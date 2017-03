Wildes Südafrika (2): Zwischen Tropen und Savanne

Wildes Südafrika (2): Zwischen Tropen und Savanne

Wo zwei Weltmeere aufeinander treffen und Pinguine beinahe Nachbarn von Löwen sind; wo sich Wale und Delfine tummeln und auch Elefanten und Nilkrokodile leben: Das ist Südafrika – ein Land, so bunt wie ein ganzer Kontinent. Wie kommt es zu solcher Vielfalt auf so begrenztem Raum? Die dreiteilige Reihe "Wildes Südafrika" geht dem Geheimnis auf den Grund! Die zweite Folge rückt die tropische Ostküste und die angrenzende Buschsavanne mit den dort lebenden Tieren in den Mittelpunkt.

Weiter östlich vom Kap der guten Hoffnung liegt das Kap Agulhas, der südlichste Zipfel Afrikas. Unter der rauen Meeresoberfläche kämpfen die Arten. Delfine und Haie stürzen sich auf einen Schwarm Sardinen, Tölpel stoßen dazwischen und versuchen, sich einen Happen zu sichern. Da schießt aus der Tiefe ein zwölf Meter langer Hüne empor: ein Brydewal. Der Meeresriese gibt sich nicht mit ein paar Sardinen zufrieden …

Ein Fisch, der über das Wasser "läuft"

Sonne, Sand und Palmen hat auch Südafrika zu bieten! Denn Richtung Osten verliert der kalte Benguelastrom an Kraft, der tropische Agulhasstrom prägt nun die Küstenlinie mit breiten Sandstränden, hohen Dünen und dichten Mangrovenwäldern. Hier lebt ein Fisch, der sich ganz und gar nicht wie einer benimmt: Er "läuft" er über das Wasser – und mühelos sogar an Land! Trifft der Schlammspringer in seinem Revier auf einen Rivalen, beginnt ein erbarmungsloser Kampf.

Bildunterschrift: Das Breitmaulnashorn ist eines der größten Landsäugetiere und das größte aller heute lebenden Nashornarten.

Im feuchtheißen Klima der Ostküste leben mächtige Nilkrokodile. Wenn die Temperaturen über 40 Grad steigen, wird es selbst den Reptilen zu heiß! Ein junges Weibchen ist in einer scheinbar ausweglosen Lage: Bewacht die junge Mutter weiter ihr Gelege im sandigen Uferbereich, droht sie selbst an Überhitzung zu sterben! Verlässt sie ihre Eier, könnten diese von Nesträubern gefressen werden ...

Der Ochsenfrosch wiegt fast anderthalb Kilo

Südafrikas einzigartige Vielfalt zeigt sich sogar innerhalb der Savanne. Undurchdringliches Gestrüpp prägt den Osten, Richtung Norden wird das Land allmählich offener, der Blick reicht weiter. Die Savanne ist Heimat der Elefanten. Auch ein riesiges Amphib, der Ochsenfrosch, ist hier zuhause. Fast anderthalb Kilo schwer, bewacht das Froschmännchen die Kaulquappen im Tümpel – und kämpft um ihr Leben!

Nach dem internationalen Erfolg von "Mythos Kongo" drehten Thomas Behrend und das Team von Blue Planet Film zwei Jahre lang für die Reihe "Wildes Südafrika". Mit modernster Kameratechnik reisten die Tierfilmer vom Kap bis in die Kalahari – immer auf der Suche nach spannenden und außergewöhnlichen Tiergeschichten am südlichsten Zipfel Afrikas.

Ein dreiteiliger Film von Thomas Behrend und Heike Grebe