WIR HELFEN – Gemeinsam für die Ukraine

Am 4. März 2022, ab 20:15 Uhr im Ersten, allen Dritten Programmen der ARD und in ONE

Vorschau: Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine | Bild: NDR / Christian Spielmann

Der Abend des deutschen ESC-Vorentscheids am Freitag, 4. März 2022, steht unter dem Titel "WIR HELFEN – Gemeinsam für die Ukraine" ab 20:15 Uhr ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Gemeinsam wird zum Spenden für die Menschen in der Ukraine aufgerufen.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin:

»Wenn gegen die Ukraine Krieg geführt wird, können wir nicht gleichzeitig den Eurovision Song Contest und die Freundschaft in Europa feiern, ohne klar Stellung zu beziehen. An diesem Abend muss die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfe für die Menschen dort an erster Stelle stehen. Dafür schließen sich Das Erste und die ARD Mediathek mit den Dritten Programmen der ARD und ONE zusammen.«

Wie kann ich helfen? Sondersendung mit Ingo Zamperoni

Ingo Zamperoni | Bild: SWR / Carolin Saage

Der Abend beginnt um 20:15 Uhr mit der 45-minütigen Sendung "Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine" rund um die aktuelle Situation der ukrainischen Bevölkerung und die Reaktion der Menschen in Deutschland. Es geht um Fragen wie „Wie kann ich helfen?“ und „Wo und wie wird schon geholfen?“. Ingo Zamperoni moderiert aus Köln und spricht mit Helfer:innen und Ukrainer:innen sowie mit Menschen, die einen besonderen Bezug zur Ukraine haben. Die ARD ruft über das Spendenkonto von „Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“ zu Spenden auf. Die Sendung unter Federführung des WDR entsteht in Zusammenarbeit mit dem rbb.

Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid | Bild: NDR

Im Zeichen der Solidarität: Der deutsche ESC-Vorentscheid

Um 21 Uhr folgt „Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid“ (NDR), moderiert von Barbara Schöneberger, aus Berlin. Der Eurovision Song Contest steht wie kein anderes Event für die Verbundenheit der Länder Europas und für ein friedliches Miteinander. Die Sendung bringt diese Zusammengehörigkeit musikalisch zum Ausdruck und erinnert daran, dass Kiew 2005 und 2017 Gastgeber des Eurovision Song Contests war.

In der Live-Sendung entscheidet sich zudem, wer für Deutschland am 14. Mai beim ESC-Finale in Turin dabei sein wird. Dieser Vorentscheid wird – wie die Sendung um 20.15 Uhr – im Ersten, in den Dritten Programmen der ARD, in ONE, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek übertragen.