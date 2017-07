Madame Mallory und der Duft von Curry

(The Hundred-Foot Journey)

Spielfilm Indien/USA 2014

Eine indische Großfamilie muss aus ihrer Heimat flüchten und strandet in einem idyllischen Dörfchen in Südfrankreich. Dort eröffnen die Kadams ein indisches Restaurant. Es gibt nur ein kleines Problem: Direkt gegenüber liegt das Sternerestaurant von Madame Mallory. Für Hassan Kadam aber erschließt sich eine neue kulinarische Welt. Er hat das Zeug zum genialen Koch und lernt durch Marguerite, die junge Sous-Chefin des Gourmet-Tempels, die Haute cuisine kennen.

In jeder freien Minute studiert Hassan nun ihre Rezepte und überrascht sie mit grandiosen Kreationen. Nicht nur deshalb findet Marguerite an ihm Gefallen. Wenig begeistert über die neuen Nachbarn zeigt sich ihre hochnäsige Chefin. Madame Mallory ist in Sorge, dass sich ihre verwöhnten Gäste aus besseren Kreisen an dem Curry-Geruch von gegenüber stören könnten.

Um die ungeliebte Konkurrenz zu vertreiben, bricht sie einen Kleinkrieg vom Zaun. "Papa", das Familienoberhaupt der Kadams, hält kämpferisch dagegen. Doch als das "Maison Mumbai" Opfer eines fremdenfeindlichen Anschlages wird, zeigt Madame Mallory, dass sie nicht nur den patriotischen Wortlaut der Marseillaise kennt, sondern vor allem für den egalitären Geist der Grande Nation eintritt.

In einem Strafgericht feuert sie den vermeintlichen Anstifter, ihren exzellenten Chefkoch. Jetzt kommt die Chance für Hassan, dessen Talent die strenge Madame längst erkannt hat. Unter ihren Fittichen lernt er die französische Kochkunst kennen, um sie schon bald zu verändern. Und festzustellen, dass Kochen doch nicht alles ist im Leben.

