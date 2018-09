#wirsindmehr

Konzert gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in der Innenstadt von Chemnitz

Als Reaktion auf die Ausschreitungen, die vergangene Woche in Chemnitz stattgefunden haben, findet am 3. September 2018 findet in der Chemnitzer Innenstadt ein Gratis-Konzert gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt statt. Unter dem Motto #wirsindmehr treten unter anderem auf: Die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z, Marteria & Casper und mehr.

Das Konzert ist ab 17 Uhr hier in voller Länge als Livestream zu sehen: