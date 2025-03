Vom Hörfunk zum HD-Streaming: Die ARD wird 75!

Große Jubiläumswoche ab 31. März mit einer besonderen Unterhaltungsshow mit Kai Pflaume und einer außergewöhnlichen Doku mit Susanne Daubner

75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow - mit Kai Pflaume | Bild: ARD / Marc Rehbeck/Montage

75 Jahre ARD: eine Hommage an die Vergangenheit mit klarem Blick in die Zukunft. Alles begann 1950 mit dem Zusammenschluss der sechs westdeutschen Sender. Aus dem ersten Sendebetrieb, im TV anfangs nur dreimal wöchentlich, ist heute ein multimediales Angebot geworden – mit der ARD Mediathek als größter Streamingplattform Deutschlands.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: „75 Jahre ARD sind mehr als ein Jubiläum – sie sind ein Moment der Reflexion. Unsere Geschichte hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Ein verlässlicher Begleiter, der mit seinem Programm informiert, aufklärt und verbindet – im Ersten und vermehrt in der ARD Mediathek, dort, wo die Menschen sind. Trotz des Wandels bleibt eines konstant: Wir waren immer da, wenn Geschichte geschrieben wurde. Wir haben Momente geschaffen, die Menschen vor den Bildschirmen vereinten – Momente des Lachens, des Weinens und des Miteinanders. Diese Verantwortung nehmen wir mit Hingabe wahr – gestern, heute und in Zukunft.“

Florian Hager, ARD-Vorsitzender: „Seit 75 Jahren prägt die ARD das Mediengeschehen in Deutschland und steht für unabhängigen Journalismus, regionale Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt. In einer Zeit, in der die Gesellschaft zunehmend gespalten scheint, ist unser Auftrag klar: Durch unser Programm müssen wir Brücken bauen, Perspektiven erweitern und den Dialog fördern. Wir bringen die Stimmen der Menschen aus allen Regionen zusammen – von Ost bis West, von Süd nach Nord – und tragen so zu einem demokratischen Verständnis bei. 75 Jahre ARD sind ein Meilenstein, aber vor allem ein Auftrag, die Medienlandschaft in eine Zukunft zu führen, die verbindet, nicht trennt."

Bewegte Geschichte in Bildern und Tönen – die Jubiläumsspecials in TV, Streaming, Hörfunk und Podcasts

Das Erste und die ARD Mediathek:

Mit „75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow“ präsentiert Moderator Kai Pflaume am 5. April um 20:15 Uhr im Ersten mit 75 Gästen, u. a. Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Ingo Zamperoni, Iris Berben, Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär, Alexander Bommes, Dieter Hallervorden und Jürgen von der Lippe, die größten TV-Momente aus einem Dreivierteljahrhundert ARD-Geschichte. Von tagesschau bis Tatort, von Comedy bis zu Showklassikern: Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten online die Wahl. Das Geheimnis, wer gewonnen hat, wird in der Show gelüftet. Musikalisch wird die Show von der NDR Bigband begleitet. Eine Gemeinschaftsproduktion der ARD (Federführung NDR) in Zusammenarbeit mit der i&u TV Produktion GmbH.

Susanne Daubner | Bild: HR/ARD / Thomas Ernst

In der Dokumentation „75 Jahre. Fürs Erste! Die ARD-Story mit Susanne Daubner“ blickt die tagesschau-Sprecherin am 31. März 2025 um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek zurück – mit Stars wie Maren Kroymann, Lars Eidinger und Moderator Reinhold Beckmann, Fernsehmomenten für die Ewigkeit und journalistischen Highlights sowie Themen wie „Frauen und die ARD“ und das Verhältnis der ARD zur ehemaligen DDR. Die Dokumentation weckt nostalgische Gefühle und wirft gleichzeitig einen kritischen Blick auf die Geschichte. Eine Produktion der probono GmbH im Auftrag des rbb (Redaktion Johannes Unger) und des HR (Redaktion Peter Gerhardt) für die ARD.

Carolin Kebekus lädt zu einer humorvoll-nostalgischen Spielshow „Let’s play ARD“ mit prominenten Gästen ein, die von Esther Sedlaczek moderiert wird – ab 04. April in der ARD Mediathek und am 05. April um 23:55 Uhr im Ersten. Zwei Teams treten gegeneinander an, um Ereignisse aus einem Dreivierteljahrhundert ARD-Geschichte in die richtige Reihenfolge zu bringen. Eine Zeitreise mit absurden, lustigen und erstaunlichen ARD-Momenten. Produziert wird die Sendung von der bildundtonfabrik in Kooperation mit der UnterhaltungsFlotte im Auftrag des WDR (Redaktion Leona Frommelt) für die ARD.

Die ARD Mediathek lässt Kultserien wie „Ein Herz und eine Seele“, „Familie Heinz Becker“, „Monaco Franze“ und „Raumpatrouille Orion“ aufleben.

Hörfunk und Podcasts:

Mit „Deutschlands Top 75 – die große Radio-Chartshow“ präsentieren am Sonntag, 6. April, die ARD-Popwellen die Sieger aus 300 Songs, die online zur Wahl standen. Der erfolgreiche Krimi-Podcast "Kein Mucks!" mit Bastian Pastewka taucht tief ins historische Rundfunkarchiv ein und reist mit „Die Witwe“ in die Oxfordstreet.