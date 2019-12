Was ist Deine Geschichte? – Mitmachaktion

Deine Interpretation des ARD-Songs

Die ARD-Weihnachtskampagne 2019 ist ein Appell für Gemeinschaft, Zusammenhalt und die Akzeptanz von Vielfalt. Rund 300 Menschen aus ganz Deutschland hatte die ARD versammelt, um mit ihnen das Lied "Was ist Deine Geschichte?" aufzunehmen.

Und jeder, der mag, soll mitsingen!

Was ist Deine Geschichte? Der Song lädt zum Mitmachen ein. Texte, Noten und eine Instrumentalversion stehen hier zum Download zur Verfügung:

Wir freuen uns über Deine ganz persönliche Interpretation des Songs!

Einsendeschluss ist der 06.01.2020

Die besten Beiträge veröffentlichen wir auf unseren Seiten.

»Worauf kannst Du unmöglich verzichten – und für wen tust Du's doch?

Was ist Deine Geschichte? Was hast Du erlebt, was zählt? Was möchtest Du

ändern, was hat Dich wirklich bewegt?

Wie's auch gewes'n, was auch geword'n ist, das Ergebnis sind wir! Hier!

Erzähl mir von Dir!«