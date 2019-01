Vom Breakdancer zum Countertenor: Jakub Józef Orliński

Der junge polnische Opernstern Jakub Józef Orliński

Vom Breakdancer zum Countertenor: Jakub Józef Orliński | Video verfügbar bis 20.01.2020 | Bild: Ksawery Zylber

"Rinaldo", getrennt von der Frau, die er begehrt. Er soll sie erst bekommen, wenn er einen Krieg gewonnen hat. Tiefe Trauer. Brennendes Verlangen. Händel fordert in seiner Barockoper alles von den Sängern. Und er – bringt es: "Ich liebe es, dass Rinaldo dieser Held, dieser starke Soldat sein soll, aber eigentlich ist er ein ganz normaler Typ und schwach in dem Sinne: Er will gar nicht kämpfen, nicht seine Stärke zeigen! Das einzige, was er will, ist: Almirena heiraten! Das ist fantastisch, da kann ich mich wiederfinden – auch ich habe diese romantische Seite", sagt er.

Ach. Ist er deshalb vielleicht die Idealbesetzung für einen romantischen Helden? Jakub Józef Orliński, polnischer Countertenor. In Händels Action-Oper über Leidenschaft und Intrigen glänzt dieser Newcomer: Athletisch. Ausdrucksstark. Mit umwerfender Stimme.

Vom Asphalt auf die Opernbühne

Wir treffen den 28-Jährigen zwischen zwei Proben. Und: Der Typ kann kaum stillsitzen. Kein Wunder. Bis vor ein paar Jahren war er – Breakdancer!

"Ich komme – wie man so sagt - 'von der Straße'. Weil ich keine Vorbildung hatte, nie ernsthaft ein Instrument spielen gelernt habe. Am Anfang meines Gesangsstudiums war es deswegen sehr schwer. Aber damals wusste ich nicht recht, was ich im Leben machen sollte, also dachte ich: warum nicht mit dem Singen anfangen?", so Orliński.

Studiert hat Orliński bis vor kurzem in New York, an der renommierten Juilliard School. Davor Warschau, Konservatorium. Davor: normaler Kinderchor. Keine klassische "Wunderkind-Karriere". Und dann – vom Asphalt auf die Opernbühne – ein ganz schöner Sprung! "Ja, auch für mich schien die Verbindung zuerst unmöglich. Bis heute sagen mir die Leute: Du solltest aufhören mit dem Breakdance – damit verhärtet Deine Muskulatur! So kannst du nie ein sehr guter Sänger werden. Aber ich mach es einfach gerne! Ich begann mich zu analysieren: meinen Körper wie auch meine Stimme. Und wie alles zusammen hängt. Natürlich kannst du keinen Backflip machen, während du eine Arie singst. Aber es gibt doch viel, was möglich ist", so Orliński.

Talent für die hohen Lagen früh entdeckt

Enorme Beweglichkeit zeigt Orliński auch in der Stimme. Gerade hat er ein außergewöhnliches Debütalbum aufgenommen: Geistliche Barockmusik, viele Arien zum ersten Mal überhaupt eingespielt. Ein warmer, leuchtender Countertenor. Fliegende Koloraturen. Sein Talent für die hohen Lagen entdeckte er als Knirps in Warschau, im Knabenchor. Nach dem Stimmbruch sollte Jakub immer mehr im Falsett singen.

"Mein Freund und ich waren die Jüngsten im Chor und wetteten darauf, wer heute wieder dran glauben muss und die hohen Partien kriegt. Meist verloren Piotr und ich: Wir waren fast immer die, die hoch singen mussten. Aber dann merkte ich, dass ich es mag! Schon damals fühlte ich, dass ich mich in hohen Lagen besser ausdrücken kann. Eine klarere Version davon, wie ich die Musik fühle. Effekte kann ich nur in dieser Stimmlage gestalten", berichtet er.

Jede Note im Körper "einschreiben"

Verspielt – und fleißig, ist er. In jeder freien Minute hängt sich Orliński über Händel. Jede Note im Körper "einschreiben". Und die Arien nach seinem Gespür verzieren – was ausprobieren: "Ich liebe es, diese Ornamente aufzuschreiben. Sie kommen aus meinem Innersten. Das bin ich! Dadurch werden es meine persönlichen Arien, das ist toll. Sie sind dann von mir! – Ok, eigentlich sind sie von Händel."

Selbstbewusst - nach nur wenigen Bühnenjahren. Und, klar, natürlich "hört" auch das Auge mit. Ein starker Auftritt. Eine berührende, neue Stimme.

Autorin: Brigitte Kleine

Info-Box: CD:

Jakub Józef Orliński "Anima Sacra"

Warner Classics, Oktober 2018



Aufführungen:

Oper Frankfurt

Georg-Friedrich Händel: "Rinaldo" bis 23.1. und "Rodelinda" ab 19.5.

Stand: 21.01.2019 09:44 Uhr