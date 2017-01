Matthias Brandt steigt aus

»Die Redaktion ist in intensiven Gesprächen mit Matthias Brandt, der nach langer und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem BR ans Aufhören denkt. Über Art und Zeitpunkt des Ausstiegs sind wir mit ihm derzeit im Austausch. In jedem Fall sind von Frühjahr an noch mehrere 'Polizeirufe' mit Matthias Brandt geplant – eine Reihe, die ihm Gelegenheit geboten hat, mit den besten Regisseuren Deutschlands und fantastischen Kreativen zusammenzuarbeiten. Bei den vielen nationalen und internationalen Angeboten, die Matthias Brandt erhält, ist es verständlich, wenn er nach all den Jahren auch andere Rollen annehmen möchte.«