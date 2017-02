Dünnes Eis

Titel:

...und raus bist du! (22.05.2011) ...und tot bist du (13.06.1993) 1 a Landeier (09.04.1995) 7 Tage Freiheit (28.05.1995) Abgründe (19.08.1990) Abschiedslied für Linda (20.12.1987) Abseitsfalle (23.02.2003) Abwärts (06.07.2014) Alarm am See (15.04.1973) Alibi für eine Nacht (24.07.1977) Alles Lüge (30.08.2009) Allianz für Knete (09.12.1990) Alte Freunde (10.09.1995) Am Abgrund (02.09.1979) Amoklauf (26.06.1988) Angst (16.12.2001) Angst heiligt die Mittel (01.01.2017) Angst um Tessa Bülow (15.09.2002) Aquarius (02.05.2010) Arme Schweine (13.03.1994) Auftrag per Post (08.06.1981) Auskünfte in Blindenschrift (02.01.1983) Außenseiter (27.01.1985) Ball der einsamen Herzen (02.09.1990) Barbarossas Rache (07.03.2004) Barry schwieg (14.10.1979) Bedenkzeit (06.07.1986) Bei Klingelzeichen Mord (18.02.2001) Big Band Time (31.03.1991) Bis dass der Tod Euch scheidet (13.08.2006) Bis unter die Haut (04.02.2001) Bis zur letzten Sekunde (08.10.2000) Bitte zahlen (12.12.1976) Blue Dream (17.10.1993) Blutgruppe AB (16.07.1972) Blutige Straße (30.10.2011) Blutiges Eis (23.01.2000) Blutiges Geld (05.04.2010) Blütenstaub (22.10.1972) Bonnys Blues (26.03.1978) Braut in Schwarz (21.07.2002) Bruder Lustig (02.07.1995) Bruderliebe (17.09.2000) Bullenklatschen (20.05.2012) Bullerjahn (30.01.1994) Böse Wetter (19.03.2000) Das Duell (04.11.1990) Das Ende einer Mondscheinfahrt (29.12.1972) Das Haus an der Bahn (26.03.1972) Das Inserat (29.09.1974) Das Treibhaus (17.07.1991) Das Wunder von Wustermark (04.01.1998) Das Zeichen (15.02.2004) Das habe ich nicht gewollt (21.12.1986) Das letzte Wochenende (30.11.1975) Das vergessene Labor (27.05.1984) Denn sie wissen nicht, was sie tun (23.09.2011) Der Alptraum (10.05.1981) Der Discokiller (04.10.1998) Der Einzelgänger (18.05.1980) Der Fall Lisa Murnau (27.06.1971) Der Fall Preibisch (17.02.1991) Der Fensterstecher (31.05.1976) Der Fremde (27.04.1997) Der Fund (02.04.1989) Der Hinterhalt (07.12.1980) Der Kreuzworträtselfall (06.11.1988) Der Mann (23.03.1975) Der Mann im Baum (13.03.1988) Der Pferdemörder (17.03.1996) Der Preis der Freiheit (17.04.2016) Der Prinz von Homburg (26.09.2004) Der Rettungsschwimmer (23.05.1982) Der Ring mit dem blauen Saphir (26.08.1973) Der Riss (28.04.1991) Der Schweigsame (06.09.1981) Der Selbstbetrug (04.09.1983) Der Sohn der Kommissarin (21.09.1997) Der Spezialist (27.07.1975) Der Spieler (12.05.2002) Der Tausch (09.03.1997) Der Teufel hat den Schnaps gemacht (18.01.1981) Der Tod des Pelikan (01.01.1990) Der Tod des Professors (23.11.1974) Der Tod macht Engel aus uns allen (14.07.2013) Der Tod und das Mädchen (17.05.2009) Der Tote im Fließ (04.06.1972) Der Tote zahlt (09.08.1987) Der Unfall (05.09.1982) Der Wahrheit verpflichtet (01.10.1989) Der scharlachrote Engel (20.02.2005) Der schlanke Tod (15.09.1996) Der verlorene Sohn (13.10.2013) Der zersprungene Spiegel (08.12.1985) Des Alleinseins müde (19.06.1977) Dettmanns weite Welt (27.02.2005) Die Abrechnung (04.09.1977) Die Entdeckung (05.10.1980) Die Frau des Fleischers (10.06.2001) Die Gazelle (17.11.1996) Die Gurkenkönigin (15.04.2012) Die Lettin und ihr Lover (17.09.2006) Die Lücke, die der Teufel lässt (11.04.2010) Die Macht und ihr Preis (05.11.2000) Die Maske (30.01.1972) Die Maß ist voll (03.10.2004) Die Mutter von Monte Carlo (29.01.2006) Die Prüfung (03.07.2005) Die Rechnung geht nicht auf (14.09.1975) Die Schlacht (02.02.2003) Die Schrottwaage (03.10.1971) Die