheidet wegzusegeln, dass er seines Lebens froh wird. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen", so Wolff.

Fährfahrt auf dem Totenfluss

Der Segeltörn ins Paradies wird zur Fährfahrt auf dem Totenfluss – dem STYX, wie ihn die alten Griechen nannten.

"Ich glaube, dass sich die Welt dahingehend verschoben hat, dass es immer deutlicher wird, dass alles mit allem zusammenhängt und dass wir nicht mehr so sorglos losfahren können und denken, ich habe Wasser in den ordentlichen Flaschen dabei und Shampoo, was sich mit dem Meer gut vereinigt und absorbiert und mir wird nichts passieren. Ich glaube, das ist vorbei, es geht nicht mehr. Es gibt kein unpolitisches Verhalten mehr, dass hat wahrscheinlich noch nie gegeben, aber ich finde, das wird immer deutlicher", sagt die Schauspielerin.

Hochaktuell: Wie würde ich handeln? Helfen? Wegschauen? STYX ist ein aufwühlendes Kammerspiel auf hoher See.

Beitrag: Sven Waskönig

Info-Box: STYX

Regie: Wolfgang Fischer

mit Susanne Wolff

Kinostart am 13.09.2018

Stand: 02.09.2018 23:31 Uhr