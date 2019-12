"Fuck the government and fuck Boris!"

Wie der Rapper Stormzy die britische Jugend politisiert

Der Süden Londons. Hier ist die Musik entstanden, die gerade ganz Großbritannien begeistert – und darüber hinaus. "Grime" erzählt vom Leben, das ein bisschen wilder ist als im Rest der Stadt – ganz sicher ärmer. Von hier kommt auch der Superstar dieser Musik. Stormzy hat sie vom Rand in die Mitte des Vereinigten Königreichs gebracht.

Grime: das ist Rap, aber noch viel mehr. "Grime ist eine Kultur, ein Trend", sagt Stormzy. "Es ist Mode, Slang, wie wir uns anziehen, wie wir reden, wie wir uns bewegen, Körpersprache. Grime ist ein Gefühl. Für uns ist das alles ganz natürlich. Ein wunderschönes Gemisch vieler Dinge, die in einer Musik zusammenkommen, die unglaublich britisch ist."

Glastonbury: Der Auftritt seines Lebens

Was britisch ist und was nicht – das spaltet gerade die ganze Nation. Stormzy aber steht für ein neues – auch schwarzes – Selbstbewusstsein. Er will die Definition von Britischsein nicht der weißen Upperclass überlassen. Wer sein Gegner ist, wird schnell klar: Premierminister Boris Johnson. "Fuck the government and fuck Boris", rappt er in seinem Song "Vossip Bop".

Als erster Grime-Künstler steht er auf Platz 1 der Charts. Und er ist es auch, der als erster Schwarzer überhaupt auf dem legendären Glastonbury-Festival als Headliner auftritt. Das war in diesem Sommer. 200.000 Besucher, das Bühnenoutfit designt von Banksy – es soll der Auftritt seines Lebens werden. Doch dann fallen seine Monitor-Kopfhörer aus. "Ich stand auf der Bühne und wollte einfach nur weinen. Ich dachte: Du bist ein Idiot, du hast es verbockt. Nach 20 Minuten Auftritt hörte ich mich einfach nicht mehr. Aber ich rappte weiter und sah schon die Schlagzeilen: 'Stormzy hat es verpatzt, schlechtester Glastonbury-Auftritt aller Zeiten.'"

"Ich bin nicht der Vorzeige-Schwarze."

Stormzy landet tatsächlich auf den Titelseiten – als Anführer einer neuen Generation. Seinen Auftritt verwandelt er in eine Feier schwarzer Kultur – ein Zeichen gegen den erstarkenden Rassismus. Zum Finale holt er dann einen ganzen Gospelchor auf die Bühne und überlässt ihnen die Show. Das Publikum aus weißen Mittelschichtkids feiert zur schwarzen Kirchenmusik.

"Ich bin nicht der Auserwählte", sagt Stormzy, "nicht der eine Vorzeige-Schwarze, der es gepackt hat – nein! In unserer Welt herrscht oft die Vorstellung: 'Okay, einen Schwarzen, den können wir verkraften.' Aber es ist meine Pflicht, hier zu sagen: Ich bin nicht der einzige Schwarze, der was draufhat. Nein, da sind ganz viele von uns. Und wir sind Könige und Königinnen. Und es geht dabei um alle. Es geht hier nicht nur um mich."

Stormzy ist zu einer politischen Kraft geworden

Stormzy verändert jetzt schon die starre britische Klassengesellschaft: An der Elite-Uni Cambridge finanziert er Stipendien für Schwarze. Revolution durch Bildung: In Großbritannien spricht man inzwischen vom "Stormzy Effekt”, weil sich in Folge seiner Aktion immer mehr junge Schwarze an den Universitäten bewerben.

Stormzy ist der seltene Fall eines Künstlers, der zu einer politischen Kraft geworden ist. Das beweist auch sein Publikum in Glastonbury – seine Zeile "Fuck Boris” spricht vielen hier aus der Seele. Bei seinem Auftritt bringt er hunderttausend Menschen dazu, sie mit ihm zu rufen. "Er ist so unverhohlen ignorant und rassistisch, komplett ungefiltert", so Stormzy über Johnson. "Frauen in Niqabs sehen für ihn aus wie Briefkästen. Wenn die Person an der Spitze das sagt, ist es in Ordnung. Das heißt, es ist legitim, so etwas zu sagen."

"Es ist schon komisch, ich bin jetzt 26. Politik interessierte mich lange nicht. Ich wuchs in Armut auf, für mich war das einfach normal. Jetzt als Erwachsener denke ich, es muss doch einen Weg geben, zu verhindern, dass Kinder so aufwachsen wie ich. Dass man es für normal hält, dass die Mutter mehrere Jobs hat, und dennoch das Haus nicht bezahlen kann und der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht." Die Folgen einer jahrzehntelangen neoliberalen Politik – Die sich nach der absoluten Mehrheit für Johnson nicht ändern wird. "Er hat keine Achtung vor bestimmten Schichten. Seine Politik hat nichts mit Unterstützung zu tun oder mit Gleichheit – all dem, was mir selbst wichtig ist. Er hat einfach keine Achtung davor. Deshalb habe ich keine Achtung vor ihm", sagt Stormzy.

"Schwer ist der Kopf, der die Krone trägt"

"Heavy is the head", so heißt Stormzys neues Album: "Schwer ist der Kopf, der die Krone trägt" – ein Shakespeare-Zitat, mit dem er sich wieder ganz britisch zeigt. Aber auch ausdrückt, dass er sich seiner Rolle nicht immer gewachsen sieht. "Ich kann unmöglich so tun, als ginge es mir immer gut", so Stormzy. "Das ist nicht die Wahrheit. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, das ist alles viel zu viel für mich. Ich will das dann alles nicht. Ich will diese Karriere nicht, nicht dieses Leben, nicht diese Verantwortung. Ich will mit alldem nichts zu tun haben."

Stormzy - Ein Rapper, der Großbritannien auf den Kopf stellt. Und das mit Stil und: Anstand!



