Der Vater der Virtual Reality

Jaron Lanier über den Anbruch einer neuen Zeit

Der Vater der Virtual Reality | Video verfügbar bis 16.09.2019 | Bild: dpa / Peter Steffen

Er ist Technikvisionär und Vater der Virtual Reality (VR): Jaron Lanier. Seit Wochen steht sein Ratgeber "Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst" auf den Bestsellerlisten. Es ist eine Fundamentalkritik an Facebook, Twitter & Co, formuliert von einem, der tief in die Abgründe der Algorithmen geschaut hat.

Für seine Warnung vor den Gefahren der Digitalisierung hat der US-amerikanische Informatiker bereits 2014 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Jetzt hat er seine Autobiografie geschrieben. Sie erscheint in diesen Tagen unter dem Titel "Anbruch einer neuen Zeit" auf Deutsch. Der Ex-Hippie Jaron Lanier erzählt darin von der Faszination, aber auch der Problematik künstlicher Welten. ttt hat ihn in Dublin getroffen.

Nerd-Träume und Hippie-Mystik

"Kein Medium zuvor hatte so viel Potenzial für Schönheit und löste gleichzeitig oft Gruseln aus. Die virtuelle Realität wird uns auf die Probe stellen. Mehr als jedes Medium vor ihr wird sie unseren Charakter verändern und stärken", schreibt Jaron Lanier gleich zu Anfang seines Buches.

Auf der Elektronikmesse IFA in Berlin | Bild: dpa / Maurizio Gambarini

Für ihn ist VR eine Verschmelzung von Nerd-Träumen mit Hippie-Mystik. "In der virtuellen Realität können wir unser Hirn durch unsere Körper erforschen. Sie können sich in verschiedene Tiere verwandeln. Sie können verschiedene geistige Fähigkeiten entwickeln. Sie können zu phantastischen Wesen werden. Und es geht dabei nicht nur um das Aussehen, sondern auch um geistige Perspektiven."

Familiengeschichten

Jaron Lanier ist ein Kind der 60er-Jahre. Am 3. Mai 1960 wurde er in New York als Sohn jüdischer Einwanderer geboren. Mutter Lilly war 1938 gerade noch rechtzeitig aus Wien emigriert. Vater Ellery stammte aus einer ukrainischen Familie, die vor Pogromen in die USA geflohen war.

Kurz nach Jarons Geburt zogen die Laniers von der Ostküste nach Texas an die Grenze zu Mexiko. Als der Junge neun Jahre alt war, starb Lilly Lanier bei einem Verkehrsunfall. Janier zog sich in eine Phantasiewelt zurück. "Als Kind stellte ich mir meine Mutter vor, wie man einen Stern am Himmel sieht. Du weißt, er ist dort, und doch ist er so weit weg, dass er völlig unerreichbar ist."

Flucht in künstliche Welten

Mit Anfang 20 ging er nach Kalifornien – der Liebe wegen, jobbte als Straßenmusiker und in einem windigen Callcenter. Was ihn schließlich ins Silicon Valley führte, war kein Job, "sondern die Hippie-Szene mit ihren schrägen visionären Vortragszirkeln", schreibt er. "Bei einer relativ großen Anzahl ging es um technische Themen, selbst damals schon."

Faszination VR | Bild: picture-alliance/dpa / Jerome Favre

Er begann, erste einfache virtuelle Anwendungen zu entwickeln, vor allem die bis heute entscheidenden Steuerungselemente dafür: Datenhandschuh und VR-Brille. Damit fasste er Fuß in der Videobranche und verdiente erstmals richtig Geld.

Ihn reizten aber nicht nur virtuelle Spiele, sondern die grundsätzliche Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten. "Ich hatte absolut das Gefühl, an der Grenze unserer Realität zu arbeiten, wie ein Eisbrecher auf dem Weg in die Zukunft.”

Grenzüberschreitungen

In seinem Buch beschreibt er nicht nur seinen eigenen Weg, sondern auch den atemberaubenden Aufstieg einer Technologie, die unser Leben und unseren Alltag verändert.

Schon längst ist er zu der Erkenntnis gelangt, dass diese Entwicklung hochriskant ist. Der einstige Pionier warnt nachdrücklich davor, dass wir unsere Freiheit und unsere Autonomie verspielen. "Die sozialen Netzwerke verstärken den Einfluss der schrecklichsten Leute. Die Regeln in den USA zwingen die Netzwerke dazu, eine Matrix einzubauen, um ihren Börsenwert danach zu bemessen, wie oft sie aufgerufen werden. Hier geht es um pure Aufmerksamkeit, nicht einmal um Geld. Und Aufmerksamkeit erreichen vor allem die ekelhaftesten Menschen, Sadisten, Faschisten."

Und so ist seine Autobiografie auch ein Menetekel. Seinen Optimismus aber hat Jaron Lanier nicht verloren. "Die große Frage unserer Zeit lautet: Können wir die verführerischen Informationssysteme durchschauen, um uns selbst und unsere Welt ehrlich zu erkennen?". Mit seinem Buch will er jedenfalls dazu beitragen, dass uns das gelingt.

Buchtipps

Jaron Lanier: Anbruch einer neuen Zeit.

Hoffmann und Campe 2018, Preis: 24 Euro

Jaron Lanier: Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst.

Hoffmann und Campe 2018, Preis: 14 Euro

Autor des TV-Beitrags: Joachim Gaertner

Stand: 16.09.2018 16:01 Uhr