Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine

Vorschau: Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine | Bild: WDR

Am Freitagabend setzt Das Erste gemeinsam mit allen Dritten Programmen und ONE ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine: In der Live-Sendung "Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine" aus Köln spricht Ingo Zamperoni mit Betroffenen und mit Menschen, die einen besonderen Bezug zur Ukraine haben. Und er zeigt berührende Geschichten von Helfer:innen, die sich für die vielen Not leidenden Menschen in der Ukraine einsetzen.

Für ein Gespräch mit Ingo Zamperoni hat Natalia Klitschko zugesagt, die im engen Kontakt steht zu Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir in der Ukraine. Außerdem wird Peter Maffay seinen Song "Eiszeit" live im Studio performen.

Spenden-Hotline für die Zuschauer:innen

Und auch die Zuschauer:innen können helfen: In der Sendung rufen die "Aktion Deutschland Hilft" und das "Bündnis Entwicklung Hilft" gemeinsam zu Spenden für die "Nothilfe Ukraine" auf. Dazu wird eine Spenden-Hotline unter der Rufnummer 0180 22 8 22 geschaltet. (6 ct. pro Anruf aus dem Dt. Festnetz und Mobilfunknetz).

Die 45-minütige Sendung "Wir helfen – Gemeinsam für der Ukraine" läuft von 20:15 bis 21:00 Uhr senderübergreifend live in Das Erste sowie in allen Dritten Programmen und bei ONE. Bereits tagsüber verbreiten die Radiowellen der Landesrundfunkanstalten unter dem Motto "Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine" die Spenden-Möglichkeiten.

Die Sendung unter Federführung des WDR entsteht in Zusammenarbeit mit dem rbb.