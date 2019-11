Frag doch mal die Maus Die Rate-Promis, v.l.n.r.: Team "Maus": Judith Rakers, Sven Hannawald und Bastian Bielendorfer. Team "Elefant": Mark Forster, Katarina Witt und Lisa Feller | Bild: WDR / Max Kohr Gäste: Mark Forster, Judith Rakers, Katarina Witt, Sven Hannawald, Lisa Feller und Bastian Bielendorfer Ein Trabbi, der läuft und läuft und läuft? Zumindest in der Maus-Show. Mit einem alten DDR-Flitzer werden Eckart von Hirschhausen und seine prominenten Gäste diesmal den Abend eröffnen. Denn vor genau 30 Jahren fiel die Berliner Mauer. Fragekind Julius mit Ralph Caspers | Bild: WDR / Max Kohr Der zehnjährige Julius wird eine ganz besondere Frage dazu mitbringen: Seine Oma hat am Tag des Mauerfalls Geschichte geschrieben. Wie hat sie das gemacht? Außerdem: Die Maus-Show gibt den Startschuss für die ARD-Themenwoche 2019 "Zukunft Bildung". Darum hat der große "Fragenhagel" diesmal kniffligen Schulstoff auf Lager. Wissen die Prominenten, was ein Siebtklässler im Matheunterricht längst auf dem Kasten haben sollte? Natürlich gibt es auch wieder jede Menge kuriose Fragen, die eher selten auf dem Stundenplan stehen: Wie können Schallwellen in Dunstabzugshauben Leben retten? Warum gehen Robben manchmal in die "Bananenstellung"? Und welche Ampelmännchen gibt es wirklich? Legendäre Helden Fragen, die nur Kinder stellen. Und die glasklaren Antworten dazu kommen wieder von den legendären Helden aus der "Sendung mit der Maus": Für Armin Maiwald, Ralph Caspers, Siham El-Maimouni und Christoph Biemann ist kein Rätsel zu groß und kein Experiment zu schwer. Denn bei "Frag doch mal die Maus" gehen sie verblüffenden Alltagsfragen auf den Grund, an die sich sonst (fast) keiner traut. Gastgeber Eckart von Hirschhausen lüftet diesmal auch ein ganz privates Geheimnis: »In dieser Sendung darf ich eine sehr schöne Idee für Social Media starten und verraten, in wen ich mich in der ersten Klasse verliebt habe.« Natürlich wird Eckart von Hirschhausen seine Gäste wieder vor ganz besondere Aufgaben stellen: Puzzle für die Ohren: Wer erkennt Geräusche von Geräten, die wir längst nicht mehr benutzen? Fahrrad-Looping: Welcher prominente Gast schafft die meisten Umdrehungen? Und das süßeste Bingo aller Zeiten: Hier schmilzt leckere Schokolade. Außerdem: Das große Außen-Experiment mit einem riesigen Kran: Für die Schaukel mit dem längsten Seil. "Frag doch mal die Maus" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit "Ansager & Schnipselmann". Andere Sendungen < Vorherige Alle Sendungen 0 Bewertungen Kommentare Bewerten Bewerten hervorragend

sehr gut

gut

mittelmäßig

schlecht Ihre Bewertung Bewertung abschicken Ihr Stimme konnte aus technischen Gründen leider nicht entgegen genommen werden. Vielen Dank! Ihre Stimme wurde gezählt. Drucken Senden Teilen facebook

twitter

del.icio.us Empfehlen Hinweis zum Datenschutz Mit Klick auf "Einverstanden" können Sie diese Seite in sozialen Netzwerken weiterempfehlen. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Daten von Ihrem Computer zum jeweiligen Anbieter sowie Daten des Anbieters auf Ihren Computer übertragen werden. Diese Zustimmung wird von Ihnen für 24 Stunden erteilt. Einverstanden

"[an error occurred while processing this directive]"