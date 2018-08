Neu im Pop-Olymp

Die betörenden Chansons der Juliette Armanet

Die betörenden Chansons der Juliette Armanet | Video verfügbar bis 26.08.2019 | Bild: WDR

Verführung für die Ohren: Ob Aznavour, Gréco oder Piaf – das französische Chanson steht weit über die Landesgrenzen hinaus für Lebenskunst und große Gefühle. Doch das Genre wirkte zuletzt ein bisschen angestaubt und in die Jahre gekommen. Kein Wunder also, dass Frankreich ganz verzückt ist von der jungen Juliette Armanet, die das Chanson wieder chic gemacht hat.

Neue Impulse

Zur Zeit auf Frankreich-Tournee | Bild: WDR

Sophisticated, modern und gleichzeitig romantisch – so hat das Chanson schon lange nicht mehr geklungen. Mit ihrem 2017 veröffentlichten Debütalbum "Petite Amie", das gerade mit Platin ausgezeichnet wurde, hat Juliette Armanet in Frankreich nicht nur alle Verkaufsrekorde gebrochen, sondern sie hat es auch geschafft, dem Genre neue Impulse zu geben. Und als sie in diesem Frühjahr mit einer grandiosen Interpretation von Michel Legrands "Windmills of Your Mind" die Filmfestspiele von Cannes eröffnete, lagen ihr Kritiker und Publikum zu Füßen.

Beste Newcomerin

Vom Publikum umjubelt | Bild: WDR

Im Zentrum ihrer Musik stehen große Melodien, die sie in elegante Klavier-Arrangements verpackt und mit Electro- und Disco-Pop-Elementen kombiniert. Zwar geht es auch in ihren Liedern um Liebeslust und Liebesleid. Doch die 34-Jährige behandelt das Thema Herzschmerz nicht mit dramatischer Schwere, sondern mit augenzwinkernden Wortspielen und einem ausgeprägten Sinn für Selbstironie. Bei den "Victoires de la Musique", den französischen Grammys, wurde sie dafür als beste Newcomerin 2018 ausgezeichnet.

"Aufrichtig und fantasievoll"

"Die Herausforderung für mich war, Chansons zu schreiben, die mir nah sind, etwas Aufrichtiges, Fantasievolles. Und dabei die richtige Tonlage zu finden zwischen einem klassischen Chanson und etwas sehr Intimem, Persönlichem", sagt sie.

Vor ihrem Durchbruch als Sängerin hat Juliette Armanet als Journalistin gearbeitet und für Arte Dokumentarfilme gedreht. Jetzt wird sie von der französischen Presse als "neue Königin des Chansons" gefeiert – und als Garant für eine glänzende Zukunft. "Die heutige Generation von Chansonniers traut sich wieder, das Wort zu ergreifen, das Chanson der Zeit anzupassen. Es ist ein bisschen so, als hätte man den eigenen Vater umgebracht und sich von einer Last befreit."

Musiktipp

Juliette Armanet: Petite Amie.

Universal Music France

Autor des TV-Beitrags: Jan Seemann

Stand: 27.08.2018 09:40 Uhr