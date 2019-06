Mängelexemplar

noch 5 Tage Mängelexemplar | Video verfügbar bis 18.06.2019 | Bild: rbb/ARTE/UFA FICTION

Spielfilm Deutschland 2016

Karo hat kein Problem. Karo ist das Problem: für ihre Chefin, ihren Freund und für einen Baumarktmitarbeiter, der Karo nach einem sonderbaren Wutausbruch in Gewahrsam nehmen muss. Und es stimmt, mit Karo stimmt was nicht.

Sie ist ungeduldig, viel zu emotional und hat sich selbst nicht unter Kontrolle. Als Karo deswegen ihren Job verliert und selbst ihre beste Freundin nichts mehr von ihr wissen will, wird ihr klar, dass sich etwas ändern muss. Voller Übereifer stürzt sie sich in eine Therapie, will die Superpatientin sein und macht gerade deshalb alles falsch. Als daraufhin ihr Freund mit ihr Schluss macht wird es ernst. Von Panikattacken in die Depression getrieben muss sie feststellen, dass es nicht leicht ist, ein Problem zu lösen, wenn man es selber ist.

Das Langfilmdebüt von Laura Lackmann ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Sarah Kuttner und eröffnet in diesem Jahr die Reihe "FilmDebüt im Ersten".

Besetzung und Stab