Fußballgott im Abseits

Ein Dokumentarfilm über Aufstieg und Fall Diego Maradonas

Maradona im Stadion von Neapel | Bild: DCM / Alfredo Capozzi

Er hat mit seinem Spiel die Welt verzaubert: Diego Maradona. Aus einem Armenviertel von Buenos Aires hat er sich in den Fußballstadien dieser Welt bis ganz nach oben gekämpft und mit seinen Toren das Publikum zu Begeisterungsstürmen veranlasst. Doch mit den Drogen begann der Abstieg. Ein Dokumentarfilm zeigt Maradona als tragischen Helden, der einen hohen Preis für seinen Ruhm zahlen musste. Gedreht hat ihn Asif Kapadia, der für seine Biografie von Amy Winehouse den Oscar erhielt. Am 5. September kommt "Diego Maradona" in die Kinos. ttt hat mit dem britischen Regisseur gesprochen.

Ankunft in Neapel

Neapel, 5. Juli 1984: Als Diego Maradona in Neapel eintrifft, stehen die Fans Kopf. Für die Rekordablösesumme von 24 Millionen D-Mark wechselt der Fußballheld und Superstar von Barcelona zum SSC Neapel. Die Süditaliener wollen endlich ihr Loser-Image loswerden und sich aus dem Schatten von Juventus Turin und Inter Mailand befreien. Der Club setzt alles auf eine Karte – und gewinnt. Mit Maradona wird Neapel 1987 zum ersten Mal italienischer Meister. Es ist der Beginn eines Höhenflugs, der dramatisch endet. Nach einer Reihe von Skandalen muss Maradona im Frühjahr 1991 Neapel verlassen.

"Das Erstaunliche an meinem Film ist, dass jeder von Anfang an das Ende kennt", sagt Regisseur Asif Kapadia. "Was ich erzähle, ist die Reise dazwischen. Die, finde ich, ist das eigentlich Spannende." Das Herzstück seiner Dokumentation sind Maradonas sieben Jahre in Neapel. Es ist die Zeit seiner größten Triumphe und seines tiefsten Falls, die Phase seines Lebens, die ihn am stärksten geprägt hat.

Verehrt und verachtet

Diego Maradona und Regisseur Asif Kapadia | Bild: DCM

Bei der Produktion konnte Asif Kapadia auf umfangreiches bisher unveröffentlichtes Filmmaterial aus Maradonas Privatarchiv zurückgreifen, ergänzt um Interviews unter anderem mit seiner Ex-Frau, seiner Ex-Freundin, seinen Kindern, dem ehemaligen Fitness-Trainer Fernando Signorini – und mit ihm selbst. So entstand das Porträt eines Mannes, den die einen als Idol verehren und die anderen zutiefst verachten.

Aufstieg aus den Slums

Diego Maradona wurde 1960 als viertes von insgesamt acht Kindern geboren. Er war gerade neun Jahre alt, als ihn ein Talentscout beim Straßenfußball entdeckte und für die Kindermannschaft des Erstligisten "Argentinos Juniors" verpflichtete. Innerhalb weniger Jahre gelang ihm der Durchbruch in seinem Heimatland. Mit der WM 1982 wurde er zum Superstar des Weltfußballs. Im selben Jahr wechselte er zum FC Barcelona. Doch der Erfolg blieb ihm in Spanien nicht treu. Er litt unter Verletzungen, galt bald als "Problemspieler" mit einem Hang zu Partys und Schlägereien. "In Barcelona war er der arme Typ aus Südamerika, den keiner wirklich respektierte", sagt Asif Kapadia.

Rau, schmutzig und erfolgreich

Und dann kam Neapel. "Die Stadt und Maradona passten perfekt zusammen: Maradona – der Street Fighter, und Neapel – einer der rauesten Plätze Europas", zwei Underdogs, die es der Welt zeigen wollten. Eine Zeitlang ging das gut, so gut, dass Maradona und Neapel von Triumph zu Triumph stürmten.

Moment des Triumphs: Siegesfeier bei der WM 1986 | Bild: DCM

Im Sommer 1986 wird Maradona mit Argentinien Weltmeister. Seine beiden Treffer im Viertelfinale gegen England haben Fußballgeschichte geschrieben: Das eine als "WM-Tor des Jahrhunderts", das andere als niederträchtige Täuschung, bei der, wie Maradona vollmundig erklärte, "die Hand Gottes" im Spiel war.

Zwischen Extremen

Maradona bewegte sich als Fußballer und als Privatmann zwischen Extremen. "Wenn man verwöhnt ist, alles bekommt und einem niemand Grenzen setzt, wenn man was falsch macht, dann ist der Ärger vorprogrammiert", sagt Asif Kapadia. Der Fußballgott ließ sich auf Kontakte mit der Camorra ein, nahm Drogen, hatte Affären und bekam einen unehelichen Sohn, den er nicht anerkannte. "Ich glaube, die Verleugnung seines Kindes war entscheidend für sein weiteres Leben. Sie war der Wendepunkt."

Tiefer Fall

Maradona verlässt das Tribunal von Neapel, Frühjahr 1991 | Bild: New Foto Sud/DCM / Mario Siano

1990 kippt die Stimmung, als Maradona bei der WM im Halbfinale mit Argentinien gegen Italien gewinnt – und das ausgerechnet im Stadion von Neapel. Nachdem man ihm bei einer Dopingkontrolle Kokainmissbrauch nachgewiesen hat, löst Neapel im März 1991 den Vertrag. Maradona verlässt Italien. In Argentinien wird er wegen Drogenkonsums verhaftet und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der argentinische Fußballverband sperrt ihn für 15 Monate und verpflichtet ihn zu einer Entziehungskur. Außerdem wird eine Vaterschaftsklage gegen ihn publik.

"Ein verletzliches Kind"

Ein weiterer Tiefpunkt folgt bei der WM 1994, als er wegen eines positiven Dopingtests vom Turnier ausgeschlossen wird. Maradona aber gibt nicht auf und kämpft sich zurück, allerdings ohne auch nur im Entferntesten an seine früheren Erfolge anknüpfen zu können. Bilder eines kranken, stark übergewichtigen und missmutigen Mannes gehen um die Welt.

Er ist wie ein "verletzliches Kind", resümiert Asif Kapadia, "ein Kind, das sich in einer Situation wiederfindet, die er nicht kontrollieren kann. Ich hoffe, dass die Zuschauer am Ende des Films ein bisschen Sympathie für ihn empfinden, mehr jedenfalls, als sie wahrscheinlich am Anfang für ihn aufgebracht haben."

Autorin des TV-Beitrags: Claudia Kuhland

Stand: 23.08.2019 09:43 Uhr