Spur des 13. Apostels (06.03.1983) Die Tote aus der Saale (04.12.2005) Die Verlockung (29.09.1985) Die alte Frau im Lehnstuhl (29.03.1987) Die armen Kinder von Schwerin (28.06.2009) Die falsche Sonja (13.07.1997) Die letzte Chance (22.10.1978) Die letzte Kundin (15.11.1987) Die verschwundenen Lords (12.05.1974) Doktorspiele (29.06.2003) Doppeltes Spiel (02.07.1978) Draußen am See (22.07.1984) Drei Flaschen Tokajer (27.08.1989) Dumm wie Brot (23.05.2004) Dunkler Sommer (14.01.2007) Dünnes Eis (12.02.2017) Eifersucht (28.08.1988) Ein Bild von einem Mörder (19.12.2004) Ein Schritt zu weit (01.09.1985) Ein bisschen Alibi (20.08.1972) Ein großes Talent (04.04.1986) Ein todsicherer Plan (17.04.2011) Ein unbequemer Zeuge (04.12.1977) Ein ungewöhnlicher Auftrag (05.09.1976) Ein verhängnisvoller Verdacht (17.11.1991) Eine Madonna zuviel (18.11.1973) Eine Maria aus Stettin (21.09.2008) Eine andere Welt (23.12.2012) Eine fast perfekte Sache (11.07.1976) Eine mörderische Idee (09.11.2014) Eine nette Person (25.09.1983) Eine unruhige Nacht (02.10.1988) Einer trage des anderen Last (19.02.2012) Einer von uns (18.04.2010) Endspiel (08.11.2009) Endstation (29.05.2016) Er sollte tot (06.08.2006) Es ist nicht immer Sonnenschein (17.04.1983) Explosion (28.06.1987) Fall ohne Zeugen (29.06.1975) Falscher Jasmin (22.04.1990) Falscher Vater (20.12.2009) Familiensache (02.11.2014) Farbwechsel (02.09.2007) Fehlrechnung (14.07.1974) Fehlschuss (05.04.2009) Feindbild (06.02.2011) Feuer! (30.11.1997) Feuertod (20.07.1997) Fieber (04.11.2012) Fischerkrieg (20.01.2013) Fliegender Holländer (30.12.2001) Fluch der guten Tat (01.07.2001) Flüssige Waffe (18.12.1988) Freitag gegen Mitternacht (06.05.1973) Fremde im Spiegel (07.11.2010) Freunde (19.08.1984) Gefährliche Küsse (21.04.1996) Gefährliches Vertrauen (03.06.2007) Geliebter Mörder (03.02.2008) Gelobtes Land (14.01.2001) Gesichter im Zwielicht (01.04.1973) Gespenster (11.09.1994) Gestohlenes Glück (21.05.1989) Gier (03.08.1986) Grauzone (03.02.2002) Grawes letzter Fall (29.10.1995) Grenzgänger (20.12.2015) Gänseblümchen (16.03.1997) Harmloser Anfang (02.08.1981) Heidemarie Göbel (17.06.1979) Heimkehr in den Tod (01.05.2005) Heiße Münzen (18.05.1975) Heißkalte Liebe (17.08.1997) Henkersmahlzeit (17.03.2002) Hetzjagd (25.01.1998) Hexenjagd (14.12.2014) Holzwege (29.01.1978) Ihr fasst mich nie (24.01.1988) Ihr größter Fall (27.02.2000) Ikarus (10.05.2015) Im Netz der Spinne (26.10.1997) Im Alter von ... (23.06.2011) Im Kreis (08.02.1987) Im Netz (23.07.1995) Im Schatten (16.10.2016) Im Sog (05.02.1984) Im Tal (14.11.1982) In Erinnerung an (03.10.1993) In Maske und Kostüm (14.05.1978) In derselben Nacht (27.01.1973) In einer Sekunde (29.06.1980) Inklusive Risiko (16.11.1984) Jenseits (04.11.2007) Jugendwahn (21.01.2001) Jutta oder die Kinder von Damutz (03.12.1995) Katharina (27.10.1989) Katz und Kater (14.06.1998) Kein Paradies für Elstern (07.09.1974) Kein Tag ist wie der andere (16.11.1986) Keine Liebe, kein Leben (06.11.1994) Keiner schreit (01.06.2008) Kellers Kind (13.01.2008) Kinderparadies (29.09.2013) Kiwi und Ratte (07.08.1994) Kleine Dealer, große Träume (16.06.1996) Kleine Frau (08.01.2006) Kleiner Engel (24.05.1998) Klick gemacht (29.11.2009) Kollision (03.04.1977) Konzert für einen Außenseiter (24.02.1974) Kopf in der Schlinge (16.03.2003) Kopfgeldjäger (21.11.1999) Kreise (28.06.2015) Kurschatten (24.06.2001) Kurzer Traum (22.12.1996) Käfer und Prinzessin (06.04.2014) La Paloma (07.05.2000) Lass mich nicht im Stich (19.05.1985) Lauf oder stirb (14.04.1996) Lauf, Anna, lauf! (23.10.1994) Laufsteg in den Tod (03.03.2013) Leiser Zorn (13.03.2011) Liebeswahn (12.01.2014) Live in den Tod (15.03.1998) Lohnraub (07.04.1974) Mama kommt bald wieder (07.09.2003) Matrosenbraut (30.04.2006) Mein letzter Wille (31.05.2004) Memory (23.06.2002) Minuten zu spät (17.09.1972) Mit List und Tücke (02.02.1986) Mit anderen Augen (22.10.2006) Mit dem Anruf kommt der Tod (01.09.1991) Mitternachtsfall (08.01.1989) Mordsfreunde (11.07.1999) Mordsmäßig Mallorca (07.06.1998) Morgengrauen (24.08.2014) Mörderkind (14.03.1999) Nachttaxi (15.12.1974) Nachttresor (30.09.1973) Nerze (22.02.1981) Opfergang (20.11.1994) Parkplatz der Liebe (18.05.1986) Pech und Schwefel (04.05.2003) Per Anhalter (27.01.1974) Petra (14.03.1982) Rasputin (11.04.1999) Raubvögel (18.04.2012) Reklamierte Rosen (22.02.1976) Resturlaub (16.05.2005) Risiko (15.08.2010) Rosentod (21.03.2004) Rosis Baby (03.08.2008) Rot ist eine schöne Farbe (19.07.1998) Roter Kaviar (19.11.1995) Samstags, wenn Krieg ist (18.09.1994) Schatten (07.03.2010) Schellekloppe (28.02.1999) Schneewittchen (12.02.2006) Schnelles Geld (13.11.1983) Schranken (24.01.1982) Schuld (29.04.2012) Schuldig (01.10.1978) Schwarze Ladung (25.04.1976) Schweineleben (11.01.2009) Schwelbrand (11.06.1995) Schwere Jahre (Teil 1) (29.06.1984) Schwere Jahre (Teil 2) (01.07.1984) Seestück mit Mädchen (07.04.2001) Siegquote 180 (25.02.1973) Silikon Walli (26.05.2002) Spurlos verschwunden (18.10.1998) Still wie die Nacht (22.05.1988) Stillschweigen (30.09.2012) Sturm im Kopf (01.03.2015) Sumpf (21.02.1999) Sumpfgebiete (27.11.2016) Taubers Angst (04.02.2007) Taxi zur Bank (26.02.1995) Taximord (07.09.2008) Thanners neuer Job (22.12.1991) Tiefe Wunden (19.01.2003) Tod durch elektrischen Strom (07.10.1990) Tod eines Fahnders (19.08.2007) Tod im Atelier (09.08.2009) Tod im Ballhaus (09.04.2006) Tod im Kraftwerk (08.09.1993) Tod in der Bank (13.05.2007) Tod und Teufel (29.11.1998) Todesfall im Park (28.08.1991) Todsicher (22.02.1998) Tote erben nicht (19.11.2000) Totenstille (06.02.2000) Totes Gleis (10.04.1994) Traum des Vergessens (24.03.1985) Traumtod (03.09.2006) Treibnetz (30.06.1985) Trickbetrügerin gesucht (21.05.1977) Trio zu viert (25.06.1989) Trüffeljagd (25.10.1981) Tödliche Illusion (08.04.1979) Tödliche Träume (04.03.1990) Um Kopf und Kragen (13.01.2002) Und vergib uns unsere Schuld (17.01.2016) Unheil aus der Flasche (03.05.1987) Unsichtbare Fährten (11.06.1989) Unter Brüdern (28.10.1990) Vater Unser (22.08.2004) Verbrannte Spur (27.02.1972) Verdammte Sehnsucht (24.08.2008) Verführung (11.08.1985) Vergeltung (09.03.1980) Vergewaltigt (17.07.2005) Verloren (21.09.2003) Vermisst wird Peter Schnok (06.02.1977) Verstoßen (17.06.2007) Verzeih mir (22.10.2000) Vollgas (11.09.2005) Vom Himmel gefallen (04.08.2002) Vor aller Augen (05.05.2013) Vorbestraft (01.07.1973) Vorurteil? (03.10.1976) Vorwärts wie rückwärts (11.12.2005) Walzerbahn (04.03.1979) Wandas letzter Gang (30.06.2002) Warum ich (22.07.1990) Wendemanöver (1) (27.09.2015) Wendemanöver (2) (04.10.2015) Wie ist die Welt so stille (13.04.2008) Winterende (12.09.2004) Wolfsland (15.12.2013) Wolfsmilch (02.11.2008) Wölfe (11.09.2016) Zahltag (28.01.1990) Zapfenstreich (09.05.2010) Zerstörte Hoffnung (06.01.1991) Zerstörte Träume (18.03.2001) Zeugen gesucht (09.11.1980) Zwei Brüder (13.11.2011) Zwei Schwestern (25.10.1987) Zwischen den Gleisen (02.11.1975) Zwischen den Welten (25.08.2013) Über Bande (29.01.1995) Über den Dächern von Schwerin (18.07.1999) Über den Tod hinaus (11.05.1997)